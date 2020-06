Von Manfred Fritz

Am Strand stehen kleine Steintürme, die andere Touristen gebaut haben, sie sehen aus wie Männer mit lustigen Hüten, die aufs Meer hinausschauen (…). Papa versucht, so viele wie möglich aufeinanderzustapeln. Dabei sagt er Wörter wie Statik, Schwerpunkt und Balance …"

Sätze aus Juli Zehs 2017 erschienenen Roman "Neujahr", der im Süden von Lanzarote spielt. Und der als Shutdown-Lektüre wehmütige Erinnerungen an jene karge, dennoch faszinierende Vulkaninsel im Atlantik weckt, die man im Moment nicht besuchen kann.

Auch über den polarisierenden Charakter jenes Eilands, dessen letzter Vulkanausbruch vor 300 Jahren ein Drittel der Insel unter flüssiger Lava begrub, gibt das Buch, kaschiert als Zitat, gleich zu Beginn Auskunft: "Der Reiseführer sagt, dass manche Menschen Lanzarote hassen, während andere es abgöttisch lieben. Henning weiß noch nicht, zu welcher Sorte er gehört."

Wir gehören zur zweiten Kategorie und wissen das seit den Achtzigerjahren ganz genau. Deshalb leiden wir mit jedem weiteren Besuch auf dem überschaubaren Gebiet um den Nationalpark Timanfaya mit seinen "Feuerbergen" an der gnadenlosen touristischen Ausschlachtung Lanzarotes. Zwar hat der früh verstorbene, quasi neuzeitliche Inselheilige und Künstler César Manrique noch zu Lebzeiten durchsetzen können, dass der klassische Hotelburgenbau in die Senkrechte weitgehend unterblieb. Aber die kapitalistische Konsequenz folgt dem Gesetz des Quarks: Er wird – in diesem Fall als bauliches Prinzip – durch das Daraufbestehen nicht fest und hoch, sondern breit. Kilometerweit fressen sich die Urbanisationen – die Ferienhäuser, die man mieten oder auch kaufen kann – in die karge Landschaft.

Kunstvoll ausbalancierten Steinskulpturen.

Manrique war es auch, der das bekannte und passende Design des Feuerteufels zunächst für das 1968 eröffnete Restaurant "El Diablo" im Nationalpark entworfen hat. Ein Ort, den praktisch jeder Lanzarote-Besucher immer wieder besucht. In den letzten Jahren oft mit stundenlangen Wartezeiten im Leihwagen oder im Bus – und neuerdings einer Massenabfertigung, die das tanzende Teufelchen wie eine zynische Spottfigur auf den Massentourismus erscheinen lässt. Wie gesagt: lieben oder hassen.

Vom roten Teufel auf der Glasfassade des – zu normalen Zeiten – von Touristen umtosten, von Reisebussen zugepesteten "El Diablo" zu einem anderen Platz ganz im Süden. Zum ehemaligen Fischerdorf Playa Blanca mit seinen legendären und wilden Papagaya-Stränden im Osten, die auf übelsten Schotterpisten zu erreichen waren. Das Dorf ist heute nur noch der hässliche, nichtssagende Kern einer kilometerweiten, touristischen Besiedelung im Bungalow-Einheitsstil. Zu den Stränden geht es, vorbei am Kassenhäuschen, immer noch auf festgewalzten Naturpisten. Aber wenigstens hat die Bebauung ein paar Kilometer davor, bei Las Colorados mit seinem Castillo auf einem markanten Felsvorsprung, haltgemacht. Vorerst.

Auf der mühsamen Straße hinauf auf einen nahegelegenen Vulkan und dann in der Nähe des Bergdorfes Femés spielt Juli Zehs Roman. Ganz unten am Ausgangspunkt, wo der Atlantik mit den schwarzen Steinen spielt, zwischen dem Yachthafen von Las Colorados und Playa Blanca, zieht sich die Strandpromenade am Meer entlang – mit vollem Namen: Paseo Maritimo Costa Papagayo. Es sind nur einige felsige Meter bis hinunter zum Wasser, nur an wenigen Stellen gibt es Sand. Und dort hatten wir unser besonderes Lanzarote-Erlebnis: Jeden Tag standen auf einer Länge von vielleicht hundert Metern unzählige kunstvolle Figuren aus Natursteinen, manche halb mannshoch oder höher.

Gestalten, die nur ein Meister der Balance und Statik errichtet haben konnte. Einige wirkten, vornehmlich im späten Gegenlicht, wie schwatzende Frauen, andere wie ernst dreinschauende Herren. Und dann, auf geheimnisvolle Weise am Zusammenfallen gehindert, auch das Insel-Wahrzeichen, der Teufel Timanfaya. Aus langen schmalen und kompakten Steinen wurde ein senkrecht stehendes Kreuz, und manchmal balancierten nur wunderschön rundgeschliffene Steine in Melonengröße auf einem winzigen Vorsprung, ohne wegzurollen.

Der Künstler, ein arbeitsloser Inselbewohner, kam jeden Morgen, um die Werke mit Fingerspitzengefühl und hochentwickelten Sinn für die Schwerkraft neu aufzubauen. Denn allein durch die richtige, millimetergenaue Platzierung konnten sie stehenbleiben. Und jeden Abend musste er die fragile Freiluft-Galerie wieder demontieren, damit sich keine spielenden Kinder verletzten.

Die Verständigung mit "Francesco", dem braungebrannten Endvierziger, war mühsam. Aber so viel wurde doch deutlich, dass er mit seiner bewundernswerten Arbeit in einer diskreten Blechdose auf dem kleinen Mäuerchen zum Strand hin ein kleines Stück weit seinen Lebensunterhalt aufbesserte. Und dass er in dem, was er da tat, zugleich an Albert Camus erinnerte, der auch den Stein wälzenden Sisyphos als Helden des Absurden, aber als einen glücklichen Menschen beschrieb. Die Pandemie hat auch "Francescos" Tätigkeit vorerst den Sinn genommen. Aber dieses kleine Denkmal hat er zumindest verdient.