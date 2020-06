Von Andreas Drouve

Sie waren dann mal weg – oft über Jahre. Forscher und Entdecker trieb es quer über die Kontinente. Abenteuerlust stachelte sie an, die Aussicht auf Ruhm und Ehre. Sie stellten sich in die Dienste der Wissenschaften, nahmen Gefahren ohne Netz und doppelten Boden auf sich, machten Grenzerfahrungen und sahen dem Tod ins Auge. Der Aufbruch ins Ungewisse bedeutete, die Komfortzone zu verlassen, sich hinter den Horizont zu wagen. Indem diese Reisenden vergangener Tage neue Wege und Erkenntnisse ebneten, richteten manche gleichwohl Schäden an – ohne die Langzeitfolgen zu erahnen. Ihre Pioniertaten, Berichte und Bücher entfachten Neugier auf entlegene Erdteile und fremde Völker, denen es ohne Nachfolgebesucher in vielen Fällen mit Sicherheit besser ergangen wäre. Doch die Entwicklungen waren unaufhaltsam und große Reisende oft Vorbilder, trotz einiger Misserfolge. Der Reisende von heute kann von ihnen etwas lernen.

Alexander von Humboldt – Mut zur Umkehr: "Jeder fühlte sich schlecht, hatte das Bedürfnis, sich zu erbrechen. (...) Außerdem bluteten uns das Zahnfleisch und die Lippen. Das Weiße unserer Augen war blutunterlaufen. (...) Wir fühlten alle eine Schwäche im Kopf, einen ständigen Schwindel. (...) Wir konnten vor Kälte nicht weiter." Ungebrochen fesseln die Skizzen des vergeblichen Versuchs, den Chimborazo zu bezwingen. Im Juni 1802 wagte Alexander von Humboldt (1769-1859) mit einem Expeditionstrupp die Erstbesteigung von Ecuadors höchstem Berg. Die Männer passierten die Grenze des ewigen Schnees, kämpften sich über Felskämme, spürten kaum mehr die Füße vor Frost. Letztlich waren die Strapazen zu groß, die Symptome der Höhenkrankheit zu bedrohlich. Deutlich unterhalb des knapp 6300 Meter hohen Gipfels brachen sie ihr Unternehmen vor einer Gletscherspalte ab.

Scheitern ist ein Wort, das negativ belegt ist. Sich unterwegs einzugestehen, dass es nicht mehr weitergeht, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Der Sieg der Vernunft über den Kraft- und Willensakt muss keine Niederlage bedeuten. Besser den Rückweg antreten als sich in große Gefahr zu begeben. Humboldt verdanken wir eine Vielzahl wertvoller Kenntnisse – und ebenso diese Reiselektion, eine der wichtigsten überhaupt.

Charles Darwin – Begeisterung für die Wunder der Natur: Es war Ende 1831, als das Vermessungsschiff "Beagle" in England auf eine Weltumseglung ging, die annähernd fünf Jahre lang dauern sollte. Mit an Bord: der junge Charles Darwin (1809-1882). Er skizzierte Tiere und Landschaften mit wissenschaftlicher Schärfe, sammelte Pflanzen, Steine und jede Menge Erkenntnisse. Keiner wird heute wie Darwin seinerzeit die Geschichte der Biologie neu schreiben. Und niemand wird – wie der Entdecker während des Aufenthalts im Archipel von Galapagos – zu Experimentalzwecken auf die Panzer von Riesenschildkröten steigen und eine Meerechse in hohem Bogen fortschleudern. Doch die Detailversessenheit und aufrichtige Bewunderung, mit der sich Darwin die Natur erschloss, macht ihn zum Paten für eigene Unternehmungen.

Auf San Cristóbal ging der Forscher das an, was wir nunmehr ein Mikro-Abenteuer nennen ("Eine Nacht schlief ich am Ufer auf einem Teile der Insel") und sah alle Strapazen durch seine Eindrücke entschädigt: "Der Tag war glühend heiß und die Kriechen über die raue Fläche und die verwirrten Dickichte sehr ermüdend; ich wurde aber durch die fremdartige zyklopische Szenerie reichlich belohnt." Darwin berauschte sich an der "Großartigkeit von Brasilien", der "vollkommensten Eleganz" von Mauritius, der Exotik Tahitis. Dabei war der begnadete Naturforscher ursprünglich studierter Theologe. Das zeigt, wie ein Aufbruch in die Ferne dazu beflügeln kann, sich zu wandeln, zu wachsen, seine innere Stimme zu ergründen – ja bei sich selber anzukommen. Und sei es über den Umweg Südamerika oder Südsee. Ein wichtiges Reisemotiv dieser Tage.

Viele ihrer Gedanken und Einsichten sind bis heute lehrreich, um die Welt zu entdecken

Magellan – Entdecker und Eindringling: "Generalkapitän Fernando de Magallanes hatte beschlossen, eine lange Schifffahrt auf einem Meer zu unternehmen, das von wütenden Winden und furchtbaren Stürmen beherrscht wird, und nach Eilanden zu suchen, auf welchen Menschenfresser leben und Tiere hausen, denen keiner gewachsen ist, weil sie fast so groß wie ein Schiff sind." Dieser Auftaktsatz aus Antonio Pigafettas Augenzeugenbericht der ersten Weltumseglung ("Mit Magellan um die Erde") wirft ein Licht auf die Essenz des Reisens. Man ist vorbereitet, auch ohne Pauschalarrangement und Vollkasko-Mentalität. Man stellt sich auf Gefahren ein, glaubt an sich selbst, hat einen groben Plan. Den Rest lässt man auf sich zukommen. Das Wichtigste: Aufbrechen!

Im Falle von Ferdinand Magellan (1480-1521), der auf der Suche nach dem Westweg zu den Molukken eine nautische Meisterleistung vollbrachte, nahm das Ganze einen tragischen Ausgang. Er fiel auf den Philippinen im Kampf gegen die Ureinwohner. Die Lehre daraus: Konflikte vermeiden, diplomatisch und defensiv bleiben, persönliche Verhaltensmuster und Weltanschauungen hinten anstellen. Sonst ist man kein Reisender mehr, sondern Eindringling.

David Livingstone – Unterwegs mit der Zuversicht des Glaubens:"Entdecker", "Missionar" und "Befreier" steht oberhalb der Victoriafälle in Simbabwe zu Füßen des übermannshohen Denkmals für David Livingstone (1813-1873). Hierher, an die donnernden Abstürze des Sambesi, drang er 1855 vor und wandelte den "Rauch, der donnert" (Mosi-oa-Tunya) in den schnöden Namen der britischen Monarchin um: Victoria Falls. Der Antrieb des Schotten in Afrika war eine Melange aus Missionseifer, Forschertrieb und humanitärer Leidenschaft im Kampf gegen das Unrecht der Sklaverei. Livingstone gründete zunächst Missionsstationen und nahm sich medizinischer Fälle an. Er scheiterte mit Vorstößen in unbekannte Gegenden und schickte seine Familie nach einem gefährlichen Unternehmen aus Kapstadt zurück in die Heimat. Das unterstreicht: Wer reist, muss sich immer wieder neu aus- und aufrichten, Risiken abwägen und konsequent Entscheidungen treffen.

In dunklen Stunden schöpfte Livingstone aus dem Gottesglauben Vertrauen und Zuversicht. Er notierte einmal: "Aber ich las die Worte Christi: ’Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, und lehret alle Völker – und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.’ Ich nahm dies als sein Ehrenwort an." Solche stillen Kraftquellen voller Trost und Zuspruch funktionieren auch überkonfessionell – und auf Reisen braucht man sie. Es ist unmöglich, nur an sonnigen Tagen unterwegs zu sein.

Bruce Chatwin – Aufbruch zum Sehnsuchtsort: Es ist oft nur ein Detail, das genügt, um Fernweh zu wecken. "Im Wohnzimmer meiner Großmutter stand ein kleines Schränkchen mit einer Glastür, und in dem Schränkchen befand sich ein Stück Haut." So beginnt sein weltberühmtes Reisebuch "In Patagonien" Das Bild jenes ledrigen, borstenhaarigen Hautfetzens, das mit einer Nadel an einer Postkarte befestigt war und von einem Riesenfaultier namens Mylodon stammte, ließ den Briten Bruce Chatwin (1940-1989) nicht mehr los. Es entfachte eine unbestimmte Sehnsucht, einen Traum, so wie man sich nun durch ein einzelnes Foto auf Instagram inspiriert fühlen mag.

Chatwin brach in die Heimat des ausgestorbenen Tieres auf: nach Patagonien, in jene entlegene Großregion in Südamerika, in der die Weite alles aufzusaugen scheint, was sich in ihr bewegt. Neugierig, aber voller Feingefühl begegnete Chatwin den Menschen, die Türen und Herzen öffneten. Er wanderte umher, schlief unter Tagelöhnern, mischte sich unter Gauchos und Einwanderer, schaffte es bis nach Feuerland. Er stellte keine Ansprüche und war sich bewusst, dass er der Fremde war, der Gast, der sich auf das Land und seine Bewohner einzustellen hatte – und nicht umgekehrt. Das ist bis heute der entscheidende Schlüssel für wahres Reisen, möchte man meinen.