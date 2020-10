Von Win Schumacher

So einer wie Balthasar müsste man sein! Den ganzen Tag nichts anderes tun, als im Schatten zerzauster Kokospalmen träge aufs Türkisblau des Indischen Ozeans zu blicken. Die Pandemie einfach Pandemie sein lassen. Angst vor schwerer Krankheit, dem Tod? Das hat man mit 150 Jahren irgendwann hinter sich gelassen. Was kümmert eine Aldabra-Riesenschildkröte auf einem weltabgeschiedenen Eiland schon Corona – ein Geschöpf, das es schon nicht kümmerte, als in seiner Jugend die Beulenpest Millionen Menschen dahinraffte. In all den Jahrzehnten, in denen sich die Menschen mit Krankheiten, Krisen und Kriegen herumschlugen, tat Balthasar allein das, was er seit seiner Geburt Tag für Tag tut: Er schob mühsam seinen heute 200 Kilogramm schweren Panzer über seine Seychellen-Insel, sah die Sonne über dem funkelnden Meer auf- und untergehen und die Welt blieb immer die gleiche.

Hintergrund Anreise: Aktuell fliegen Edelweiss, Ethiopian Airlines oder Emirates über Zürich, Addis Abeba oder Dubai auf die Seychellen. Von der Hauptinsel Mahé besteht die Möglichkeit, mit dem Boot auf die umliegenden Inseln überzusetzen. Einige Hotelinseln wie Frégate bieten auch einen Flug- oder Hubschrauber-Transfer [+] Lesen Sie mehr Anreise: Aktuell fliegen Edelweiss, Ethiopian Airlines oder Emirates über Zürich, Addis Abeba oder Dubai auf die Seychellen. Von der Hauptinsel Mahé besteht die Möglichkeit, mit dem Boot auf die umliegenden Inseln überzusetzen. Einige Hotelinseln wie Frégate bieten auch einen Flug- oder Hubschrauber-Transfer an. Hotels:Das "Six Senses Zil Pasyon" ist das einzige Hotel auf der größtenteils unter Naturschutz stehenden Insel Félicité; die Gäste-Villen haben eine atemraubende Aussicht auf den Cocos Island Marine Park (www.sixsenses.com). Eines der vornehmsten Resorts auf Praslin ist das Raffles Seychelles; von den Pool-Villen aus blickt man auf die Schildkröteninsel Curieuse (www.raffles.com). Veranstalter:Fenners Reisen ist auf die Seychellen spezialisiert, legt auf Nachhaltigkeit wert und kombiniert Insel-Aufenthalte

(www.fenners-reisen.de). Auskünfte: www.seychelles.travel

[-] Weniger anzeigen

Um Balthasar und seine mehr als 3500 Artgenossen auf der Insel Frégate kümmert sich heute Anna Zora. Die Meeresbiologin lebt seit 13 Jahren im Indischen Ozean. "Das hier ist mein Zuhause", sagt die 37-Jährige mit Blick auf einen palmengesäumten, strahlend weißen Sandstreifen vor dem blendend azurfarbenen Meer. Nachdem Mitte März die ersten beiden Covid-19-Fälle auf den Seychellen nachgewiesen wurden und wenig später das Land für Touristen geschlossen wurde, konnten Zora mit ihrem südafrikanischen Mann Hilton Hastings, dem Hotelmanager der Insel, und den beiden sechs- und siebenjährigen Töchtern Frégate nicht mehr verlassen.

Die letzten Gäste hatten Frégate noch rechtzeitig verlassen, bevor der Flughafen für mehr als zwei Monate geschlossen wurde. Nur wenig später nahm die Privatinsel die Besatzung einer Megayacht auf. Die belgischen Touristen konnten auf der Hauptinsel nicht an Land gehen und mieteten sich bis zum Ende des Lockdowns in zwei der insgesamt 17 Gästevillen des Luxusresorts ein. Schon in Vor-Corona-Zeiten hatte sich die Insel einen Ruf als Rückzugsort für schwerreiche Urlauber erworben, denen kaum etwas wichtiger ist als Privatsphäre. Und die hat auf Frégate ihren Preis: Mehr als 4000 Euro zahlen Gäste hier pro Nacht. Bill und Melinda Gates, Claudia Schiffer, Pierce Brosnan und Paul Mc Cartney sollen sich hier erholt haben.

"Wir haben eine große Nachfrage", sagt Hastings. Die ersten Neuankömmlinge sind bereits im Juni auf der Insel angekommen. Zu den Resorts, die wie Frégate bereits im Juni wieder Gäste aufnehmen konnten, gehörten die exklusiven Privatinseln Cousine und North Island. Zunächst konnten Urlauber nur in Privatjets einreisen. Mit der Öffnung für den Highend-Markt auf abgeschirmten Inselchen erhoffte sich die Regierung maximalen wirtschaftlichen Nutzen bei gleichzeitig minimiertem Risiko für neu eingeschleppte Coronafälle. Seit August haben verschiedene Fluggesellschaften auch wieder Linienflüge nach Mahé aufgenommen.

Anna Zora mit einer Baby-Riesenschildkröte

Die Seychellen sind bisher glimpflich durch die Pandemie gekommen – im Vergleich etwa zu den Malediven, wo insgesamt mehr als 10.000 Covid-19-Fälle und 34 Tote verzeichnet wurden, waren es auf den Seychellen bisher weniger als 150 Fälle – die meisten davon ausländische Fischer. Tote gab es bisher nicht. Unter Auflagen können die Seychellen nun auch wieder bereist werden. Voraussetzung ist ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Das Robert Koch-Institut stuft das Land seit dem 23. September als eines von nur wenigen Fernreisezielen weltweit nicht mehr als Risikoland ein. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amts wurde am 1. Oktober aufgehoben, von touristischen Reisen wird aber aufgrund fortbestehender Einreisebeschränkungen abgeraten (Stand: 21.10.).

Ein Madagaskarweber

"Die Leute sind auf der Suche nach sicheren Orten", sagt Hastings, "und wir sind in einer guten Ausgangslage, die neue Normalität als Vorteil zu nutzen." Weltweit scheinen Luxushotels und exklusive Privatinseln sich schneller von der Krise zu erholen als andere Branchen des Tourismus – solange sie für ihre wohlhabende Kundschaft erreichbar bleiben. Gleichzeitig scheinen exklusive Naturreiseziele jetzt noch gefragter als luxuriöse Herbergen in den einst begehrten Metropolen des Jetsets. Frégate engagiert sich seit mehr als 40 Jahren für den Erhalt der ökologischen Vielfalt auf den Seychellen und gilt heute als Vorzeigeprojekt für die Umwandlung von Privatinseln in Ökoresorts.

Exotische Blütenpracht

Wenn Zora mit eilig zusammengebundenem Haarzopf über die Insel wandert, zeichnet sie mit einem Stift verwischte Zahlen auf den Panzern der Riesenschildkröten nach. Die Ziffern helfen ihr, die Bewegungsabläufe der Tiere zu verfolgen und die Gesamtpopulation zu erfassen. Wie in Vor-Pandemie-Zeiten bricht sie regelmäßig auf, um die Strände nach frischen Spuren von Meeresschildkröten abzusuchen, die zu Dutzenden die Insel zur Eiablage aufsuchen. Auf den Pfaden von einer Bucht zur nächsten erzählt sie über die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt Frégates – von äußerst seltenen Vogelarten wie dem schwarz-weißen Seychellendajal oder dem graugrünen Mahé-Brillenvogel, die am Rand der Ausrottung standen und hier dank eines engagierten Artenschutzprogramms überlebten. "Frégate ist anderen Inseln, die gerade erst mit der Renaturierung beginnen, um viele Jahre voraus", sagt Zora.

Auf dem Eiland wurde bereits Ende der Siebziger damit begonnen, das einstige Ökosystem mit seiner ganzen biologischen Vielfalt wieder herzustellen. Nach und nach ließ man die Kokospalmen der ehemaligen Plantage durch eine Vielzahl an einheimischen Bäumen ersetzen. Eingeschleppte Ratten und Katzen wurden ausgemerzt.

Ein Ausflug in den Urwald im Inselinneren Frégates erscheint einem heute wie eine Zeitreise nach Gondwanaland. Bei den Granitinseln der Seychellen soll es sich um die letzten Splitter des Urkontinents handeln, die noch zwischen Afrika und Indien aus dem Ozean aufragen. Die Luftwurzeln gigantischer Banyanbäume greifen ins Halbdunkel, durch das fette Skinke und Geckos huschen. Oben in den Kronen flattern Feenseeschwalben. Flughunde gleiten vorbei. Zora beobachtet, wie eine riesige Geißelspinne einen kleinen Skorpion vertilgt. Beide Arten gehören neben der olmartigen Cuviers-Erdwühle, dem Frégate-Riesenkäfer und der harmlosen Seychellen-Hausschlange zu den "Frégate Five", die allesamt fast nur noch auf dieser Insel vorkommen. "Sie sind genauso Teil der bedrohten Artenvielfalt wie die Vögel", sagt Zora.

Als Zora am längsten Strand der Insel ankommt, gräbt gerade eine Karettschildkröte ein Loch für ihre Eier. Die Meeresbiologin misst die Länge ihres Panzers und erfasst die Breite der Spur. Als die Schildkröte sich auf den Rückweg über den Strand macht und flugs ins Meer verschwindet, sieht ihr die Biologin noch einen Moment lang nach. In zwei Monaten werden die kleinen Schildkröten schlüpfen und ihrer Mutter in den Indischen Ozean folgen. Nur wenige werden bis zum Erwachsenenalter überleben und später zu ihrem Geburtsort zurückkehren. "In 20 bis 25 Jahren", sagt Zora. Wie wird ihre Heimatinsel dann aussehen? Wird sich noch jemand an die berühmten Gäste erinnern, die hier während der Pandemie Zuflucht fanden?

Womöglich wird man sie alle längst vergessen haben. Aber vielleicht schiebt dann noch immer eine träge Riesenschildkröte namens Balthasar ihren schweren Panzer über Frégate, ganz so, wie sie es seit Urzeiten schon tat.