Von Heiko Schattauer

Der erste Eindruck ist ja von großer Bedeutung. Genauso wie der letzte. Im "Leitlhof" in Innichen, ganz am Ende des Pustertals, decken sich die beiden bleibenden Impressionen – und sind dominiert von der Zirbe und ihrem unglaublichen Duft. Wie bei James Bond geschüttelt statt gerührt wird, gilt im Naturhotel gehackt statt geschnitten. Jedes Element des wie aus dem Vollen geschnittenen, pardon: gehackten Empfangsbereichs verströmt das intensive wie beruhigende Aroma des heimischen Baumes.

Hintergrund Anreise:Mit dem Auto benötigt man für die rund 560 km rund sechseinhalb Stunden. Alternativ ist auch eine Anreise mit der Bahn möglich (eigener Bahnhof in Innichen), allerdings nur mit zahlreichen Umstiegen. Unterkunft: Das [+] Lesen Sie mehr Anreise:Mit dem Auto benötigt man für die rund 560 km rund sechseinhalb Stunden. Alternativ ist auch eine Anreise mit der Bahn möglich (eigener Bahnhof in Innichen), allerdings nur mit zahlreichen Umstiegen. Unterkunft: Das Naturhotel "Leitlhof" liegt ein wenig erhöht über dem hübschen Städtchen Innichen, mit Blick auf den fast 3000 Meter hohen Haunold. Die Übernachtung mit Frühstück kostet ab 108 Euro/Person. Das Besondere: Der Leitlhof wurde 2016 bei den World Travel Awards als "Europes Leading Green Hotel" ausgezeichnet. Das Haus gilt dank eigenem Holzkraftwerk als energieautark und betreibt vor Ort u.a. eine eigene Angusrinderzucht. Sehenswürdigkeiten:Wandertour um die "Drei Zinnen" (Startpunkt 30 Autominuten vom Hotel entfernt), E-Biketour auf die Klammbachalm, wo im Sommer die Angusrinder grasen. Auch die Marktgemeinde Innichen lockt mit ihrem Charme. Weitere Infos www.leitlhof.com; www.pustertal.net/

"Durch das Hacken bleiben die Poren des Holzes offen", verrät Dietmar Walder, der Marketingfachmann des Leitlhofs. Den ersten Beweis der Nachhaltigkeit hat die Zirbe also schon mal für das Viereinhalb-Sterne-Haus erbracht. Allein auf der bleibenden Wirkung des auch in den meisten Zimmern verbauten Rohstoffs aus den Wäldern des Pustertals will man sich im Leitlhof aber nicht verlassen. Im Gegenteil: Angetrieben von der Vision eines energieautarken Hotels hat Stephan Mühlmann vor einigen Jahren mit seiner Frau Evelin den seit 1997 im Familienbesitz befindlichen Hof übernommen. Und sein Vorhaben inzwischen in die Tat und den Betrieb umgesetzt. Mit einem hoteleigenen Holzheizkraftwerk. "Thermische Energie und Ökostrom werden mit dem Holz aus dem eigenen Wald erzeugt", erklärt Mühlmann. Den CO2-Ausstoß pro Gast und Nacht habe man so von rund 85 auf gerade mal zehn Kilogramm verringern können.

Möglich macht das unter anderem jener Holzvergaser-Kraftwerk-Eigenbau, der in der unscheinbaren Halle unterhalb des Hotels vor sich hin produziert. 1400 Megawatt thermische Leistung pro Jahr und noch einmal 720 Megawatt elektrische dazu. Damit lässt sich der gesamte Bedarf an Wärmeenergie und Strom des Vier-Sterne-Hauses mitsamt großzügigem Wellnessbereich, Innen- und Außenpool – mit Panoramablick auf den Hausberg Haunold – decken, meist bleibt sogar noch Energie übrig. Elektrische zum Einspeisen, thermische zur Trocknung von Hackgut etwa.

Dass dafür ordentlich Holz durch die Anlage muss, ist klar: Rund 3800 Festmeter seien es im Schnitt pro Jahr, erklärt Marketingmann Walder, während im Hintergrund ein kleiner Teil des nachwachsenden Rohstoffs seine finale Transformation (die Pyrolyse) vom getrockneten Hackstück zum gewünschten Gas absolviert. Was nach ungeheuer viel klingt, sei relativ und mit Blick auf die Umgebung zu betrachten. Mit Wald lässt sich im Hochpustertal tatsächlich wuchern – alleine im Familienbesitz der Mühlmanns befinden sich 35 Hektar. "Unsere Wälder sind zum Großteil sehr überaltert", schildert Walder. Von Forstbehördenseite werde man demnach regelmäßig angehalten, Holz einzuschlagen. Dreiviertel des Bedarfs für den Leitlhof deckt man demnach aus eigenem Bestand, das restliche Viertel stammt von Bauern aus der unmittelbaren Umgebung. "Denn auch die Anlieferwege zählen zur CO2-Bilanz", verdeutlicht Walder, dass Nachhaltigkeit von unzähligen Werten beeinflusst wird.

Küchenchef Markus Auer im hauseigenen Gemüsegarten.

Im Leitlhof lasse man sich den eigenen Kohlendioxid-Fußabdruck jedes Jahr aufs Neue vermessen, auf Länge und Tiefe, auf den Zentimeter genau. Da wirkte sich dann auch der Flug des Hotelchefs zur Preisverleihung der World Travel Awards auf Sardinien aus, bei denen man 2016 mit dem Titel "Europes Leading Green Hotel" ausgezeichnet wurde. "Das hat uns einige Punkte in der Umweltbilanz gekostet", erklärt Dietmar Walder schmunzelnd. Dafür habe die Umstellung, dass die gesamte Hotelwäsche nun im drei Kilometer entfernten Nachbarort und nicht wie früher im 100 Kilometer fernen Bozen aufbereitet wird, ein paar Punkte zurückgebracht.

Das Hotel "Leitlhof"

Dass der Leitlhof ein energieautarkes Hotel ist, wissen die allermeisten Gäste nicht. "Als wir angekommen sind, haben wir den Leading Green Hotel Schriftzug gesehen", schildern Gabi und Wolfram aus Graz: "aber dass man es mit der Nachhaltigkeit hier so konsequent betreibt, das wussten wir vorher nicht." Aufgrund einer Empfehlung eines Bekannten hat das junge Paar seine Hochzeitsreise im Leitlhof gebucht, bei Halbzeit sind sie immer noch glücklich verheiratet und angetan vom Hotel. "Wir schauen schon immer bei unseren Urlauben, dass es was Nachhaltiges ist. Vor allem auch in Bezug auf die Verwendung regionaler Lebensmittel. Dass man hier noch viel mehr macht, ist für das Urlaubsgewissen natürlich toll." Der regionale Kulinarik-Ansatz wiederum geht fast ein bisschen unter vor lauter Energieautarkie im Leitlhof. So gehört zum Hotel eine eigene Angusrindzucht, im Sommer grasen die Rinder auf fast 2000 Meter rund um die Klammbachalm, im Sommer am Mühlhof im 1300 Meter hoch gelegenen Innichen. Der eigene Gemüse- und Kräutergarten ist das fast schon obligat, auch eine Quelle fürs gereichte Wasser gibt es. Ganz autark ist man in Sachen Verpflegung natürlich nicht, mit Blick auf den C02-Fußabdruck bedient man sich wo nötig eben in der Nachbarschaft, meist bei Bio-Bauern, versteht sich.

Nachhaltig wird auch beraten: So versucht man, die eigenen Gäste von den ausgetrampelten Touri-Pfaden auf neue Wege zu leiten. "Ich kann ja im Juli oder August niemand guten Gewissens an den Pragser See schicken", sagt Dietmar Walder, der auch für die anderen typischen Hochsaison-Hotspots stimmigere Alternativen unterbreiten kann. Bei der Wanderweg um die ähnlich heftig wie der Wildsee frequentierten drei Zinnen erweist sich der nachhaltige Geheimtipp aus dem Leitlhof gleich als überaus hilfreich. Manchmal macht es schlicht die Laufrichtung aus. Abseits-Routen haben Walder und Co. natürlich noch mehr in petto, in einem kleinen Faltblatt hat man die nachhaltigen Alternativen gesammelt, mit denen man dem auch im Pustertal angekommenen Massen erfolgreich ausweichen kann. Dass es Touristen zahlreich hierher zieht, verwundert nicht wirklich: Beeindruckende Bergmassive, türkisgrüne Seen, idyllische Almen, hübsche Städtchen – die Marktgemeinde Innichen ist nur eines davon –, eine durchweg gute Küche. Das kann man schon haben. Und das wollen auch viele so haben.

Von der Masse zur Klasse: "Wie lassen sich Urlaub und Nachhaltigkeit verbinden, diese Frage treibt die Hotelierfamilie an, seit sie den Leitlhof führt", heißt es in der Hotelbroschüre. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die Mühlmanns und ihr Team, für die Branche übrigens überaus nachhaltig, also fluktuationsarm besetzt, viele gute Antworten gefunden. Hinterfragen will man sich dennoch weiter, nachhaltig auch die kleinen Verbesserungsoptionen im Auge behalten. Um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden – und den Gästen bei allem Komfort einen Urlaub mit gutem Gewissen zu ermöglichen, der nachhaltig wirkt.