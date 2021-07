Von Rainer Heubeck

Frau Holle", davon ist Brigitte Jacobi überzeugt, "war keineswegs nur eine bettenschüttende alte Tante, sie hatte vielmehr mythische Kräfte und wurde verehrt." Wenn sich eine junge Frau im Wasser des Frau Holle-Teichs am Hohen Meissner gebadet hat, förderte das meist ihre Fruchtbarkeit. So jedenfalls sagt es die Legende, und die wird in Bad Sooden-Allendorf eifrig weitererzählt. "Bei uns im Ort gibt es insgesamt vier Frau Holles, ich bin eine davon", gesteht Stadtführerin Brigitte Jacobi, die zum Rundgang durch die Salzstadt natürlich ein dickes weißes Kopfkissen zum Ausschütteln mitgebracht hat.

Stadtführerin Brigitte Jacobi als Frau Holle.

Gewohnt haben soll Frau Holle in der Hohlsteinhöhle am Hohen Meissner. In den Ort Kitzhammer soll sie die bösen Mädchen verbannt haben, nachdem sie diese in Katzen verwandelt hatte. "Böse Jungs hingegen hat sie in Kälber verwandelt", ergänzt Brigitte Jacobi, die einen blauen Rock, eine rote Weste und eine weiße Schürze trägt.

Weiß war nicht nur der Schnee, der auf die Erde fiel, wenn Frau Holles Kissen geschüttelt wurden. Weiß war auch die Substanz, die Bad Sooden beziehungsweise Sooden und Allendorf einst zu einem reichen Flecken gemacht haben. Salz war lange Zeit das weiße Gold, das den Inhabern der Saline, den Pfännern, zu großem Wohlstand verhalf. Insgesamt 2000 Menschen, inklusive der Holzmacher, hatten zu Hochzeiten in der örtlichen Saline gearbeitet. Das Salz, das aus dem Wasser unterirdischer Solequellen gewonnen wurde, ist mit Schiffen auf der Werra abtransportiert und bis Lübeck und Riga geliefert worden. Das berichtet der Rentner Gerhard Rademacher, der als "Siedemeister" durch die Salzstadt führt. Er weiß, dass die Soodener Saline bereits das Römerlager Hedemünden beliefert habe und dass zu späterer Zeit zwei Drittel des Landeshaushaltes von Kurhessen von der Saline erwirtschaftet wurden. Während des Stadtrundgangs zeigt uns Rademacher den Kurpark, in dem früher mehr als 40 Siedekaten standen. "In den Katen wurde Salz hergestellt, indem man das Wasser verdunsten ließ. Bei sechs- oder zwölfprozentiger Sole brauchte man da viel Brennstoff", erklärte Rademacher, der darauf verweist, dass Sooden früher eine Art Ruhrgebiet für Allendorf war.

Gerhard Rademacher zeigt uns auch das einzige Gradierwerk, das es in Bad Sooden – wo einst 22 dieser Gradierwerke standen – noch oder genau genommen wieder gibt. Das 140 Meter lange und zwölf Meter hohe Gebäude, das auf ein Gadierwerk aus dem Jahr 1638 zurückgeht, wurde von 2000 bis 2003 nahezu neu wieder aufgebaut. Doch was ist das eigentlich, ein Gradierwerk? Einfach nur eine Holzbrücke, die unvermittelt in der Landschaft steht? Keineswegs, es ist ein intelligentes Verfahren, den Salzgehalt des Wassers zu erhöhen, indem man die Sole durch Wände aus struppigem Schwarzdorn rinnen lässt. Dabei setzen sich zum einen Verunreinigungen ab, zum anderen verdunstet ein Teil des Wassers, sodass sich der Salzgehalt erhöht. "Bei jedem Durchgang", so erläutert Gerhard Rademacher, der eine blaue Siedemeisteruniform trägt, "steigt der Salzgehalt und drei bis vier Prozent."

Natürlich macht man dies heute nicht mehr, um das Salz zu verkaufen, denn Solesalz ist längst nicht mehr konkurrenzfähig. Deshalb hat man im Jahr 1906 die Salzproduktion hier vollständig eingestellt. Doch dafür hat ein Aufenthalt in der Nähe des Gradierwerkes heute einen heilsamen Effekt, insbesondere für Pollenallergiker, Asthmatiker und für Menschen mit empfindlichen Atemwegen. "Wenn man fünf Mal um die Gradieranlage herumgeht und dabei ganz tief einatmet, dann spürt man den Effekt", versichert Gerhard Rademacher. Noch nicht genug vom Thema Salz? Ganz in der Nähe gibt es ein modernes Solebad, die Werratal-Therme, mit salzhaltigen Innen- und Außenbecken und einer Salzgrotte.

Die reichen Pfänner lebten früher nicht in Sooden, sondern hatten ihre schmucken Fachwerkhäuser im Ort Allendorf, der inzwischen mit Bad Sooden in einer Gemeinde verbunden ist. In der Umgebung der Allendorfer St. Crucis-Kirche finden sich dreigeschossige Häuserzeilen mit schmucken Zwerchgiebeln, verspielten Erkern und mit kunstvollen Füllhölzern mit Eierstäben und Zahnleisten. Damit zeigten die Pfänner und Salzhändler einst ihren Reichtum. Ein Spaziergang entlang von Kirchstraße und Marktplatz lohnt. Und wer nach dem Rundgang Hunger verspürt, der kann nach der Zeitreise ins Reich der Märchen und Sagen und der Zeitreise in die Blütezeit der Salzgewinnung gleich noch eine dritte Zeitreise anschließen, diesmal auf kulinarischem Gebiet.

Für Maiden, Recken und Gesellen wird in der "Küchenmaisterey Ratskeller" mittelalterliche Kost aufgetischt, etwa ein Salzsiedertöpfchen, das sich als Rindergulasch im Brotlaib erweist oder ein Pfännerschmaus, für den Rindfleischstreifen angebraten werden. Zur mittelalterlichen "Tafeley" ist hier übrigens jeder willkommen – ob "niedergeboren oder Edelmann". Ein Frau Holle-Menü ist auf der Speisekarte zwar nicht zu finden, aber dafür ein Hexentrunk, ein Honigwein sowie "Schwarze Tunke mit Schaum von der Kuh".

Infos:

Anfahrt: Von Heidelberg nach Bad Sooden-Allendorf sind es rund 290 Straßenkilometer, die Anreise erfolgt über Frankfurt, Gießen und Bad Hersfeld und dauert etwa drei Stunden. Per Regionalbahn ist der Ort über die ICE-Haltestellen Göttingen erreichbar.

Übernachten: Direkt im Zentrum von Bad Sooden-Allendorf liegt das Hotel Werratal (E-Mail: pelikan@hotel-werratal.de, www.hotel-werratal.com). Der Berggasthof Ahrenberg ist ein Drei-Sterne-Superior- und Romantik-Hotel mit Wellnessbereich (www.hotel-ahrenberg.de). Es liegt auf einer Anhöhe über Bad Sooden-Allendorf und ist ein hervorragender Ausgangspunkt für Wanderungen.

Aktivitiäten: Das "Holleum" ("Frau Holle"-Museum) ist eine Station des "Frau Holle"-Rundwegs und befindet sich in Hessisch Lichtenau. Es befasst sich mit den "vier Welten der Frau Holle", der Märchenwelt, der Unterwelt, der Kräuterwelt und der Meißnerwelt. Geöffnet hat das "Holleum" sonntags von 14 Uhr bis 17 Uhr, letzter Einlass ist um 16.30 Uhr; der Eintritt kostet für Erwachsene 2 Euro und für Kinder einen Euro.

Weitere Infos gibt es unter www.bad-sooden-allendorf.de