Happy Hooker" heißt das blauweiße Boot mit leichter Rostnote, welches rund 50 Touristen nach Inis Mór, der größten der drei Aran-Inseln, bringen wird. "Happy Hooker" lässt sich übersetzen mit "fröhlichem alten Kahn", wahlweise auch mit "lustiger Nutte". Nun ja. Noch ist es harmlos für eine Reise mit achtjährigem Sohn, der kaum Englisch spricht. "Wo fliegen wir hin?", will der kurz vor Abreise wissen. "Nach Irland", antwortet Papa Michael, 52, auf Englisch spreche sich das "Eiländ" aus. Tim: "Was, ,Eierland‘?"

Kaum ein europäisches Land hat so kinderreiche Bewohner wie Irland, die Fertilitätsrate der Irinnen lag 2018 bei 1,8 Kindern pro Frau, nur Französinnen, Schwedinnen und Rumäninnen schaffen mehr. Also: Auf nach Eierland! Nach Dublin-Flug und zweieinhalb Stunden Fahrt an die Westküste, steht am darauffolgenden Tag ein Tagesausflug auf die Aran-Inseln auf dem Programm. Und den muss man sich verdienen, denn zunächst fährt man etwa anderthalb Stunden von Galway nach Doolin auf dem schönen, aber doch recht kurvigen Wild Atlantic Way. Dann geht’s nochmal 90 Minuten auf die Fähre. An sich ist gegen längere Bootsfahrten, insbesondere mit Kind, nichts einzuwenden. Doch während der ganzen Seefahrt schaukelt der "fröhliche alte Kahn" wie besoffen von rechts nach links und von links nach rechts, unaufhörlich. Das liegt daran, dass die Wellen den Happy Hooker seitlich treffen. Was Babys in den Schlaf wiegt und achtjährige Jungs nicht weiter stört, ist für Erwachsene nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig.

Mícheál Ó Domhnaill bewirtschaftet seinen Garten, und muss dazu über die Mauern klettern.

Etwa alle zwei Minuten begleitet ein Mitarbeiter der Doolin Ferries blasse Insassen am Arm stützend vom Inneren der Fähre nach draußen. "Am besten tief atmen und auf den Horizont schauen", rät der Mann im blauen Shirt. Er heißt Tony und ist der Mann, der immer lächelt, und zwar die ganzen anderthalb Stunden durch. Der 49-Jährige stammt aus Dublin und arbeitet im ersten Jahr auf der Fähre: "Diese Insel ist für mich die schönste", und zeigt auf den weiten Sandstrand, den das Boot gerade rechts passiert. Er gehört zur ersten der drei Inseln. "Sie heißt Inis Oirr. Man nennt sie auch die goldene Insel, weil der Sand in der Sonne leuchtet." Dort fänden sich Überreste aus der Bronzezeit, dem frühen Christentum, dem Mittelalter und sogar von Napoleon, erzählt er. Während der "Happy Hooker" an der mit 150 Bewohnern kleinsten der drei Inseln kurz anlegt, entdeckt Tim einen Delphin im Hafenbecken – ganz ohne teure Watching-Tour.

Die meisten Besucher zieht es nach Inis Mór, denn die Hauptinsel mit rund 850 Einwohnern beheimatet spektakuläre Sehenswürdigkeiten wie das 3000 Jahre alte Steinfort Dún Aonghasa. Es besteht aus mehreren steinernen Verteidigungsringen und ragt am höchsten Punkt der Insel etwa 90 Meter über Normalnull. Seine halbrunde innere Mauer endet am Abgrund – ein Schritt weiter und es geht steil hinab in den Atlantik. Ein Geländer gibt es nicht, es würde den mythischen Ort entzaubern. Weniger mythisch ist es Besucher dabei zu beobachten, wie sie möglichst nah am Abgrund das vermeintlich ideale Selfie zu schießen.

Das Schwesterschiff des Happy Hookers hat mit Queen of Aran einen etwas edleren Namen, sieht aber ähnlich aus.

Die Kargheit der Insel samt dort in früheren Jahren herrschenden harten Lebensbedingungen erschließt sich erst per Querfeld-Ein-Wanderung. Jedes Feld ist von einer per Hand errichteten Trockensteinmauer umgeben. Sie dienen dazu die Erde aus Sand und Seetang zu halten, sonst würde der Wind sie aufs Nachbargrundstück wehen. Hinein gelangt nur, wer über die Mauer klettert. So wie Mícheál Ó Domhnaill, der auch noch im fortgeschrittenen Alter seine Kartoffeln hegt und pflegt.

Ursprünglich existierte auf der Insel kein fruchtbarer Boden, heute reicht die dünne Schicht immerhin für Kartoffeln, Kohl, Karotten, Rote Beete, Spinat und Zucchini. Kein Baum wächst weit oder breit, hier herrschen die nackten Felsen, durch die sich nur die überlebensstarken Pflanzen ihren Weg bahnen. Und was macht Frau, wenn sie mal muss? "Ihr setzt euch hinter den Baum. Wir setzen uns hinter die Mauer", erklärt Fionnuala Ó Flaherty, die aus Galway stammt und ihren Mann Cyril beim Jobben auf den Aran-Inseln kennenlernte. Nun lebt das Paar mit ihren drei Kindern auch vom Tourismus. "Es ist üblich hier, dass die Leute mehrere Jobs haben", erklärt die 43-jährige. So arbeitet die ausgebildete Kunstlehrerin an der lokalen Schule in ihrem Beruf, führt aber auch über die Insel und vermietet mit ihrem Mann ein Ferienhaus an Touristen. Cyril arbeitet zudem als Maler, Landwirt und sogar Teilzeit in der Boden-Crew des lokalen Flughafens.

Es geht über Felsen, die Schraffuren und Spalten aufweisen, als wären diese mit dem Lineal gezogen, doch es ist tatsächlich ein Ergebnis des andauernden Winds und der starken Brandung. "Bitte nicht so nah an den Klippenrand. Hier rollen immer wieder Monsterwellen an, die euch umreißen und ins Meer spülen können", ruft Fionnuala Vater und Sohn zu, die fasziniert von der Brandung sich bis auf ein bis zwei Meter an den Klippenrand wagen. Beide drehen nach Fionnulas Intervention nur widerwillig ins Landesinnere ab. "Das war für Tim total spannend, so nah an den Klippen", mosert Michael. Am Ende der begehbaren Strecke stehen wir vor einem rechteckigen Pool. Er heißt Wurmloch ("The Worm Hole") und dient einmal im Jahr als Tauchbecken für abenteuerlustige Turmspringer, die sich beim Red Bull Cliff Diving Event in die Tiefe stürzen.

Im Netz schaut sich Tim mit Papa You-Tube-Videos an: Eins zeigt die Tauchsportler, wie sie per Dreifach-Salto ins Wurmloch springen. Das zweite zeigt die Touristin Apu Gupta aus Kalkutta, die auf einem etwa zehn Meter hohen Felsen neben besagtem Wurmloch steht und filmt. Bis plötzlich eine Riesenwelle auf sie zurollt und direkt vor ihr bricht. Als die junge Frau merkt, dass sie in Gefahr ist und wegrennen will, ist es zu spät: Die Monsterwelle spült sie vom Felsen, sie stürzt in die Tiefe. Mehrere Touristen beobachten den Unfall aus sicherer Entfernung und schaffen es die 21-jährige in einer waghalsigen Aktion zu retten. Fazit: Dann doch lieber ein paar Meter tiefer im Inneren "Eierlands" wandern, auch wenn’s vielleicht nicht ganz so zischt und brodelt. Straßennamen wie Wild Atlantic Way haben eben auch ihren Grund.

