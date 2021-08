Von Patricia Wohlgemuth

Bitte bleibt in der Spur! Denn es gibt nicht nur Gletscherspalten, sondern auch Gletschermühlen!" Warnend hebt Philipp Eiter die Hand, während er mit dem Stock in einer unscheinbaren Pfütze stochert. Eine kleine, harmlos anmutende Wasserlake glänzt auf dem mit Neuschnee verzuckerten Gletscher. Allerdings birgt sie heimtückische Qualitäten. Durch die Sonneneinstrahlung können überall im Gletscher kleine Schmelzbäche entstehen. Sobald diese an eine natürliche Begrenzung stoßen, weichen sie aus, indem sie sich sukzessiv tiefer und raumfordernd in den Gletscher bohren. Meist etliche Metern tief bis zum unter dem Gletscher liegenden Felsen. "Wer in eine solche Mühle fällt, ist weg!".

Der Jäger und frühere Hüttenwirt Johann Scheiber (links) mit Wanderguide Philipp Eiter. Foto: Markus Kirchgessner​

Philipp kennt den Mittelberggletscher und seine umliegenden zu Eis gewordenen Artgenossen in- und auswendig. Jedes Jahr legt er zusammen mit Kollegen die begehbaren Routen über die Gletscher der Pitztaler Alpen neu fest. "Gletscher sind stets in Bewegung", sagt er. Zudem werden Pisten und Schlepplifte, die hier, bis in den Mai hinein, Skifahrer den Berg hinaufschieben, jährlich dementsprechend abgesteckt.

Es empfiehlt sich, die von Philipp am Vorabend verteilten Steigeisen an die Schuhe zu schnallen und brav im Gänsemarsch dem Berg- und Eiskenner zu folgen. Auch zum Rand des Gletschers gilt es respektvoll Abstand zu halten. Der Mittelbergferner liegt auf einer Moräne, deren Ränder erosiv sind. Sobald sie abbrechen, folgt ihnen häufig der darauf liegende Gletscherrand.

Solch intensive Gletscherkunde lässt fast vergessen, dass man sich hier auf einem Abschnitt des E 5, des Europäischen Fernwanderwegs befindet, der von Frankreich kommend seit Oberstdorf die Alpen überquert. Drei Mütter, deren halbstarke Jungs und Egon, der Hund, begehen hierbei mit Philipp eine Zweitagesetappe in den Pitztaler- und Ötztaler Alpen, die ganz besonders und hochalpin ist. Aus gutem Grund also wurde ihr das Prädikat "Königsetappe" verliehen.

Die Martin-Busch-Hütte liegt auf 2501 Meter Höhe und ist von Vent aus zu Fuß in etwa drei Stunden über einen Fahrweg zu erreichen. Foto: Markus Kirchgessner

"Die Ruhephase ist das beste Mittel zur Akklimatisierung." Philipp Eiter winkt seine kleine Königsetappengruppe um die letzte Biegung vor der Einkehr. Auf der Sonnenterrasse der auf 2.759 Metern gelegenen Braunschweiger Hütte dampfen auf den Tellern die Kässpatzen, während der Blick wandert. Vor den Bergsteigern liegt ein Patchwork von wild durcheinander gefallenen Gesteinsbrocken, die golden glänzen.

Durch die vom Wind vorbeigescheuchten Schneewirbel erscheint die Wildspitze, mit 3.774 Metern der höchste Berg Tirols, unscharf an den Rändern. Dabei ist sie in den vergangenen 30 Jahren durchaus markanter geworden. Wie überall auf unserem Planeten. so heizt auch hier in den Alpen die Erderwärmung dem einst ewigen Eis mächtig ein. Gletscher schmelzen in nahezu atemberaubendem Tempo. Allein in den Alpen ist zwischen 2000 und 2014 etwa ein Sechstel der Eismasse verschwunden. Jährlich gehen rund zwei Prozent der vergletscherten Fläche verloren.

Noch Ende der 1980er Jahre ermöglichte der mächtige Mittelberggletscher einen nahezu sanften Aufstieg zur Wildspitze. Heute ist er in drei Teilgletscher zerfallen und um sich der Wildspitze zu nähern, kraxelt der ambitionierte Bergsteiger an den Felswänden des Jochs.

Abwechslungsreiches Terrain erwartet das bunte Grüppchen nun von der Braunschweigerhütte bis zum Einstieg in den Venter Höhenweg: ein glasklarer kleiner Bergsee, ein vergnüglicher, weil einfach zu bewältigender, Klettersteig hinauf zu dem Grat, der die Pitztaler- von den Ötztaler Alpen trennt. Von dort geht eine kurze Fahrt mit der Schwarzen Schneidbahn hinab in ein Niemandsland, so wirkt das Gelände um die Gaislachkogelbahn im Sommer, das James Bond in dem Film "Spectre" als winterlich verschneite Bergweltsbühne diente.

Zehn Minuten Bustransfer durch den Rosi-Mittermaier-Tunnel weiter, startet am Fuße des Tiefenbachferners, der Venter Höhenweg. Er zählt zu den schönsten hochalpinen Höhenwegen Europas. Moose, Flechten und Farne begleiten den Weg. Kamillen und Silberdisteln nicken den Gehenden freundlich zu, während das Gipfelgewimmel der gegenüberliegenden Talseite den Blick in die Weite lenkt. Der solid befestigte Gebirgspfad schlängelt sich unterhalb karger steiler Gesteinshalden. Bäche kreuzen den Weg, der Geröllabschnitte überwindet und an respekteinflößenden Steinbrocken vorbeiführt, die aussehen, als hätte Obelix nicht aufgeräumt. Wasserfälle rauschen in der Ferne, tiefblaue Gumpen glänzen neben kuhfleckenförmigen Schneefeldern in der sich neigenden Nachmittagssonne. Wie unvermeidbare Akteure einer Bergromanze, küssen sich hinter einer Felsnase versteckt, zwei langbeinige Schafe, ein drittes sieht gelangweilt zu. In saftig grünen Hängen windet sich der Weg schließlich hinunter nach Vent, "dort wo die Straßen enden".

Unten in Vent befindet man sich immer noch auf 1.900 Höhenmeter, schläft dennoch besser als tausend Meter weiter oben, nicht zuletzt, weil der dortige Gasthof über weiche Kissen verfügt, in die gesunken werden darf. Tag zwei, morgens um halb sieben treibt der Ziegenhirte auf dem Mountainbike seine Tiere an den Bachlauf, der den Weg zur Martin-Busch-Hütte begleitet.

Die Jungs reiben sich die Augen, Mütter treiben an, Hund Egon bellt zum Aufbruch. Indem Philipp den früheren Namen der Martin Busch Hütte erwähnt, sie hieß Hermann Göhring Hütte, ist dieser Teil Hüttengeschichte schon weitestgehend erzählt. Der Weg ist schmal und verwunschen. Latschenkiefern, Preiselbeeren, Heidekraut und Wacholder, Blumen und Gräser säumen den Wegrand. Nach etwa zwei Stunden sind, dank frühmorgendlichen Schattens, über 600 Höhenmeter nahezu unmerklich zurückgelegt.

Sowohl Söhne als auch Mütter sind irritiert, als vor der Hütte der Mobilfunkempfang endet. So ungewohnt, die natürliche Ruhe! Spätestens nach der Einkehr auf der Hütten-Terrasse ist das Hochgebirge wieder omnipräsent spürbar. Bald untermalt mehrtöniges Wasserplätschern von verzweigten Bächlein und Rinnsalen den gleichförmigen Tritt bergan. Das Grün der vorherigen Hänge weicht einem Sammelsurium an Gesteinsformationen, die an eine Mondlandschaft erinnern. Wer nach gut einer Stunde Aufstieg noch ausreichend Energie hat, darf einen Abstecher zum Fundort des Ötzis machen. Außer Egon jedoch, der dank seines braungrauen Fells sich in Camouflage den Felsen anpasst und im Gebirge vor Energie nur so strotzt, ziehen alle ein frisches Bad unmittelbar unterhalb der Similaunhütte vor.

Drei bis vier Stunden reinen Abstiegs später auf der Terrasse des Tiesenhofes, die herbeigesehnte Südtiroler Speckplatte verzehrend, bleibt das magische Blau des Vernagtsees allen ein Rätsel. Kaum hatte man die Similaunhütte verlassen, lag dieser, obgleich tausend Höhenmeter tiefer, wie ein zauberhafter Magnet im Tal. Der Anblick gaukelte den Etappengängern vor, sie seien im Handumdrehen am Ziel. Dieser Eindruck täuschte, aber im Tal angelangt, hat jeder Schritt gezählt!

INFORMATIONEN

Anfahrt: Mit dem Auto von Heidelberg ins Pitztal in circa viereinhalb Stunden. (Vorsicht: Mittelberg im Pitztal wird häufiger mit Mittelberg im Kleinen Walsertal verwechselt). Mit der Bahn dauert dies circa 6 Stunden. Von Imst weiter mit Busverbindung nach St. Leonhardt im Pitztal.

Unterkunft: Das Landhaus Edelweiss, St. Leonhardt – Mandarfen, nettes, familiengeführtes sauberes Gasthaus mit kleiner Sauna und weitläufigem Garten. Reichhaltiges Frühstück, DZ mit Frühstück je nach Reisezeit: 45 - 85 Euro. Auch schön ist das Biohotel Stillebach, St. Leonhard im Pitztal, www.stillebach.at; Bio-zertifiziertes Hotel mit eigenem kleinem Badeteich und Kneipp-Anlage, DZ ab 86 Euro, Das Hotel Vent ist ein gemütlich eingerichtetes Vier-Sterne-Haus mit großen Zimmern, auf Anfrage Panoramablick. Preise je nach Saison, Sommer: HP ab 71 Euro.

Allgemeine Infos unter www.pitztal.com