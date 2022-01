Von Stephan Brünjes

Endlich in die Wärme! Gilda freute sich, dem eisigen Norden zu entkommen und zog an die Algarve, zum damals hier herrschenden maurischen Emir Ibn Almundim, der um ihre Hand angehalten hatte. Doch schon bald nach der Hochzeit wurde die junge Schwedin schwermütig, ihr Mann und Verehrer ratlos. Was fehlte seiner Frau nur? "Der Schnee aus ihrer Heimat", raunte schließlich eine ihrer Kammerzofen.

Hintergrund Anreise: Per Flugzeug nach Faro, der Algarve-Hauptstadt mit diversen Airlines, z.B. Ryanair, Dann weiter per Bus oder Mietwagen circa eine Stunde Fahrt nach Sagres. Übernachten: Martinhal Resort, z.B. mit vier Nächte-Paket – Preise ab 133 Euro pro Person/Nacht, für eine Familie mit 2 [+] Lesen Sie mehr Anreise: Per Flugzeug nach Faro, der Algarve-Hauptstadt mit diversen Airlines, z.B. Ryanair, Dann weiter per Bus oder Mietwagen circa eine Stunde Fahrt nach Sagres. Übernachten: Martinhal Resort, z.B. mit vier Nächte-Paket – Preise ab 133 Euro pro Person/Nacht, für eine Familie mit 2 Erwachsenen, 1 Kind unter 12 Jahren und 1 Baby, inklusive Halbpension, www.martinhal.com. Das Boutique-Hotel "Mareta Beach" in Sagres bietet helle Doppelzimmer ab 50 Euro pro Person mit Frühstück, www.maretabeachhotel.com Weitere Infos: www.visitportugal.com

Im darauffolgenden Winter führte der Emir seine mehr und mehr betrübte Gilda auf den höchsten Turm seiner Burg, ließ sie übers Land schauen. Es war weiß bis zum Horizont. "Das ist der Schnee der Algarve", sprach der Emir zu seiner völlig überraschten Gattin und lüftete das Geheimnis: Er hatte, so die Legende, Tausende Mandelbäume pflanzen lassen. Ihre Blüten bedecken – dank einer leicht deprimierten Schwedin – bis heute jedes Jahr von Januar bis März den ganzen Süd-Westzipfel des heutigen Portugals und bieten Algarve-Besuchern bereits einen Hauch von wohlig-warmem Frühling, während man in Deutschland noch in echtem Schnee bibbert.

Eine Schiffsrundfahrt in Lagos wird zum Sonnentörn: "Willkommen in der Küche, schauen Sie – hier nebenan das Wohnzimmer und dort der Blick in die Kathedrale", schwärmt Joao. Er ist weder Makler noch Stadtführer, sondern Außenbord-Jongleur. So jedenfalls fühlt es sich an, wenn er seine vier Gäste in einer Nuss-Schale von Motorboot durch wogende Wellen in immer neue, immer engere Felsgrotten manövriert und diese dabei vorstellt wie Räume eines Hauses. Die bis zu 20 Meter hohen Kalksteinwände sind mal beige, mal rostbraun, überall löchrig und schroff modelliert von Atlantikwind und Salzwasser. "Ponte da Piedade" heißt dieses Labyrinth an der Südspitze der Stadt Lagos. Ein portugiesisches Naturwunder, vor allem aber Demarkationslinie zwischen verbauter und verschonter Algarve: Östlich der Ponte sind viele Küstenhänge überwuchert mit Apartment- und Hotelblöcken der Marke "Urlauberschließfach", Ex-Fischerhäfen sehen hier aus wie Open Air-Messen für Luxusyachten. Westlich der Ponte hingegen dösen Dörfer vor sich hin wie eh und je.

Burgau etwa: Keine Zeile im Reiseführer, darum auch keine Touristenkarawanen in den winkeligen Gassen mit blau-weißen Häusern. So können Burgaus Einwohner ohne Klaugefahr ihr Gemüse in ausrangierten Badewannen am Wegesrand anbauen. Bunte, leicht verwitterte Fischerboote sind hier keine Postkarten-Deko, sondern immer noch Dienstfahrzeuge. Vormittags kommen die Männer darin heim, nicht selten begrüßt von vier Generationen: Oma, Eltern, Ehefrau und Kinder. All das lässt sich wie in einer Theaterloge prima beobachten aus der Veranda der Strandbar "Brizze" – mit einem Galao in der Hand, dem portugiesischen Milchkaffee.

Auf einem Landsegler kann es ganz schön holprig werden.

Abseits der Algarve-Autobahn geht’s über kurvige Dorfstraßen hinein in den Nationalpark Costa Vicentina. Er umfasst über hundert Kilometer portugiesische Westküste und ist quasi ihre Lebensversicherung: Wilder Dünenbewuchs mit Wacholderbüschen und Mastixsträuchern bleibt erhalten, allenfalls schmale Wege führen zu den Stränden, für Hotelanlagen gilt Bauverbot. Wirklich? Wie kommt dann "Martinhal", ein Luxus-Ferienresort mit den Ausmaßen von etwa 50 Fußballfeldern auf die lieblichen Hügel über der 900 Meter langen Traumbucht am Hafen des Städtchens Sagres? "Die Baugenehmigung ist älter als das Naturschutzgebiet", sagt Roman Stern. Doch das ist nicht der einzige Grund. Der Schweizer Unternehmer hat ein 38-Zimmer-Hotel umrahmt von 132 maximal zweistöckigen kubischen Design-Ferienhäusern so geschickt in die Felsenlandschaft mit Agaven, Gräsern und Mimosen eingepasst, dass sie weder aus der Ferne noch mittendrin wie Bettenburgen wirken. Eine vor allem auf Familien zielende Oase, elegant eingerichtet mit Kork und Schilf, Fliesen und Holz sowie anderen Baustoffen aus dem Nationalpark.

Tausende Mandelbäume blühen derzeit an der Algarve. Eine Mischung aus Frühling und Winterweiß keimt auf.

So wie Roman Stern, einst Investmentbanker in London, zieht die West-Algarve viele Besucher dermaßen in ihren Bann, dass sie schnell wiederkommen und gleich dableiben. Und sei es auf der tennisplatzroten Erde einer kahlen Wiese an der Nationalstraße 125. Ein klappriges Wohnmobil, ein Container und zwei Bierzeltbänke – so sieht diese Firmengründung aus – ein Verleih für Landsegler. Ein überdimensionales Dreirad mit aufgeflanschtem Surfsegel in der Mitte, einen Blaumann gegen den Staub, Helm und fünf Minuten Fahrstunde – mehr braucht man nicht, um angetrieben von mäßiger Brise über den Rundparcours zu sausen. "Genau diesen schnellen Erfolg meiner Gäste mag ich an diesem Job", sagt Julia "und dass es hier fast jeden Tag lustige Geschichten gibt." Neulich nahmen Eltern ihr Kleinkind auf dem Schoß ein paar Runden lang mit, bis es vom gleichmäßigen Schlagloch-Gerumpel eingeschlafen war. Danach starteten Mama und Papa alleine durch.

An den Stränden der Westalgarve kann man leider nicht mit den Landseglern fahren, zu eng sind die Buchten. Dafür aber so traumhaft schön und ideal zum Surfen, dass ganze Kolonien von Brettl-Freaks hier als sandpanierte Neopren-Nomaden leben. Sven Engelmann war einer von ihnen, tauschte seine Krankenpfleger-Sicherheit in Landshut gegen das VW-Bus Abenteuer mit Matratze, Hund und Zweiplatten-Herd. Eng, aber doch voller Weite. Denn jeden Morgen beim Aufwachen wird die Windschutzscheibe zur Kinoleinwand für einen atemberaubenden Naturfilm: Wellenbrecher, die auf den Strand schlagen, über den Klippen kreisende Störche, der azurblaue Himmel und das türkisfarbene Wasser. Carrapateira, Amado oder Beliche – wer diese Strände ansteuert, der spürt, irgendwo hier könnte ein Magnetfeld sein, dass zum Hierbleiben drängt. Sven Engelmann ist ihm erst nach anderthalb Jahren entkommen, aber nur einige Kilometer weit bis nach Sagres, wo er die Surfer-Bar "Warung" eröffnet hat – ein paar Häuser neben "Aussteiger-Veteran" Andreas Bergmann. Er tauschte bereits 1985 sein Maschinenbaustudium gegen die Taverne des alten Dorforginals Borba und baute sie zur "Bar Dromedario" um, heute der In-Treffpunkt vieler Portugiesen und Deutscher in Sagres.

Vielleicht zieht die Pionier-Tradition dieser Kleinstadt so viele Abenteurer an. Von Sagres aus brachen portugiesische Seefahrer im 15. Jahrhundert auf, um bis hinter die kanarischen Inseln vorzustoßen und schließlich Brasilien zu erobern. Ausgangspunkt vieler dieser Expeditionen: das Cabo de Sao Vicente, der südwestlichste Punkt des europäischen Festlands – schon aus diesem Grunde heute ein Pilgerort für Westalgarve-Besucher. Hier kommen sie zumindest in Versuchung, die "letzte Bratwurst vor Amerika" zu essen. Wie eine Zeitungsschlagzeile prangt dieser Name auf dem Imbisswagen von Wolfgang und Petra Bald. Klar, dass die beiden Nürnberger ihre Thüringer nicht nur mit Senf, sondern auf Wunsch auch inklusive Auswanderer-Story servieren.