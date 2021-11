Von Wibke Helfrich

In Ruanda gilt die 2G-Regel: Gorilla und Genozid. Denn in der Regel sagt tatsächlich jeder, der von den Reiseabsichten nach Ruanda hört, zuerst "Was willst du denn in Ruanda?!" und dann wahlweise "Toll! Gehst Du Gorillas anschauen?" oder "Da würde ich nicht hingehen, da gab es doch diesen grausamen Genozid."

Hintergrund Informationen: Anreise: Die beste Verbindung ab Frankfurt bietet derzeit Brussels Airlines mit Zwischenstopp in Brüssel. Preise je nach Saison ab 420 Euro, www.brusselsairlines.com.

Einreise: Der Reisepass muss bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. Das Visum kann man direkt bei der Einreise am Flughafen von Kigali für 50-US-Dollar erwerben. Alle geimpften Reisenden, die in Ruanda ankommen, müssen trotzdem ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen, das bei Abflug nicht älter als 72 Stunden ist. Ein zweiter PCR-Test wird bei der Ankunft durchgeführt, die Ergebnisse werden spätestens nach 24 Stunden geliefert. In dieser Zeit müssen die Reisenden im gebuchten Hotel in Selbst-Isolation.

Unterkunft: Das Hotel Cleo direkt am Kivu-See. Doppelzimmer mit reichhaltigem Frühstück auf der Terrasse mit Blick auf den See ab 150 Euro, https://cleohotel.rw; Für Abenteurer sind die Safari Zelte von Red Rocks eine günstige Option. Pro Person 25 Euro inklusive Frühstück. Hier kann man auch Touren in den nahe gelegenen Vulcanos National Park buchen, www.redrocksrwanda.com

Weitere Infos: www.visitrwanda.com

Ist es nicht viel zu kurz gegriffen, dieses kleine, ostafrikanische Land auf diese zwei Sachen zu reduzieren? Sicher, 1992 gab es den furchtbaren Genozid, der bis heute nicht vergessen ist. Und natürlich gibt es die zauberhaften Gorillas, die wahrscheinlich für die meisten Touristen der Höhepunkt der Reise sind. Aber das Land der 1000 Hügel hat noch viel mehr zu bieten.

Zum Beispiel den einzigen "Canopy-Walk" in Ostafrika, im Nyungwe National Park in Südwest-Ruanda. Der Baumbestand zählt zu den ältesten noch bestehenden und größten Berg-Urwäldern auf dem Kontinent. Hunderte verschiedene Pflanzen und mehr als 100 Orchideen-Gattungen gedeihen in den Wäldern. Fast ehrfürchtig wandern wir durch den dichten Nebelwald, jedes Wort wirkt hier fehl am Platz. Wir lauschen den Geräuschen der Natur. Flüsternd erklärt unser GuideChristoph, dass die Vögel hier am Abend anders rufen als am Morgen. Nur wenige Meter vor uns huscht ein Affe über den Weg – so schnell, dass ich ihn nur als Schatten wahrgenommen habe.

Nach einer Stunde Abstieg haben wir eine Hängebrücke erreicht: nur ein schmaler Metallsteg führt 70 Meter über dem Boden auf die andere Seite der Schlucht. Er bietet eine einmalige Gelegenheit, auch die andere Seite des dichten Nebelwaldes zu sehen – den Kopf über die Wipfel der uralten Baumriesen zu heben, um zu sehen, wie der dichte Nebel aus dem Dschungel aufsteigt.

Am nächsten Morgen stehen Affen auf dem Programm. Nicht die berühmten Gorillas, sondern ihre viel lebhafteren Kollegen, die Colobus-, oder auch schwarz-weiße Stummelaffen. Sobald wir tiefer in den Dschungel eintreten, sehen wir in der Ferne die Tiere geschickt von Baum zu Baum springen, ihre langen weißen Deckhaare schwingen wie ein Kometenschweif hinter ihnen her. "Denkt daran, dass ihr fünf Meter Sicherheitsabstand einhalten müsst!" schärft uns Christoph noch einmal ein, bevor wir uns in das Dickicht wagen. Bei unserer momentanen Entfernung von den Tieren können wir von dieser Distanz nur träumen. Nach einiger Zeit haben diese sich an uns gewöhnt. Sie sitzen über uns in den Bäumen und mümmeln Blätter und Blumen, bis sie wieder behende auf den nächsten Ast springen. Während ich mich kurz auf einem Baumstumpf ausruhe, setzt sich ein haariger Kumpel direkt neben mich. Er scheint nicht sonderlich interessiert am Sicherheitsabstand. Überglücklich strahle ich ihn an, aber er steckt sich ungerührt ein weiteres Blatt in seinen Mund und springt dann geschickt von dannen.

Ruanda ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Im Jahr 2020 betrug die Einwohnerzahl geschätzt rund 12,7 Millionen Personen.

Nur eine Stunde weiter westlich eröffnet sich eine ganz andere Welt: der dichte Regenwald verschwindet und dafür glitzert der tiefste Sees Afrikas im Licht der untergehenden Sonne. Von einem der Hügel betrachtet sieht der Kivu-See aus wie ein Fjord. Bei einer Bootstour im Sonnenuntergang tuckern wir gemütlich durch grüne Inseln den hohen Bergen des Nachbarlandes Kongo entgegen. Ein Blick zurück macht deutlich, warum Ruanda das Land der 1000 Hügel heißt: im pastellfarbenen Licht der blauen Stunde zeichnen sich die unzähligen Erhebungen malerisch als Silhouetten ab. Ein Vollmond rundet die Szenerie ab.

Wer an Afrika denkt, stößt unweigerlich auf Bilder von Safaris. Und tatsächlich hat Ruanda mit dem Akagera Nationalpark ein Gebiet, in dem man seit ein paar Jahren wieder die Big Five beobachten kann. Obwohl der Park einer der ältesten des Kontinents ist, wurde er durch Übervölkerung und durch den Genozid stark vernachlässigt. Noch kann Akagerea nicht mit dem Tierreichtum seiner berühmten Nachbarn wie der Serengeti mithalten, aber einen Besuch ist er trotzdem wert. Besonders die Bootstour auf dem Ihema See ist ein Highlight: Tausende von Vögeln sitzen auf den schwimmenden Inseln aus Papyrus. Unser Guide Innocence ist ein wahrer Vogelexperte, der uns mit seiner ansteckenden Begeisterung jedes noch so kleine Vögelchen benennen kann: Fischadler (ok, nicht ganz so klein), Kingfisher, Schuhschnabel und Rotgesicht-Bartvogel, Reiher und Bienenfresser geben sich für uns ein Stelldichein. Zugegebenermaßen bin ich eher ein Fan von großen Tieren, und so freue ich mich über die dicken Flusspferde. die im Wasser planschen.

Im Akagera National Park haben die Nilpferde eine große Klappe.

Kommen wir zurück zu 2G: ein Besuch im Genozid Memorial ist ein wichtiger Schritt im Versuch, die Gefühlslage der Menschen in Ruanda zu verstehen. Niemanden wird dieser Besuch kalt lassen. Doch wie konnte, wie kann ein Neuanfang gelingen? Die Antwort lautet: mit der Hoffnung auf die Zukunft und mit der Familie als Heiligtum. Nachdem die meisten Familien durch den Genozid auseinander gerissen und zu großen Teilen zerstört wurden, ist das wichtigste Ziel, wieder eine Familie zu haben.

Die dadurch resultierenden Kinder sind Fluch und Segen zugleich. Natürlich sind sie eine neue unbeschwerte Generation, die hoffentlich glücklicher aufwächst. Aber das Land leidet jetzt schon massiv an der Überbevölkerung. Es ist das am dichtesten bevölkerte Land Afrikas. Der fruchtbare Boden langt kaum, um die momentane Bevölkerung zu ernähren und große Teile des dichten Dschungels wurden abgeholzt, um mehr Nahrung anbauen zu können.

Unter diesen Gesichtspunkten sind die 1500 Dollar, die ein Tourist bezahlt, um die vom Aussterben bedrohten Gorillas zu besuchen, extrem gut angelegtes Geld. Denn nicht nur kann er dabei einen unvergesslichen Verwandtschaftsbesuch machen, sondern das Geld dient im Vulcanos Nationalpark auch der Erweiterung der geschützten Fläche.

Auch ich will natürlich die berühmten Primaten sehen. Eine Stunde hat man mit ihnen, sobald die Tier-Tracker sie geortet haben, maximal acht Touristen gleichzeitig dürfen eine Familie besuchen. Angespannt steigen wir die Flanke des Bisoke Vulkans hoch. Wie lange müssen wir suchen, wie werden sie sich verhalten? All die Fragen sind in dem Moment vergessen, als ein stattlicher Silberrücken unseren Weg kreuzt – im sicheren Abstand folgen wir ihm. Unsere Gorilla-Expertin Loyce lächelt: Willkommen bei der Amahoro–Familie.