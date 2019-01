Von Wolfgang Minaty

Abano. Zwei gute Nachrichten vorneweg. Die eine gute Nachricht: Es gibt keine schlechte. Die andere gute Nachricht: Wir haben das ganze Jahr Sommer. Wie bitte? Wer sagt denn so was?

Das sagen unisono die Hoteliers von Abano. Und die können das auch begründen: "Im Sommer", berichtet Ida Poletto vom Abano Ritz, "ist sowieso Sommer, und während der anderen Jahreszeiten schicken wir unsere Gäste ins Thermalwasser, das so warm und so gesund ist, dass Gedanken an Graupel oder Nebel erst gar nicht Platz haben."

Die Basilika des Heiligen Antonius in Padua. Foto: Gertrud Egger/zg

Abano, muss man wissen, zählt zu Italiens berühmtesten Badeorten, nicht am Meer gelegen, aber mit Thermalquellen gesegnet, die es in sich haben. Denn deren Wasser kommt aus den Tiefen der Erde, gespeist aus rund 100 Vulkanen, die aber mittlerweile erloschen sind. Oder vielleicht noch nicht ganz? Sonst ließe sich die Hitze von 87 Grad Celsius kaum komplett erklären.

Doch keine Bange: Im Pool draußen und drinnen haben wir es mit 38 Grad zu tun. Dort umsprudelt und erquickt das Wasser den müden Körper, der mit so viel Natrium, Kalium, Magnesium, Jod und Brom nicht gerechnet hat und gar nicht anders kann, als mit Wohlbefinden zu reagieren, während wir uns mit einem "Oh!", wechselweise "Ah!" revanchieren.

Hieß es früher in Abano "morgens Fango, abends Tango", so ist der Tango verschwunden, der Fango aber geblieben. Fango heißt auf Italienisch nichts anderes als "Schlamm, Dreck". Und so sieht er auch aus, ein ekliger, braun-gelber Brei aus Tonerde und Thermalwasser, der Entzündungen, als hätte er es nie anders gewollt, spielend, auf geradezu wundersame Weise entgegenwirkt.

Und wo, bitteschön, liegt nun dieses sagenhafte Abano? Ábano Terme, so sein vollständiger Name, befindet sich am Rande der Euganeischen Hügel. Noch nie gehört? Aber schon Herkules, der sagenumwobene Alleskönner, hat sie aufgesucht, und heute zählt man zwei Millionen Übernachtungen pro Jahr. Die Euganeen, wie sie auch genannt werden, finden wir in Venetien, gleich weit von Verona und Venedig entfernt, genau Padua vor der Haustür.

Öl gibt es direkt vom Erzeuger. Foto: Gertrud Egger/zg

Aber klein genug, übersehen zu werden. Nur doppelt so groß wie der Chiemsee oder wie der Kaiserstuhl, rauschen die Touristenströme daran vorbei, um in die Toskana oder weiter in den Süden zu gelangen. Dabei sind die Colli Euganei (fast) genauso schön. Sie sind fruchtbar, ein wahrer Obstgarten, Wein und Öl werden in Topqualität erwirtschaftet.

Und Augenblicke zählen noch etwas. So zum Beispiel in Arquà Petrarca, einem Dorf, das, wie sagt man so schön, wie aus dem Bilderbuch geschnitten scheint, woran der berühmte Dichter Francesco Petrarca gewiss seinen Anteil hat, der hier im 14. Jahrhundert, ungebremst an seine Laura denkend, den Lebensabend genoss.

Augenblicke. Es sind dies die zwei Stühle um den Holztisch, auf dem sogleich zwei Gläser Wein stehen, oder es ist der Blick die Stufen hinauf, wo von oben eine Katze herunter blinzelt. Nicht anders nebendran in Monsélice, einem Städtchen mit Dom, Villen, Gassen, Brücken, Gärten und Treppen. Die muss man hinauf. Eine nach der andern. An sieben Kirchen vorbei. Von oben geht der Blick dann weit ins Rund, bis in die Po-Ebene.

Und natürlich bis nach Este. Die Stadt ist klein, aber bedeutend. Die Dynastie gleichen Namens war verbandelt mit Mailand, Ferrara und Hannover. Ist vielleicht deshalb der Marktplatz so riesig, sind die Burgmauern deshalb so hoch? Heute laufen die Mauern rund um den Hang und bewachen den Stadtpark sowie das sehenswerte Nationalmuseum, Schwerpunkt Archäologie.

Bevor wir weiterfahren: Jetzt hätte ich doch beinahe vergessen - wohin denn? Ja, natürlich, nach Padua, in eine der ältesten Städte Italiens, zum heiligen Antonius. Und warum zu dem? Weil er von vielen immer gerne dann angerufen wird, wenn sie etwas vergessen oder verschludert haben, um es hernach prompt und stante pede wiederzufinden.

Seine Basilika ist eines der eindrucksvollsten Bauwerke der Stadt, eher schon eigenwillig zu nennen: bekrönt von acht riesigen Kuppeln, sieben davon nicht hoch aufragend wie beim Petersdom in Rom, sondern flach wie bei unseren Biogasanlagen auf dem Land, und flankiert von schlanken, spitzen Türmchen, die muslimischen Minaretten nicht ganz unähnlich sehen.

Als Wilhelm Busch einst die Kirche betreten hat, notierte er: "Zu Padua war groß Gedränge der andachtsvollen Christenmenge." Heute ist es nicht anders: ein Leben und Treiben um dieses verschachtelte Gotteshaus herum, ein Strömen hinein und hinaus. Viele wollen hin zu seinem Grab - um sich zu bedanken, dass er tatsächlich geholfen habe. Antonius ist einer der beliebtesten Heiligen in Italien, obwohl er kein Italiener war, er stammte aus Lissabon. Aber das will man in Padua nicht so genau wissen - oder hat es vergessen.

Wer will und wer Zeit hat, wird sich noch den ältesten medizinischen Hörsaal der Welt, das Teatro Anatomico, anschauen, wo die Bühne nicht vorne ist, sondern im Keller, weil wir nämlich von sechs Rängen nach unten auf den Seziertisch blicken, und natürlich die Scrovegni-Kapelle mit einem Zauberwerk von Fresken aus der Hand des genialen Giotto, der hier um 1300 Szenen des Alten und Neuen Testaments an die Wand geheftet hat.

Aber stimmungsvoll, unnachahmlich, geradezu grandios ist der Prato della Valle. Goethe nannte diesen Platz ein "ungeheures Oval". Wir sitzen an dem elliptischen Kanal, zwischen 78 schneeweißen Statuen, und lassen die Blicke spazieren: auf die Brücken, die sich im Wasser spiegeln, auf die angestrahlten Arkaden ringsum, auf die Menschen, die kommen und Platz nehmen. Es sind Familien, junge Leute, Ältere, mit Einkaufstaschen. Ruhe am Puls der Stadt. Friede. Padua ist schön.

Antonius hin, Antonius her, vergessen habe ich natürlich nicht, dass Padua nur eine Stunde vom Meer entfernt ist. Also nichts wie hin! Entweder nach Venedig, aber das ist zu voll, oder nach Chioggia, das kleine Venedig, am Anfang der Lagune. Fango ist schön, Padua ist noch schöner, aber am schönsten ist es, den Sand am Strand zwischen den Zehen zu spüren und den Atem der Adria in die Lungen zu saugen.