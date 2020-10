Von Sabine Mattern

Gerade erst im Tharandter Wald – einer Naturschönheit zwischen Freiberg und Dresden – entsprungen, ist die Reise der Triebisch auch schon bald wieder zu Ende, wenn sie nach bescheidenen 37 Kilometern durch die Mitte Sachsens die Elbe erreicht. Genau dort, wo der kleine in den großen Fluss mündet, hat das 1000-jährige Meißen im Winkel der beiden Wasserläufe seine Altstadt platziert: ein Gewirr aus schmalen Gassen und malerischen Plätzen, hofiert von sorgsam restaurierten Bürgerhäusern aus Gotik, Renaissance und Barock und beschattet durch die mächtigen Silhouetten von Albrechtsburg und Dom, die erhaben auf dem Burgberg thronen.

Eine ganze Armada an Architekturschätzen also, denen die ungeteilte Aufmerksamkeit der Besucher zukäme, gäbe es da nicht reichlich Ablenkung durch die vielen hübschen Läden und die örtliche Gastronomie – traditionelle Gasthäuser, die Schwarzbiergulasch und ähnliche Leckerbissen aus der sächsischen Küche auftischen, einladende Straßencafés und nette Weinstuben, in denen manch guter Tropfen seinen Weg ins Glas findet, der im Meißner Land zwischen alten Trockenmauern auf steilen Weinbergterrassen gedeiht.

Der idyllisch gelegene Marktplatz am Meißener Rathaus. Foto: Mattern

Solange das Wetter mitspielt, finden gerade die Lokale am Markt schnell ihr Publikum. Hier im Zentrum der Altstadt lässt sich wunderbar open-air tafeln und zugleich die Sehenswürdigkeiten des großen Platzes in Augenschein nehmen: das stattliche Rathaus aus der Zeit der späten Gotik, das prächtig herausgeputzte Häuserensemble und dann die Frauenkirche, die in der südwestlichen Ecke dem Markt die angeschmutzte Sandsteinfassade ihres Chors zuwendet und einen ersten Hinweis liefert auf Meißens Ruf als Wiege der europäischen Porzellanherstellung. Denn im Turm der dreischiffigen, im 15./16. Jahrhundert entstandenen Hallenkirche befindet sich seit fast 100 Jahren das erste spielbare Porzellanglockenspiel der Welt, dessen 37 Glocken heute mehrmals täglich zu festen Zeiten einen Choral anstimmen. Und zwar immer einen anderen.

Gleich mehrere Gassen verlassen den Markt und zeigen Meißens Gästen auch den Rest der schönen Altstadt. Eine von ihnen ist die Burgstraße, deren schmales Pflaster, begleitet von bunten Hausfassaden, ohne Umweg Richtung Burgberg eilt. Immer bergan, bis zu dem lauschigen Platz am Café Zieger. Wo sich noch einmal die eine oder andere Gelegenheit für eine kulinarische Einkehr bietet, nicht zuletzt, um sich für den Burgaufstieg zu rüsten. Und wo man in der Traditionskonditorei der Familie Zieger eine echte "Meißner Fummel" probieren sollte: ein wundersames und dabei federleichtes, puderzuckerbestäubtes, geschmacksarmes Gebäck, das einen an eine große teigumhüllte Luftblase denken lässt und eine wahrhaft lange Geschichte hat.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto fährt man über Frankfurt und Erfurt ca. 536 km. Bequem auf den Burgberg: Für alle, denen der Aufstieg zu Dom und Albrechtsburg von der Altstadt aus zu anstrengend ist, gibt es auf der anderen Seite des Burgbergs eine kräfteschonende [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto fährt man über Frankfurt und Erfurt ca. 536 km. Bequem auf den Burgberg: Für alle, denen der Aufstieg zu Dom und Albrechtsburg von der Altstadt aus zu anstrengend ist, gibt es auf der anderen Seite des Burgbergs eine kräfteschonende Alternative: In der Meisastraße liegt (direkt gegenüber eines kostenpflichtigen Parkplatzes) die Talstation des Panoramaaufzugs, der seine Fahrgäste für 1 Euro in 40 Sekunden direkt am Domplatz abliefert. Unterkunft:"Romantik Hotel Burgkeller & Residenz Kerstinghaus": Vier-Sterne-Haus ruhig gelegen am Domplatz, DZ/F ab 130 Euro (www. burgkeller- meissen.de); "Dorint Parkhotel Meißen" am Elbufer mit Aussicht auf den Burgberg, DZ/F ab 97 Euro (https://hotel-meissen.dorint.com) Essen und Trinken: Am Ende der Burgstraße animieren zwei Lokale zur Einkehr: das Wirtshaus "Grüner Humpen", das seine typisch sächsischen Gerichte nach eigener Rezeptur herstellt, und der "Weinladen" gegenüber, wo man erlesene einheimische Weine mitnehmen oder direkt trinken kann. Porzellan-Manufaktur Meissen: Die Erlebniswelt Haus Meissen mit Schauwerkstatt, Museum, Shop und Kulina-rik ist ganzjährig von 9-17 Uhr geöffnet, an Weihnachten geschlossen, an Silvester/Neujahr von 10-16 Uhr (www. erlebniswelt-meissen.com) Auskünfte: www.stadt-meissen.de

Gegen 1710 beauftragte nämlich August der Starke, Kurfürst von Sachsen, höchst selbst die Meißner Bäckerzunft, ein äußerst zerbrechliches Backwerk zu kreieren. Das sollte vom Postreiter an Ort und Stelle in Empfang genommen und in Dresden unbeschadet abgeliefert werden. Quasi als Disziplinierungsmaßnahme für den Kurier, der die Post aus Meißen nicht selten in ramponiertem Zustand in der kurfürstlichen Residenzstadt übergab und deshalb in dem Ruf stand, den Meißner Wein allzu sehr zu lieben und trunken den Heimritt anzutreten. So oder so ähnlich jedenfalls weiß es die Legende.

Doch zurück zum Platz vor der Konditorei, an dem einst das Gebiet der Meißner Bürgerstadt endete und die Welt von Adel und Klerus begann, deren Freihöfe etwa an der Freiheit oder Am Schlossberg zu sehen sind. Hier am Ende der Burgstraße lässt sich durchschnaufen für den finalen Aufstieg zum Domplatz, der wie ein Balkon hoch über der Stadt und der Elbe liegt. Zauberhafte Häuser, die dem Platz eine romantische Note geben, teilen sich die weite gepflasterte Fläche mit Dom und Albrechtsburg, deren äußere Gestalt unterschiedlicher kaum sein könnte: hoch und düster der eine, die andere niedriger und sehr licht im strahlenden Weiß ihres Anstrichs.

Einblicke in die Porzellan- Manufaktur. Foto: dpa



Man schrieb das Jahr 1250, als die Arbeiten am Dom begannen, der einen veralteten und zu klein geratenen romanischen Vorgänger ersetzen sollte. Die mittelalterlichen Baumeister gaben ihr Bestes und schufen einen herrlichen Kathedralbau nach dem Vorbild der französischen Gotik, dem man die Veränderungen späterer Zeitalter, die fast bis in die Gegenwart reichen sollten, kaum ansieht. Über den Kreuzgang, in dessen begrüntem Innenhof rosa Hortensien kleine Farbtupfer zwischen Efeuranken und gefiedertem Farn hinterlassen, betreten Besucher das Kircheninnere – einen aus hellem Stein geformten Hallenraum, die Schiffe im Langhaus durch mächtige Bündelpfeiler voneinander getrennt. Auffallend ist der Verzicht auf üppige Ausschmückungen und Malereien. Stattdessen klare Formen in vollendeter Ästhetik, die die wertvolle Ausstattung umso schöner in Szene setzen.

Handwerkskunst: Porzellan mit Dekor auf der Glasur wird am besten später nicht in die Spülmaschine gegeben. Foto: dpa​

Auch die Albrechtsburg als direkter Nachbar des Doms hatte talentierte Baumeister. Und auch sie hatte einen Vorgängerbau, errichtet von König Heinrich I. als hölzerne Wehranlage, bevor das über Sachsen herrschende Brüderpaar Ernst und Albrecht von Wettin die Order für eine repräsentative Residenz erteilte. Ab 1471 entstand so in 53 Jahren ein spätgotischer Schlossbau von enormer Größe, mit zahlreichen architektonischen Innovationen und dem Großen Wendelstein als einer Glanzleistung des Treppenbaus.

Doch Deutschlands erstes Schloss wurde nie wie geplant bewohnt und stand die meiste Zeit leer. Was sich erst unter August dem Starken ändern sollte, der 1710 in den pompösen Räumlichkeiten die erste Porzellanmanufaktur Europas einrichtete. Damit war der Siegeszug des "weißen Goldes" aus Meißen eingeläutet, dessen Rezeptur der Alchemist Johann Friedrich Böttger mit Hilfe eines Naturwissenschaftlers und eines Bergbaubeamten zwei Jahre zuvor "erfunden" hatte.

Ein Schloss als Fabrik. Das konnte nicht lange gutgehen, denn die Produktion, die sich vom Boden bis zum Keller ausdehnte, schadete dem Bau enorm. Nach 153 Jahren war dann Schluss. Die Albrechtsburg konnte einer umfassenden Restaurierung und einer Zukunft als Museum entgegensehen. Und die Produktionsstätte zog in einen Neubau außerhalb der Altstadt. "Was eine logistische Meisterleistung war", wie Beate Debernitz, Gästeführerin in der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen, versichert.

Einblicke in die Porzellan- Manufaktur. Foto: Mattern

Noch heute entstehen aus Kaolin, Feldspat und Quarz wundervolle Porzellankreationen in Meißen – aufwendig in Handarbeit gefertigt, ausgesprochen kostbar und in der ganzen Welt begehrt. Wer sich für das Thema interessiert, ist in der "Erlebniswelt Haus Meissen" in der Talstraße rund ums Jahr willkommen. Eine Besichtigung der Schauwerkstatt erlaubt den Besuchern einen guten Blick auf Fertigung und Gestaltung. Gezeigt wird die Arbeit des Drehers, der seine Fingerfertigkeit nicht nur an der Drehscheibe beweist, ebenso die des Bossierers, der Übung und Geschick braucht, um die Einzelteile einer Figur zusammenzusetzen und letzte Details anzubringen, während an anderer Stelle von Porzellanmalern der Unterschied zwischen Unter- und Aufglasurmalerei vorgeführt wird.

Die Schwerterin Kathrin Horn zeichnet vorsichtig das Markenzeichen der Porzellan Manufaktur Meissen auf einen Rohling in der Porzellanmanufaktur. (zu «Ministerpräsident Kretschmer hält an Porzellan -Manufaktur fest») Foto: dpa​

Derart mit Wissen gefüttert, geht es weiter ins Museum, dessen Dauerausstellung einen spannenden Rundgang verspricht: von der interaktiven Einführung in die Welt des Porzellans bis zur Präsentation einer grandiosen Sammlung aus 300 Jahren Manufakturgeschichte, in der zwischen rund 2000 Exponaten eine kleine Schachfigur ebenso ihren Platz hat wie die weltweit erste Orgel mit Porzellanpfeifen. Um nicht mit leeren Händen heimzukommen, bietet ein Besuch im Museumsshop die Gelegenheit, in ein Lieblingsteil aus dem Hause Meissen zu investieren – erkennbar am berühmten Markenzeichen der gekreuzten Schwerter und am Preis: denn billig sind die edlen Teller und Tassen sicher nicht. Und natürlich ist die Einkehr im Café ein Muss. Wo man seine Torte – vielleicht zum ersten Mal im Leben – von einem echten Stück Meissener Porzellan genießt.