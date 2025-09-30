Wildwechselrisiko erkennen und richtig reagieren
Herbstliche Landstraßen können idyllisch sein – aber auch schnell gefährlich werden: Wenn Wildschweine, Rehe & Co. die Fahrbahn kreuzen.
Berlin/Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Der Herbst kann goldig schön sein – aber auch starke Stürme mit sich bringen. Das Auto fahren entlang malerischer Natur auf Landstraßen oder Autobahnen kann faszinieren – aber durch Wildwechsel schnell auch sehr gefährlich werden. Wo die am wahrscheinlichsten sind und wie man hinter dem Steuer richtig reagiert, erläutern der Auto Club Europa (ACE) und der
