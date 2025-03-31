Montag, 15. September 2025

Plus Verkehrssicherheit

Defekte Reifen mindestens achsweise ersetzen

Egal, ob man gerade auf Sommerreifen wechseln will oder nach dem Winter die Ganzjahrespneus checkt: Wenn ein Reifen beschädigt oder zu stark abgefahren ist, sollte man mindestens paarweise tauschen.

31.03.2025 UPDATE: 31.03.2025 08:25 Uhr 2 Minuten, 19 Sekunden

Längerer Bremsweg und geringere Stabilität: Reifen «bunt zu mischen», wirkt sich negativ auf das Fahrverhalten aus. Foto: Markus Scholz/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Der Frühling ist da – und damit geht die Reifenwechselsaison auf ihren Höhepunkt zu. Winterreifen runter – Sommerreifen drauf. Manche tauschen auch die Ganzjahresreifen achsweise. Kurzum, wer dabei oder auch unabhängig davon feststellt, dass nur ein Reifen beschädigt ist oder das Profil nicht mehr ausreicht, sollte besser immer gleich zwei Reifen bestellen und achsweise neue

