Defekte Reifen mindestens achsweise ersetzen
Egal, ob man gerade auf Sommerreifen wechseln will oder nach dem Winter die Ganzjahrespneus checkt: Wenn ein Reifen beschädigt oder zu stark abgefahren ist, sollte man mindestens paarweise tauschen.
Berlin. (dpa-tmn) Der Frühling ist da – und damit geht die Reifenwechselsaison auf ihren Höhepunkt zu. Winterreifen runter – Sommerreifen drauf. Manche tauschen auch die Ganzjahresreifen achsweise. Kurzum, wer dabei oder auch unabhängig davon feststellt, dass nur ein Reifen beschädigt ist oder das Profil nicht mehr ausreicht, sollte besser immer gleich zwei Reifen bestellen und achsweise neue
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+