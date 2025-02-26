Montag, 15. September 2025

Plus Motorräder

Die wichtigsten Neuheiten der Saison 2025

Bald startet die Motorradsaison 2025, und auch dieses Jahr gibt es für Neukäufer interessante frische Modelle. Ein Trend überrascht dabei. Das sind die zehn spannendsten Maschinen in diesem Jahr.

26.02.2025 UPDATE: 26.02.2025 08:24 Uhr 3 Minuten, 4 Sekunden
Aufwühlend: Motorräder wie die Can-Am Origin wollen die E-Mobiltät auch bei Bikern beliebter machen. Foto: Can-Am/dpa-tmn ​

Von Fabian Hoberg

Stuttgart. (dpa-tmn) Größer, stärker, schwerer - das war einmal. Zumindest bei Motorrädern. Zwar wächst der Markt für Motorräder weiter - 2023 waren fast fünf Millionen Krafträder in Deutschland angemeldet und damit fast eine halbe Million mehr als noch 2021. Aber der Trend geht nicht mehr hin zu immer leistungsstärkeren und schweren Maschinen.

Dieses Jahr

