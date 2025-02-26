Die wichtigsten Neuheiten der Saison 2025
Bald startet die Motorradsaison 2025, und auch dieses Jahr gibt es für Neukäufer interessante frische Modelle. Ein Trend überrascht dabei. Das sind die zehn spannendsten Maschinen in diesem Jahr.
Von Fabian Hoberg
Stuttgart. (dpa-tmn) Größer, stärker, schwerer - das war einmal. Zumindest bei Motorrädern. Zwar wächst der Markt für Motorräder weiter - 2023 waren fast fünf Millionen Krafträder in Deutschland angemeldet und damit fast eine halbe Million mehr als noch 2021. Aber der Trend geht nicht mehr hin zu immer leistungsstärkeren und schweren Maschinen.
