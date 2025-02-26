Von Fabian Hoberg

Stuttgart. (dpa-tmn) Größer, stärker, schwerer - das war einmal. Zumindest bei Motorrädern. Zwar wächst der Markt für Motorräder weiter - 2023 waren fast fünf Millionen Krafträder in Deutschland angemeldet und damit fast eine halbe Million mehr als noch 2021. Aber der Trend geht nicht mehr hin zu immer leistungsstärkeren und schweren Maschinen.

Dieses Jahr