Dienstag, 30. September 2025

zurück
Plus Einladend - Elegant

Nächste Generation des Audi Q3 startet im Doppelpack

Der eine ist einladend, der andere elegant: Wenn Audi den neuen Q3 bringt, muss sich die Kundschaft zwischen Steilheck und Sportback entscheiden. Unter dem Blech sind die beiden SUV aber gleich.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 10:14 Uhr 47 Sekunden

Zwei Varianten: Der neue Audi Q3 kommt als klassisches Steilheck und als eleganter Sportback auf den Markt. Foto: Audi AG/dpa-tmn​

Ingolstadt. (dpa-tmn) Ein SUV kommt selten allein: Wenn Audi in den nächsten Wochen mit der Auslieferung des neuen Q3 beginnt, startet der Konkurrent von Autos wie BMW X1 und Mercedes GLA deshalb gleich in zwei Varianten, teilt der Hersteller mit.

Für Praktiker gibt es zu Preisen ab 44.600 Euro das klassische Steilheck. Und wer mehr Wert auf Eleganz legt, bekommt den Sportback mit

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote