Womit Sie die Trends am besten kombinieren
Unterschiedlicher könnten die Tapeten-Trends 2025 wohl nicht sein. Welche Farben und Muster bei der Wandgestaltung aktuell angesagt sind - und welcher Stil zu den Tapeten am besten passt.
Von Isabelle Modler
Düsseldorf. (dpa-tmn) Sie denken darüber nach, die Wände in ihrem Zuhause neu zu gestalten? Sie wollen tapezieren und suchen noch nach passenden Motiven und Farben? Hier kommen drei aktuelle Trends.
Trend 1: Ganze Räume in Blau{element}
Die Farbe Blau erinnert so manche an das Meer und hat auf viele eine beruhigende Wirkung - und sie
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+