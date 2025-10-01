Mittwoch, 01. Oktober 2025

Plus Herbststürme

Eigentümer müssen Bäume kontrollieren

Ab Oktober dürfen Bäume wieder geschnitten werden. Neben dem Dürfen gibt es auch eine Pflicht, der Eigentümer aus Eigeninteresse nachkommen sollten - sonst drohen Schäden am Haus und weitere Probleme.

Ruhe vor dem Sturm: Bevor die stürmische Jahreszeit beginnt, sollten die Bäume auf dem Grundstück gründlich in Augenschein genommen werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Bonn. (dpa-tmn) Fallen bei einem Herbststurm Äste herunter oder Bäume um, können sie erhebliche Schäden am Gebäude oder Personen verursachen. Eigentümer sollten daher regelmäßig auf ihrem Grundstück die Bäume und deren Standfestigkeit kontrollieren. Dazu rät der Verbraucherschutzverband Wohnen im Eigentum (WiE). 

Am besten sollte man prüfen, ob die Bäume etwa Krankheiten haben oder ob

