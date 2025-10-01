Warmwasser ohne Heizung - Sind dezentrale Lösungen sinnvoll?
Erlebt der gute alte Durchlauferhitzer bald eine Renaissance? Sein Vorteil: Er erhitzt Wasser in Sekundenschnelle genau da, wo es gebraucht wird. Ist es sinnvoll, Warmwasser dezentral aufzubereiten?
Von Katja Fischer
Berlin. (dpa-tmn) In den meisten Wohnhäusern werden heutzutage zentrale Warmwassersysteme genutzt. Sie sind an das Heizsystem gekoppelt. Wird in der Küche oder im Bad warmes Wasser benötigt, legt es oft weite Wege von der Heizung durch die Rohrleitungen zurück, bis es an der Zapfstelle ankommt.
Aus hygienischen Gründen, genauer wegen der Legionellengefahr, muss
