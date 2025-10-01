Mittwoch, 01. Oktober 2025

Plus Durchlauferhitzer

Warmwasser ohne Heizung - Sind dezentrale Lösungen sinnvoll?

Erlebt der gute alte Durchlauferhitzer bald eine Renaissance? Sein Vorteil: Er erhitzt Wasser in Sekundenschnelle genau da, wo es gebraucht wird. Ist es sinnvoll, Warmwasser dezentral aufzubereiten?

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 08:08 Uhr 3 Minuten, 26 Sekunden
Keine langen Wege: Elektronische Durchlauferhitzer können das Wasser genau an der Zapfstelle erhitzen, wo es gebraucht wird. Foto: Sebastian Gollnow/dpa-tmn​

Von Katja Fischer

Berlin. (dpa-tmn) In den meisten Wohnhäusern werden heutzutage zentrale Warmwassersysteme genutzt. Sie sind an das Heizsystem gekoppelt. Wird in der Küche oder im Bad warmes Wasser benötigt, legt es oft weite Wege von der Heizung durch die Rohrleitungen zurück, bis es an der Zapfstelle ankommt.

Aus hygienischen Gründen, genauer wegen der Legionellengefahr, muss

