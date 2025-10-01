Von Katja Fischer

Berlin. (dpa-tmn) In den meisten Wohnhäusern werden heutzutage zentrale Warmwassersysteme genutzt. Sie sind an das Heizsystem gekoppelt. Wird in der Küche oder im Bad warmes Wasser benötigt, legt es oft weite Wege von der Heizung durch die Rohrleitungen zurück, bis es an der Zapfstelle ankommt.

Aus hygienischen Gründen, genauer wegen der Legionellengefahr, muss