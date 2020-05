(dpa) Schnecken haben eine Lieblingsspeise: Dahlien, insbesondere deren frischen Austrieb. Die Gärtnerin Svenja Schwedtke hat einen Tipp: "Wählen Sie gut kontrollierbare, sonnige Pflanzstellen und meiden Sie die Nähe von Hecken und Bodendeckern." Außerdem sollte man Dahlien besser am Morgen gießen – "und zwar von unten", erklärt Schwedtke. Wer Dahlien in einen Topf pflanzt, der sollte am besten ein Modell mit umgebogenem Rand wählen. Dieser ist eine Barriere für Schnecken.