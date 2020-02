Flachkollektoren sind die am häufigsten eingesetzte Kollektorenart. Foto: dpa

Von Katja Fischer

Mit der Sonnenenergie heizen – das entspricht dem Zeitgeist, denn Solarthermie ist eine umwelt- und klimafreundliche Möglichkeit zum Heizen und für die Bereitung von Warmwasser. "Mehr als zwei Millionen Haushalte setzen in Deutschland auf Solarheizungen zur Erzeugung von Raumwärme und warmem Wasser", erklärt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft. Er erwartet, dass es dank neuer finanzieller Anreize noch mehr werden.

"Seit Anfang dieses Jahres werden Solarheizungen stärker gefördert", so Körnig. "Wer seine alte Heizung durch ein effizientes solar unterstütztes Gas-Brennwertsystem ersetzt, erhält zum Beispiel einen Zuschuss von 30 Prozent, im Falle eines Ölkesseltausches sogar 40 Prozent. Alternativ kann man 20 Prozent der Investitionskosten von der Steuer absetzen." Aber welche Solaranlage ist die richtige? Ein Überblick:

> Allen gemeinsam ist, dass sie Zusatzheizungen sind. Bisher können Solarthermieanlagen in der Regel nicht den gesamten Wärmebedarf eines Wohnhauses abdecken und müssen deshalb mit anderen Heizungsanlagen kombiniert werden. Man spricht von einer Hybridheizung.

> Flachkollektoren sind die am häufigsten eingesetzte Kollektorenart. "Sie bestehen aus rechteckigen, wärmegedämmten Elementen aus Aluminium oder Edelstahl, die flach auf dem Dach befestigt werden", erklärt Marcus Weber von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2online. "Der Absorber, das ist ein wärmeleitendes und dunkel beschichtetes Metallblech im Inneren, wandelt Sonnenlicht in Wärme um." Flachkollektoren erreichen Wirkungsgrade von etwa 60 bis 85 Prozent. Ihr Nachteil: der relativ hohe Platzbedarf. Die Kosten belaufen sich laut CO2online auf rund 220 bis 550 Euro pro Quadratmeter.

> Röhrenkollektoren sind auch klassische Energiewandler, die gerne verwendet werden, auch wenn sie laut Martin Brandis vom Team Energieberatung des Verbraucherzentrale Bundesverbands nicht so weit verbreitet sind wie die Flachkollektoren. Sie haben eine andere Konstruktion – und das ist ihr Vorteil: Die Wärme wird in Vakuumröhren aufgenommen, die einen höheren Wirkungsgrads erreichen. "Für Häuser mit kleiner Dachfläche kann das eine gute Lösung sein", urteilt Brandis. "Allerdings sind Röhrenkollektoren teurer als Flachkollektoren." Die Kosten belaufen sich auf circa 350 bis 850 Euro pro Quadratmeter.

> Luftkollektoren sind üblicherweise nicht auf typischen Wohnhäusern zu finden, sondern eher auf Lager- und Sporthallen. Luftkollektoren sehen oft aus wie Flachkollektoren, benötigen aber noch mehr Platz. "Während Röhren- und Flachkollektoren normales Wasser oder eine aus Wasser und Alkohol zusammengesetzte Solarflüssigkeit verwenden, um die Wärme vom Kollektor abzutransportieren, nutzen Luftkollektoren die Luft als Wärmeträger", erläutert Körnig. Laut Brandis sind sie daher für herkömmliche wasserbasierte Heizungssysteme ungeeignet. Ab circa 400 Euro pro Kollektor muss man für diese Variante einplanen.

> Hybridkollektoren sind geeignet, wenn man Warmwasserbereitung und Stromerzeugung gleichermaßen betreiben möchte. Sie sind also eine Kombination aus Solarkollektor und Photovoltaikmodul. Sie sind besonders platzsparend, da nicht zwei separate Anlagen installiert werden müssen. "Die Kombination von Solarthermie und Photovoltaik in einem Kollektor ist eine interessante Variante, weil sich beide Techniken gegenseitig beeinflussen", erklärt Weber. "Bei niedrigen Temperaturen ist das positiv. Denn dann werden die Photovoltaikelemente durch das Trägermedium der Solarthermie gekühlt und können so besser arbeiten."