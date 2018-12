Veitshöchheim (dpa) - Ein Topf mit Glücksklee ist ein schönes Geschenk zum neuen Jahr. Damit die Pflänzchen allerdings länger halten als nur ein paar Tage, bedarf es richtiger Pflege. Die Bayerische Gartenakademie rät zu einem hellen und kühlen Standort. Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad seien ideal. Zu warme Luft lässt die Stiele in die Höhe schießen und gleichzeitig weich werden, was der Statik nicht guttut. Wasser braucht der Klee zwar regelmäßig, doch nur in Maßen. Ist der Wurzelbereich zu feucht, besteht Fäulnisgefahr.

Ist der Frost im Frühjahr vorüber, sollte der Klee in einen größeren Topf mit Blumenerde umziehen und möglichst ins Freie kommen. Im folgenden Winter benötigen die Pflanzen wieder einen frostfreien und hellen Platz. Bei richtiger Pflege kann man sich oft mehrere Jahre an ihnen erfreuen.