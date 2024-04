Den Rasen schön kurz mähen und das Unkraut aus den Beeten zupfen: Wie sieht das denn sonst im Garten aus? Vielen Leuten ist es wichtig, dass es bei ihnen ordentlich ist. Doch auf perfekt gestutztem Rasen gebe es nicht so viele Arten von Tieren und Pflanzen, betonen Experten. Wer also etwas Gutes für die Natur tun will, sollte am besten einfach nichts tun!