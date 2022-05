Wie wirkt sich Nichtrauchen auf die Lebenszeit aus? Nach DKFZ-Berechnungen verkürzt starkes Rauchen das Leben im Schnitt um zehn Jahre. Die Deutschen Versicherer kommen auf sechs bis sieben Jahre weniger Lebenszeit. Der schlimmste Fall ist ein fettleibiger starker Raucher, der viel Alkohol trinkt und viel rotes Fleisch isst – er büßt gegenüber dem Mitmenschen mit dem günstigsten Risikoprofil bis zu 17 Jahre an Lebenserwartung ...

AFP/tmn. Nach der letzten Zigarette kommt für Raucher ein hartes Stück Arbeit: Vor einer erfolgreichen Tabakentwöhnung stehen viele Hürden – angefangen von Entzugserscheinungen bis hin zum "inneren Schweinehund". Zum Weltnichtrauchertag an diesem Dienstag ein Überblick, warum sich die Mühe dennoch lohnt – und was bei der Entwöhnung helfen kann:

Welche Risiken reduzieren sich mit dem Rauchstopp? Wer die Finger von der Zigarette lässt, verringert generell das Risiko für verschiedenste Erkrankungen. So ist Rauchen für etwa ein Fünftel aller Krebserkrankungen direkt verantwortlich, aber auch Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Schlaganfälle oder chronische Bronchitis lassen sich häufig auf das Rauchen zurückführen.

Was bringt der Verzicht konkret für die Gesundheit? Schon drei Tage nach der letzten Zigarette verbessert sich nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) die Funktion der Atemwege. Nach einer Woche sinkt der Blutdruck und damit das Herzinfarktrisiko. Nach einem bis neun Monaten gehen Hustenanfälle, Verstopfungen der Nasennebenhöhlen und Kurzatmigkeit zurück. Die Lunge wird allmählich gereinigt, indem Schleim abgebaut wird. Die Infektionsgefahr verringert sich.

Zwei Jahre nach einem Rauchstopp hat ein früherer Raucher fast das gleiche Risiko für Herzkreislauferkrankungen wie ein Nichtraucher. Wer fünf Jahre rauchfrei ist, liegt beim Herzinfarktrisiko gleichauf mit Nichtrauchern. Nach fünf Jahren sinkt auch das Risiko für Krebserkrankungen in Mundhöhle, Rachen, Speiseröhre und Harnblase auf die Hälfte. Auch das Schlaganfallrisiko kann bereits nach zwei bis fünf Jahren auf das eines Nichtrauchers sinken.

Was ist mit dem gefürchteten Lungenkrebs? Zehn Jahren nach dem Aufhören hat ein ehemaliger Raucher ein nur noch halb so hohes Risiko für Lungenkrebs, als wenn er dauerhaft weitergeraucht hätte. Wer beispielsweise 40 Jahre lang geraucht hat und vor fünf Jahren die Kippe weglegte, kann zwar auch heute noch an Lungenkrebs erkranken. Ärzten zufolge steigt das Risiko aber zumindest nicht mehr.

Wie wirkt sich Nichtrauchen auf die Lebenszeit aus? Nach DKFZ-Berechnungen verkürzt starkes Rauchen das Leben im Schnitt um zehn Jahre. Die Deutschen Versicherer kommen auf sechs bis sieben Jahre weniger Lebenszeit. Der schlimmste Fall ist ein fettleibiger starker Raucher, der viel Alkohol trinkt und viel rotes Fleisch isst – er büßt gegenüber dem Mitmenschen mit dem günstigsten Risikoprofil bis zu 17 Jahre an Lebenserwartung ein. Bei einer Frau sind es fast 14 Jahre.

Was hilft am besten beim Rauchstopp? Das Aufhören fällt vielen Menschen schwer. Was man sich zur Motivation vor Augen halten kann: Wer bisher eine Schachtel pro Tag geraucht hat, und jetzt damit aufhört, kann innerhalb eines Jahres 2330 Euro sparen. Und: Es gibt kostenlose und unabhängige Hilfsangebote, die Raucherinnen und Raucher beim Ausstieg unterstützen.

Infos dazu findet man beispielsweise auf dem Portal rauchfrei-info.de von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Zudem fördern die Krankenkassen einige Angebote zur Rauchentwöhnung.

Beim Aufhören unterstützen kann zum Beispiel eine Kurzberatung in der medizinischen und psychosozialen Gesundheitsversorgung, informiert die Deutsche Krebshilfe. Aber auch verhaltenstherapeutische Einzel- und Gruppeninterventionen oder medikamentöse Therapien können hilfreich sein.

Können E-Zigaretten dabei helfen, die Zigaretten links liegen zu lassen? Der Umstieg auf E-Zigaretten kann aus Sicht eines Gefäßmediziners ein erster sinnvoller Schritt auf dem Weg zum Rauchverzicht sein – wenn die Entwöhnung nicht auf anderem Weg gelingt. "Das Ziel jeder Strategie sollte der Rauchstopp sein, der Weg über die E-Zigarette beinhaltet eine sofortige massive Risikoreduktion", sagt Prof. Martin Storck von der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin.

Gesund sind die im Vergleich zur Zigarette Alternativen aber nicht: E-Zigaretten und Tabakerhitzer gelten laut Bundesinstitut für Risikobewertung ebenso als Suchtmittel. Ihr Dampf kann ebenso gesundheitlich bedenkliche Substanzen enthalten und über die langfristigen Folgen für die Gesundheit ist noch wenig bekannt.