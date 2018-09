RNZ. Was tun, wenn der Partner zu viel trinkt - und wie spricht man so ein heikles Thema an? Ist ein täglicher Verdauungscognac schon zu viel? Die Resonanz auf unsere Telefonaktion zum Thema "Alkohol" war groß. Beate Kübler-Blümel und Brigitte Hennings von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beantworten Fragen, die ihnen so oder in ähnlicher Form mehrfach gestellt wurden.

Mein Mann trinkt seit Jahren. Alles Reden half nichts. Was kann ich noch tun, damit er aufhört? Nichts - es ist nicht möglich, einen anderen Menschen zu verändern. Das kann er nur selbst. Als Angehöriger oder Partner kann man lediglich noch einmal deutlich seine Forderungen formulieren und einen zeitlichen Rahmen für die Erfüllung setzten. Das kann auch schriftlich geschehen. Gut wäre, Konsequenzen in Aussicht zu stellen, wenn die Frist ergebnislos verstreichen sollte. Ungünstig ist es, mit Konsequenzen zu drohen, die man dann nicht durchziehen kann. Unterstützung bieten spezielle Beratungsstellen für Angehörige. Adressen stellt etwa die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung auf ihrer Internetseite und www.dajeb.de zur Verfügung.

Mein jüngerer Bruder will weniger trinken. Allein schafft er es aber nicht und zu einer Beratungsstelle will er auch nicht. Gibt es eine seriöse Beratung im Internet? Ja, unter www.kenn-dein-limit.info/change-your-drinking gibt es ein 14-Tage-Programm, das mit einem Selbsttest startet. Dann notieren die Teilnehmer täglich, wie viel sie trinken. Dazu erhalten Sie Feedback und konkrete Tipps. Das hilft, Maßnahmen zu entwickeln, um den Konsum in den Griff zu bekommen.

Meine Schwiegermutter trinkt seit Jahren. Bringt es etwas, wenn wir uns als Familie alle mit ihr hinsetzten und das Problem ansprechen? Besser ist es, mit der betreffenden Person einzeln zu sprechen, vielleicht ganz zwanglos auf einem Spaziergang. Denn wenn die Familie gesammelt auftritt, könnte schnell die Situation eines Gerichts entstehen und der Betreffende würde sich vielleicht zurückziehen.

Wie kann man so ein unangenehmes Gespräch über Alkoholprobleme am besten beginnen? Indem man sagt, dass man sich Sorgen macht - Sorgen um den Menschen, der zu viel trinkt. Am besten bleibt man dabei konsequent in der Ich-Form. Auf Schuldzuweisungen sollte man verzichten, da sie einem zielorientierten Gespräch nicht förderlich sind.

Ich trinke nach dem Abendessen immer zwei, drei Cognac. Das hilft bei der Verdauung. Meine Tochter kritisiert mich deshalb ständig. Grundsätzlich gilt: Alkohol ist ein Zellgift, das jedes Organ schädigen kann. Mit drei Gläsern Cognac kommt etwa dreimal so viel zusammen, wie es vom gesundheitlichen Standpunkt aus zuträglich ist. Was die Verdauung betrifft: Der Körper verdaut immer erst den Alkohol, dann das Fett. So behindert Alkohol sogar die Verdauung von schweren Speisen. Das Wohlgefühl kommt höchstens durch den leichten Rausch zustande. Ein Tee mit verdauungsfördernden Kräutern leistet nach einem schweren Essen bessere Dienste.

Seit ein paar Tagen weiß ich, dass ich schwanger bin. Ich befürchte, dass das Kind Schaden genommen hat, weil ich vor zwei Wochen Sekt getrunken habe. Kein Grund zur Sorge. Die Natur verfährt in den ersten 14 Tagen nach der Befruchtung nach dem sogenannten Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das bedeutet, dass sich eine im frühen Stadium schwer geschädigte Eizelle nicht weiter teilt und sich nicht in der Gebärmutter einnistet. Aber es ist gut, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn Alkohol ist ein Zellgift, das Organe und Nerven des Kindes angreifen kann. In Schwangerschaft und Stillzeit sollte man daher völlig auf Alkohol verzichten.

Meine Freundin sagt, Frauen vertragen nur halb so viel Alkohol wie Männer. Stimmt das? Experten haben den sogenannten risikoarmen Alkoholkonsum definiert. Er liegt bei zwölf Gramm Rein-Alkohol pro Tag für gesunde erwachsene Frauen. Für Männer liegt er wirklich doppelt so hoch: bei 24 Gramm. Zwölf Gramm Rein-Alkohol stecken zum Beispiel in einem kleinen Glas Bier oder einem kleinen Glas Wein. Außerdem sollte man mindestens zwei Tage pro Woche ganz auf Alkohol verzichten, um zu vermeiden, dass man sich an die Droge Alkohol gewöhnt.