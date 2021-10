(RNZ) Die Osteoporose gilt als lautlose Erkrankung: Knochenmasse und -dichte nehmen ab, ohne dass die Betroffenen es verspüren. Irgendwann ist der Knochen so geschwächt, dass schon eine geringe Belastung zu einem Bruch führen kann. Experten beantworteten bei einer Telefonaktion Leserfragen:

Wann ist das Risiko für eine Osteoporose erhöht?Ein wesentlicher Faktor ist laut Dr. med. Christiane Karrenberg das Alter. Bei Frauen beträgt das generelle Erkrankungsrisiko ab dem 50. Lebensjahr 40 Prozent, bei Männern 13 Prozent. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko weiter an. Hinzu kommen Faktoren wie Bewegungsmangel, Untergewicht, Rheuma, Zöliakie, Hormon- und Stoffwechselerkrankungen sowie die Einnahme bestimmter Medikamente, darunter Cortison oder Aromatasehemmer.

Für wen ist eine Knochendichtemessung als Früherkennung sinnvoll? Dr. Thorsten Freikamp rät: Vor allem für Menschen, bei denen bereits Hinweise auf eine reduzierte Knochendichte vorliegen oder die Risikofaktoren aufweisen. In diesen Fällen kann anhand der Messergebnisse zuverlässig ermittelt werden, wie man einer weiteren Schwächung der Knochen entgegenwirken kann und ob bereits eine Medikamentengabe angezeigt ist. Im Übrigen ist eine Knochendichtemessung bei Frauen über 70 und Männern über 80 Jahren zu empfehlen.

Wer führt die Messung durch? Sinnvollerweise suchen Sie dazu eine Osteologin oder einen Osteologen auf, welche die Messergebnisse beurteilen und gegebenenfalls eine Therapie einleiten können, rät Dr. med. Ortrun Stenglein-Gröschel, Adressen von Osteologen in Ihrer Nähe unter www.dv-osteologie.org.

Wird die Knochendichtemessung von meiner Krankenkasse bezahlt? Patienten mit einem erhöhten Risiko für Osteoporose haben laut Freikamp Anspruch auf die Knochendichtemessung als Kassenleistung. Wurde eine Osteoporose bereits diagnostiziert, haben die Betroffenen einen Anspruch auf eine erneute Knochendichtemessung nach fünf Jahren. In manchen Fällen gelten auch kürzere Intervalle.

Warum wird eine Osteoporose häufig übersehen? Eine Osteoporose an sich ist nicht schmerzhaft, Beschwerden treten meist erst nach einem Knochenbruch auf, betont Prof. Dr. Dr. med. Eric Hesse. Doch dann ist die Krankheit bereits weit fortgeschritten: Knochenstruktur und Festigkeit sind bereits erheblich beeinträchtigt. Um eine Osteoporose frühzeitig zu erkennen, müssen Untersuchungen anhand der gültigen Leitlinie durchgeführt werden. Sie beinhalten eine ausführliche Anamnese, eine körperliche Untersuchung, eine Knochendichtemessung sowie Laboruntersuchungen. Diese Maßnahmen werden oft nicht durchgeführt, weshalb eine Osteoporose übersehen werden kann.

Wie läuft die Diagnostik bei einem Verdacht auf Osteoporose ab? Dr. med. Ulla Stumpf: Das diagnostische Vorgehen beinhaltet ein ausführliches Gespräch (Anamnese) und eine klinische Untersuchung. Die Erfassung von Risikofaktoren und des Sturzrisikos erfolgt meist über einen standardisierten Fragebogen. Ergänzt wird die Diagnostik durch Röntgenaufnahmen von Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule, die Messung der Knochenmineraldichte mit dem Standardverfahren der DXA-Messung sowie die Erhebung von Labordaten zur Abklärung möglicher Ursachen. Die Diagnostik kann meist ambulant erfolgen.

Wie geht es nach der Diagnose weiter? Die Basistherapie umfasst eine ausreichende Calciumzufuhr von 1.000 Milligramm täglich – am besten durch die Ernährung, 1.000 Einheiten Vitamin D täglich als Supplement und ein dem Muskelstatus angepasstes Muskeltraining. Eine weitergehende medikamentöse Therapie legt der behandelnde Arzt fest. Dazu stehen Medikamente zur Verfügung.

Was geschieht, wenn eine Osteoporose nach einem Knochenbruch unbehandelt bleibt? Wird nach einer osteoporotischen Fraktur keine geeignete Behandlung eingeleitet, bleibt dieses Risiko nicht nur erhöht, es steigt sogar maßgeblich an, so Hesse. Mögliche Folgen weiterer Knochenbrüche sind erhebliche Beschwerden, Beeinträchtigungen im Alltag und ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko.

Können Knochendichte und -struktur mit Medikamenten wieder verbessert werden? Es gibt zwei Medikamente, die sowohl die Knochendichte als auch die Knochenstruktur verbessern, so Dr. med. Friederike Thomasius. Sie können Knochen aufbauen, wirken also "anabol". Sie sind für Patienten zugelassen, die an einer schweren Osteoporose mit Knochenbrüchen, zum Beispiel mehreren Wirbelbrüchen, erkrankt sind. Nach Abschluss dieser knochenaufbauenden Phase findet eine Umstellung auf ein antiresorptives, also abbauhemmendes Mittel statt.

Welche Möglichkeiten, die Folgen einer Osteoporose zu mindern, gibt es noch? Zum Erfolg der Therapie trägt eine gesunde Ernährung ebenso bei wie Bewegung und Beanspruchung der Muskulatur. Auch dem altersbedingten Muskelabbau kann Ernährung entgegenwirken, zum Beispiel durch Proteine, die in Molke enthalten sind. Die regelmäßige Überprüfung von Sehkraft und Hörvermögen, die Entfernung von Stolperfallen im häuslichen Umfeld und ein Koordinationstraining zur Vermeidung von Stürzen können ebenfalls Risiken minimieren.