Wer einen Organspendeausweis ausfüllt, kann darüber bestimmen, ob er überhaupt spenden will und welche Organe. Foto: dpa

RNZ/csw. Viele stehen dem Thema Organspende prinzipiell positiv gegenüber. Allerdings ist es auch ein Angstthema. Bei einer Telefonaktion konnten Leser den Expertinnen Brigitte Lenzyk-Roth und Tanja Rögner vom Info-Telefon der Deutschen Stiftung für Organspende und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ihre Fragen dazu stellen. Hier einige der wichtigsten Fragen und Antworten.

> Ich könnte mir vorstellen, eine Niere zu spenden. Aber bei Herz und Augen hätte ich ein Problem. Kann ich das bestimmen? Ja, absolut. Potenzielle Spender können auf dem Organspendeausweis vermerken, was für sie in Frage kommt und was nicht. Dieser Entscheidung werde laut den Expertinnen dann im Fall des Falles Rechnung getragen.

> Woher bekomme ich einen Organspendeausweis? Zum Beispiel bei Krankenkassen, bei manchen Ärzten und Apotheken. Außerdem kann er über die Internetseite www.organspende-info.de der Stiftung für Organspende und auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter www.bzga.de bestellt werden.

> Von erfolgreichen Herztransplantationen hörte ich schon. Was kann denn noch erfolgversprechend transplantiert werden? Und stimmt es, dass man als Organspender mehreren Menschen helfen kann? Ja, das stimmt. Bis zu drei Leben kann man mit seiner Entscheidung, Organspender zu werden, retten. Ansonsten können nach dem Hirntod folgende Organe und Gewebe entnommen und übertragen werden: Horn- und Lederhaut der Augen, Niere, Herz, Lunge, Leber, Bauchspeicheldrüse, Darm und Teile der Haut, sowie Herzklappen, Teile der Blutgefäße, des Knochengewebes, des Knorpelgewebes und der Sehnen.

> Ich finde es widersprüchlich, dass man mit seiner Patientenverfügung lebensverlängernde Maßnahmen ablehnt, diesen aber als Organspender quasi zustimmt. Das stimmt. Um die medizinischen Voraussetzungen für eine Organspende zu schaffen, müssen lebensverlängernde Maßnahmen für eine kurze Zeit fortgeführt werden. Um eine Entscheidung für oder gegen eine Organspende eindeutig in der Patientenverfügung zu formulieren, helfen Textbausteine, die man zum Beispiel auf der Internetseite der BZgA unter www.organspende-info.de finden kann. Eine Checkliste zum Ausfüllen des Organspendeausweises und der Patientenverfügung steht unter www.bzga.de/infomaterialien/ zur Verfügung.

> Ich bin schon 80 Jahre alt - da komme ich als Organspenderin gar nicht mehr in Frage, oder? Der älteste Organspender der Welt war 98 Jahre alt. Die ihm entnommenen Nieren und die Leber wurden erfolgreich transplantiert. Ob Organe oder Gewebe für eine Transplantation geeignet sind, kann erst im Fall einer tatsächlichen Spende medizinisch überprüft werden.

> Nützt der Organspendeausweis noch etwas, wenn ich Diabetes habe? So pauschal kann man das nicht sagen. Vorerkrankungen sind eigentlich kein Ausschlusskriterium. Es ist jedoch sinnvoll, wenn die Erkrankung mit dem Datum des Auftretens auf dem Spenderausweis vermerkt wird. In diesem konkreten Fall wäre dann lediglich die Bauchspeicheldrüse von einer Entnahme ausgenommen.

> Gilt mein Organspendeausweis auch, wenn ich im Ausland Urlaub mache? Der ausgefüllte Organspendeausweis aus Deutschland hat auch in anderen Ländern Gültigkeit. Es ist ratsam, vor einer Reise einen ausgefüllten Organspendeausweis zu den Ausweispapieren zu legen und mit den nächsten Angehörigen oder Mitreisenden darüber zu sprechen. Für das fremdsprachige Ausland empfiehlt sich ein Ausweis in Landessprache. Organspendeausweise werden unter www.organspende-info.de/organspendeausweis/bestellen in insgesamt 28 Sprachen zum Download und Ausdruck zur Verfügung gestellt.

Info: Weitere Infos bietet das Info-Telefon Organspende unter der Telefonnummer 0800/90 40.400.( gebührenfrei).