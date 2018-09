Berlin (dpa) - Mit einem künstlichen Kniegelenk können sich viele Arthrosepatienten wieder schmerzfrei bewegen. Die Entscheidung will allerdings gut überlegt sein. Arzt und Patient sollten besprechen, was eine Operation bringen kann. Darauf weist die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC) in einer Patientenleitlinie hin. Immerhin sind 10 bis 20 Prozent der Patienten unzufrieden mit dem Ergebnis. Grund dafür sind vor allem zu hohe Erwartungen an das Leben nach der OP.

Folgendes sollte für ein künstliches Kniegelenk mindestens zutreffen: Zum einen ein dauerhafter oder mehrmals wöchentlich auftretender Schmerz seit mindestens drei bis sechs Monaten. Zum anderen müssen die Schäden am Gelenk auf dem Röntgenbild deutlich sichtbar sein. Des weiteren haben Medikamente und Maßnahmen wie etwa Bewegung und Krankengymnastik über die Dauer von drei bis sechs Monaten den Schmerz nicht ausreichend lindern können, was den Patienten so einschränkt, dass er sich nicht mehr damit abfinden will.

Wer nicht mehr lange gehen oder stehen kann sowie Probleme beim Treppensteigen, Autofahren oder im Beruf hat, wird eher über ein künstliches Gelenk nachdenken. Wichtig ist, dass der Arzt darüber aufklärt, wie wahrscheinlich eine Verbesserung nach der Operation ist. Er muss dabei zum Beispiel auch berücksichtigen, ob ein Patient gebrechlich ist oder Begleiterkrankungen hat. Nur so kann dieser sich selbstbestimmt für oder gegen ein neues Knie entscheiden.