Von Angelika Mayr

In Gesprächen muss man ständig nachfragen. Oder man bekommt immer häufiger nicht mit, wenn man von der Seite angesprochen wird. Solche Hörprobleme sollten ältere Menschen nicht herunterspielen: Ursache könnte eine altersbedingte Hörminderung sein. Hinter dieser steckt ein natürlicher Prozess. Schämen muss man sich dafür schon gar nicht. Und dennoch: Viele Betroffene wollen keine Hilfe, sie verweigern sich – und nehmen gravierende Folgen in Kauf.

Jeder erlebt irgendwann eine Form der Höreinschränkung im Alter. Manchmal geht es schon mit 40 los, manchmal erst mit 60 bis 65 Jahren. "Es gibt sicher niemanden, der mit 90 Jahren noch normal hört", sagt Prof. Christian Betz, Direktor der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.

Der Grund: Die Lebensdauer der Innenohrhaarzellen ist begrenzt, sie können sich nicht mehr regenerieren. "Diese Lebensdauer ist von Person zu Person unterschiedlich", erklärt Betz. Eine Prävention gegen diesen altersbedingten Abbau gibt es nicht.

Der Betroffene selbst spürt den Hörverlust zwar. "Es ist aber nicht so, dass man plötzlich nichts mehr hört oder bestimmte Geräusche nicht mehr da sind", sagt Betz. Sondern: "Es wird schwieriger, diese voneinander zu unterscheiden oder einzelnen Schallquellen zuzuteilen." Gespräche in Gruppen und am Telefon empfinden Betroffene häufig als anstrengend.

Dann gilt es zu handeln, denn: "Wird eine leichte Hörminderung früh behandelt, kann ein Fortschreiten verhindert werden", sagt Stefan Zimmer, Vorsitzender des Bundesverbands der Hörgeräte-Industrie. Ohne Hilfe dagegen verschlechtert sich das Hören weiter. Soziale Isolation und Depressionen sind mögliche Folgen. Auch die kognitiven Fähigkeiten könnten abbauen. "Eine Demenz kann die Folge sein", sagt Mediziner Betz.

Werden die Betroffenen darauf angesprochen, spielen viele ihre Symptome herunter. "Sie wollen sich nicht eingestehen, dass sie an einer körperlichen Behinderung leiden – und nichts anderes ist ein Hörverlust", sagt Betz. Da bei einer Altersschwerhörigkeit meist beide Ohren betroffen sind, lernen die Betroffenen instinktiv, von den Lippen abzulesen. "Sie realisieren das selbst aber nicht."

Am Ende sollten Freunde oder Familie die Initiative ergreifen, denn auch sie leiden unter dieser Hörminderung. "Wichtig ist, von Anfang an Verständnis zu zeigen. Bieten Sie an, sich gemeinsam bei einem Hörakustiker über die Versorgungsmöglichkeiten einer Schwerhörigkeit zu informieren", empfiehlt Zimmer. Ähnlich wie bei Ohrgeräuschen, Tinnitus, Infektionen oder einem Hörsturz muss auch bei einer Hörminderung zuerst der HNO-Arzt die Art und Ursache bestimmen.

Falls ein Hörgerät verschrieben wird, erklärt ein Hörakustiker die Modelle und bietet sie zum Probetragen an. Danach stellt der Experte das Hörsystem schrittweise ein und macht mit dem Träger, falls notwendig, ein Hörtraining. Trotzdem brauchen Hörgeräte eine gewisse Gewöhnungszeit. Denn der Betroffene hört damit nicht ad hoc so wie früher. "Das ist ein Lernprozess über mehrere Monate", so Betz. "Das Gehirn hat sich daran gewöhnt, die hohen Töne nicht mehr zu hören. Wenn jetzt die Hörhilfe die hohen Töne wieder verstärkt, empfindet das das Hirn als störend." Man müsse die Hörhilfe also jeden Tag tragen, obwohl sie vielleicht erst mal als unangenehm empfunden werde.