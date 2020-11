Von Constanze Werry

Ununterbrochen pumpt unser Herz Blut durch den Körper – versorgt ihn dadurch mit Sauerstoff und Nährstoffen. Wenn alles gut läuft, merken wir davon nichts. Doch schwächelt das Herz, gibt es Anzeichen, die man ernstnehmen sollte.

"Tückisch an der Herzschwäche ist, dass sie meistens mit Atemnot und einer Leistungsabnahme beginnt. Die Beschwerden können unspektakulär sein: Man schafft die Bergwanderung nicht mehr oder beim Treppensteigen geht die Puste aus. Man ist müde, abgeschlagen und die Unterschenkel und Fußgelenke sind geschwollen, weil sich Flüssigkeit eingelagert hat", erläutert Prof. Thomas Voigtländer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung anlässlich der bundesweiten Herzwochen. Bei den aufgezählten Anzeichen sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen. Entweder den Hausarzt oder einen Kardiologen.

Mit rund vier Millionen Betroffenen zählt die Herzschwäche in Deutschland zu den Volkskrankheiten. Doch anders als man denken könnte, handelt es sich bei chronischer Herzschwäche – der sogenannten Herzinsuffizienz – nicht um eine eigenständige Erkrankung. Sie wird durch verschiedene Erkrankungen hervorgerufen. Zuallererst die Koronare Herzkrankheit – kurz KHK, im Volksmund auch "Arterienverkalkung" genannt. Dabei kommt es aufgrund verengter Herzkranzgefäße zu Durchblutungsstörungen. Das Herz wird in der Folge weniger leistungsfähig – und es kann zu Herzinfarkten kommen.

Auch unbehandelter Bluthochdruck kann auf Dauer das Herz schwächen. Koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck sind laut der Deutschen Herzstiftung für etwa 70 Prozent der Herzinsuffizenz-Fälle verantwortlich. "Aber auch Herzklappenfehler und Vorhofflimmern können zu einer Herzschwäche führen", erklärt der Kardiologe Dr. Bernhard Kuhn.

Gerade wenn es um Herzinfarkte als Ursache für eine Herzinsuffizienz geht, sind Frauen deutlich häufiger davon betroffen als Männer. Denn der Herzinfarkt zeigt sich bei Männern und Frauen unterschiedlich – und wird von Frauen oft gar nicht als solcher erkannt.

Während Männer häufig einen Vorderwandinfarkt erleiden, ist bei Frauen vor allem der Hinterwandinfarkt verbreitet. "Typische Anzeichen für einen Vorderwandinfarkt sind intensive Brustschmerzen, die in den linken Arm ausstrahlen", erklärt Kuhn. "Der Hinterwandinfarkt zeigt sich dagegen in erster Linie durch Magenschmerzen", so der Kardiologe. "Das empfinden dann viele Frauen als ,Ist nicht so schlimm’."

"Ist das Herz erst einmal geschädigt, lässt sich diese Entwicklung zwar nicht umkehren – aber man kann recht gut dafür sorgen, dass sich der Zustand nicht verschlechtert", erläutert Kuhn.

Während früher bei Herzschwäche vor allem Schonung verordnet wurde, wird heute nach den Ursachen geforscht und dann zunächst die Grunderkrankung behandelt. Durch die Einnahme verordneter Medikamente, Gewichtsnormalisierung, maßvolles Ausdauertraining – dreimal die Woche für je 30 Minuten – sowie den Verzicht aufs Rauchen sowie auf Alkohol könne man laut der Deutschen Herzstiftung einer Entgleisung der Herzschwäche vorbeugen.

In Sachen körperlicher Betätigung gilt viel Bewegung bei vergleichsweise geringem Kraftaufwand als besonders empfehlenswert. Als da wären: Spaziergänge, Wandern, Nordic Walking und Radfahren. Vorher sollte unbedingt ärztlicher Rat eingeholt werden.

Eine Überlastung des geschwächten Herzens gilt es zu vermeiden. Sowohl bakterielle als auch Virus-Infektionen können bei Herzschwäche zu schweren Verläufen führen. Das gilt natürlich auch für eine Covid-19-Erkrankung. Sie kann außerdem das Herz schädigen, beispielsweise indem die Herzkranzgefäße vom Virus befallen werden. Also: An die AHA-Regeln halten – nicht nur bei Vorliegen einer Herzschwäche.

Info: Anlässlich der bundesweiten Herzwochen bieten das Herzzentrum des Universitätsklinikums Heidelberg und niedergelassene Kardiologen aus Heidelberg am Mittwoch, 4. November, von 18 bis 20 Uhr unter dem Link www.ukhd.de/kardiologie/herzwochen vier Vorträge rund um das Thema Herzinsuffizienz an.