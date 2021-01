Von Daniel Bräuer

Wer einen Corona-Impftermin buchen will, müsse früh aufstehen – so hatte es das Gesundheitsamt Rhein-Neckar vergangene Woche empfohlen. Inzwischen ist klar: Vielmehr muss man lange wach bleiben. Denn Termine werden um Mitternacht zur Reservierung freigegeben – und sind binnen weniger Minuten ausgebucht. Wir erklären, wie es – mit einer gehörigen Portion Glück – gehen kann:

Derzeit praktisch keine Termine

Theoretisch, so das Sozialministerium in Stuttgart, sollen jede Nacht Termine freigeschaltet werden. Der bislang gelieferte Impfstoff für die Zentralen Impfzentren sei aber verbucht. Erst am 22. Januar sollen die Kreisimpfzentren an den Start gehen – die Reservierung dürfte am 18. oder 19. Januar beginnen, je nachdem, wann die Lieferung kommt.

Online oder Telefon

Zwei Wege stehen zur Wahl: Die Hotline 116.117 oder das Internetportal www.impfterminservice.de. Wie viele Termine tatsächlich wo vergeben werden, weiß oder sagt niemand. Die Telefone sind zwar rund um die Uhr besetzt. Berichte über stundenlange Warteschleifen deuten aber auf geringe Erfolgsaussichten in den kritischen Minuten hin. Wer es doch am Telefon versuchen will, muss sich vorher über die Tastatur durch eine Reihe von Fragen manövrieren: Nach der ersten führt die 1 zur Coronaimpfung, dann die 2 zur Terminvergabe – und zuletzt muss man angeben, ob dass das Gespräch zur Qualitätskontrolle mitgehört werden darf: 1 heißt hier Ja, 2 heißt Nein.

Zur Online-Buchung braucht es: ein Gerät mit Internetzugang (z.B. Computer, Tablet oder Smartphone), eine E-Mail-Adresse und ein Mobiltelefon.

Internetportal vorher einrichten

Der Weg zur Reservierung ist lang: Zunächst muss man Bundesland und gewünschtes Impfzentrum auswählen – für die Rhein-Neckar-Region sind das derzeit vor allem Heidelberg (PHV) oder Mannheim (Maimarkthalle) – nun auf "Zum Impfzentrum" klicken.

Es folgt die Frage: "Wurde Ihr Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung bereits geprüft?" Beim ersten Besuch klickt man auf "Nein", es folgt eine Liste der Gruppen, die zur höchsten Priorität zählen. Mit "Ja, trifft für mich zu" kann man per Klick die "Schnellprüfung durchführen". Nutzer geben dabei keinen speziellen Grund oder Beleg (wie das Geburtsdatum) an – was da die "Schnellprüfung" bringt, verraten weder das Land noch die federführende Kassenärztliche Vereinigung. Die Impfberechtigung wird endgültig erst im Impfzentrum geprüft – wenn man einen Termin erhalten hat.

Nun Handynummer und E-Mail-Adresse angeben. Per SMS kommt eine sechsstellige Pin, die – Achtung – nur zehn Minuten lang gültig ist. Nachdem man diese eingegeben hat, folgen per E-Mail zwei je zwölfstellige Buchungscodes für die Impftermine. Achtung: Der Hinweis, dass man seine E-Mails abrufen sollte, erscheint nur für wenige Sekunden und ist schnell übersehen. Danach folgt unvermittelt wieder die Frage: "Wurde Ihr Anspruch auf Impfung bereits geprüft?" Diesmal auf Ja klicken – auch wenn genau genommen nichts überprüft wurde. Mit Nein beginnt alles von vorne und man muss eine neue SMS-Pin anfordern – was nur begrenzt oft möglich ist.

Den Code für den ersten Impftermin eingeben – und zweimal (!) auf "Termin suchen" klicken. Dazwischen folgt der verwirrende Hinweis auf den Mindestabstand der zwei Impftermine je nach Impfstoff (noch weiß man ja gar nicht, welchen man überhaupt bekommen kann), und ein Link zur Absage eines bereits gebuchten Termins.

Einfacher ist es übrigens, in der E-Mail auf den Link "Termin 1 buchen" zu klicken. Das spart die Eingabe des Codes.

Eile angesagt

Wer nun mit viel Glück einen verfügbaren Termin angezeigt bekommt, klickt auf die Uhrzeit – und muss nun rasend schnell persönliche Daten wie Name, Anschrift, Telefonnummer und noch einmal E-Mail-Adresse eingeben – und keinesfalls die Wahl der Anrede ("Herr / Frau / Kind / Divers") vergessen. Wer hier zu lange braucht, riskiert, dass ein anderer den Wunschtermin vor der Nase wegbucht. Der Vorteil: Künftig sind diese Eingaben bereits voreingestellt. Das hilft beim nächsten Versuch – ob der nun in der folgenden Nacht oder in der folgenden Woche nach der nächsten Lieferung folgt.