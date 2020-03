(dpa). . Nicht jedes Halskratzen ist ein Indiz dafür, sich mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert zu haben. Welche Symptome besonders häufig auftreten, welche Gruppen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben – wobei Covid-19 in den meisten Fällen eher mild verläuft – und was Personen tun sollten, die eine Ansteckung befürchten.

> Mögliche Symptome: Anzeichen für eine mögliche Infektion sind laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) Fieber, trockener Husten, Schnupfen und Abgeschlagenheit. Auch Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Schüttelfrost können auftreten. Auch das Auftreten von Durchfall ist möglich. Die Krankheitsverläufe variieren laut dem RKI stark.

> Risikogruppen für schweren Verlauf:In der Regel verlaufen Covid-19-Erkrankungen eher mild, es gibt allerdings einige Gruppen mit einem erhöhten Risiko für schwere Verläufe. Dazu gehören laut dem RKI Personen mit stetig steigendem Risiko ab etwa 50 bis 60 Jahren, Raucher, und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen. Darunter fallen vor allem Erkrankungen des Herzens – zum Beispiel koronare Herzerkrankung, der Lunge – zum Beispiel Asthma oder chronische Bronchitis, Patienten mit chronischen Lebererkrankungen, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Patienten mit einer Krebserkrankung oder einem geschwächten Immunsystem.

> Schutz vor Ansteckung: Als besten Schutz empfiehlt das RKI eine gute Handhygiene, also regelmäßiges Waschen mit ausreichend Seife und mindestens 20 bis 30 Sekunden lang. Danach sollten die Hände gründlich abgetrocknet werden. Aufs Händeschütteln kann vorsorglich verzichtet werden. Ansonsten sollte immer nur in ein Taschentuch oder die Armbeuge genießt und gehustet werden.

Das RKI hat außerdem dazu aufgerufen, Abstand voneinander zu halten. "Soziale Distanzierung" sei derzeit das wichtigste Anliegen, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Mittwoch in Berlin vor Journalisten. "Es geht also darum, Abstand zwischen die Menschen zu bringen."

Schaade sagte, auch unabhängig von den zahlreichen abgesagten Großveranstaltungen sollte sich jeder im Einzelfall überlegen, zu welchen Veranstaltungen er noch gehe. Auch bei Besuchen von Gaststätten solle jeder überlegen, wann er dort hingehe. Das gelte auch für Treffen mit mehreren Menschen im privaten Bereich. "Hier wird an die Eigenverantwortung appelliert."

> Was tun bei möglicher Ansteckung: Personen, die – unabhängig von einer Reise – einen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der Sars-CoV-2 im Labor nachgewiesen wurde, sollten sich laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unverzüglich – auch wenn sie keine Krankheitszeichen haben – an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden. Das zuständige Gesundheitsamt kann über eine Datenbank des RKI unter der folgenden Internetadresse ermittelt werden: https://tools.rki.de/plztool/. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises ist unter den Telefonnummern 06221/522-18 72 und 06221/ 522-18 81 erreichbar.

Personen, die sich in einem internationalen Risikogebiet beziehungsweise in einem in Deutschland besonders betroffenen Gebiet aufgehalten haben, sollten – auch wenn sie keine Krankheitszeichen zeigen, unnötige Kontakte vermeiden und zu Hause bleiben. Als entsprechende Gebiete führt das RKI auf seiner Internetseite (Stand Mittwoch, 11. März) folgende Länder auf: Italien, Iran, in China die Provinz Hubei, in Südkorea die Provinz Gyeongsangbuk-do und in Frankreich die Region Grand Est. Diese Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne. Als besonders betroffenes Gebiet in Deutschland gilt der Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Beim Auftreten von Krankheitszeichen der Atemwege sollten sie die Husten- und Niesregeln sowie eine gute Händehygiene beachten und telefonisch einen Arzt benachrichtigen.