In Betracht ziehen sollte man das immer, wenn es in der Familie rheumatische Erkrankungen gab oder gibt oder wenn sich zusätzlich Muskel- und/oder Gelenkschmerzen einstellen, vor allem in der zweiten Nachthälfte. Auch erhöhte Temperatur und Nachtschweiß können ein Hinweis sein, oder wenn eine Schmerztherapie nicht wirklich anschlägt.

Rheuma ist wie ein Eisberg: man sieht nur die Spitze, das eigentliche Geschehen läuft unsichtbar ab. Die Spitzen können sehr unterschiedliche Formen haben: Jemand hat eine Entzündung am Auge, im Magen-Darm-Bereich, vielleicht eine Wirbelsäulen-Gelenkentzündung: dennoch ist es dieselbe Erkrankung. Deshalb arbeiten wir sehr eng mit anderen Fächern der Medizin zusammen, so etwa mit der Nephrologie oder der Dermatologie und Gastroenterologie im eigens dafür gegründeten Zentrum für Entzündungsmedizin.

Eine Krankheit, unter der viele leiden, aber längst nicht alle wissen, dass sie sie haben: Rheuma ist eine Volkskrankheit, die oft erst spät erkannt wird. Das müsste nicht sein, findet Professor Hanns-Martin Lorenz, Leiter der Abteilung Rheumatologie an der Universitätsklinik Heidelberg. Die von ihm organisierte Veranstaltung am Donnerstag Abend in der Krehl-Klinik (siehe Info) richtet sich gleichermaßen an Patienten und ihre Partner wie auch an Studierende.

Von Elisabeth Murr-Brück

Herr Professor Lorenz: Meine Großmutter leidet unter ihren schmerzhaft verkrümmten Fingern, eine Freundin hat Probleme mit ihrer Arbeit, weil sie ständig müde ist; Beide sagen, sie hätten Rheuma. Wie passt das zusammen?

Veranstaltung Am Donnerstag, 27.4.2023, von 18:30 bis 20:30 Uhr, Medizinische Klinik (Krehl-Klinik) INF 410, Hörsaal-Trakt.

Rheuma ist ein Oberbegriff für eine fast unüberschaubare Zahl von Krankheitsbildern, häufige wie Arthrosen oder ganz seltene Formen.

Was haben sie gemeinsam?

Es handelt sich hauptsächlich um entzündliche Prozesse im Bereich zum Beispiel von Skelett und Muskeln. Sehr oft sind Gelenke befallen, prinzipiell können aber alle Organe betroffen sein, vom Gehirn bis zu den Zehen: Herz, Lunge, Haut unter anderen.

Bedeutet das, dass man Rheuma mitunter nicht erkennt?

Gibt es Indizien, die auf entzündliches Rheuma hindeuten können?

Und als klinische Marker?

Erhöhte Entzündungswerte in Verbindung mit einem Symptom können ein ziemlich deutlicher Hinweis auf ein chronisch-entzündliches Geschehen sein. Aber die sind nicht immer vorhanden. Bei Erkrankungen wie Morbus Bechterew oder der Schuppenflechte kann das Protein, das die Entzündung im Blut anzeigt, ganz normal sein; es gibt Psoriasis-Patienten, die nie eine Gelenkerkrankung haben, aber auch umgekehrt Patienten mit Psoriasisarthritis, deren Haut gesund ist. Entscheidend zu wissen ist, dass jede chronische Entzündung immer – oft unmerklich – den ganzen Körper betrifft.

Wie äußert sich das?

Wir wissen, dass Entzündungspatienten ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte oder Schlaganfälle haben – auch wenn sie "nur" an einer rheumatischen Entzündung leiden. Man muss wissen, dass rheumatische Erkrankungen ganze Organ-Systeme betreffen können. Das zu verstehen und zu beachten ist allgemeinmedizinisch ungemein wichtig. Es zeigt, dass wir an diese Krankheiten systemisch, also ganzheitlich herangehen müssen.

Wie findet man die richtige Behandlung?

Schwierig. Wir wissen: Je früher die Krankheit diagnostiziert und damit gezielt behandelt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie auch langfristig gut kontrollieren kann. Dafür aber gibt es in Deutschland viel zu wenige Fachärzte. Ein Problem, das die Politik bislang ignoriert. Bei rheumatischen Erkrankungen sind häufige und ausführliche Gespräche unabdingbar, ein gewissermaßen detektivisches Vorgehen, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Im Rahmen der Krankenhaus-Finanzierung bleibt die so genannte "sprechende Medizin" eklatant unterfinanziert, somit haben wir zu wenige Arztstellen. Gebraucht wird ein eigenes Budget für die Weiterbildung, das sich am Bedarf der Bevölkerung orientiert. Geschätzte 2,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland leiden an einer Erkrankung aus dem entzündlich-rheumatischen Formenkreis.

Rheumatische Erkrankungen betreffen nicht nur Menschen in höherem Lebensalter?

Es gibt Kinder, die schon mit einem halben Jahr an juveniler Polyarthritis erkranken, Teenager leiden häufig an klassischem Lupus, im mittleren Erwachsenenalter hat die rheumatoide Arthritis ihren Altersgipfel, Polymyalgia Rheumatica betrifft vorwiegend Menschen über 50.