RNZ. Schwerhörigkeit ist nicht gleich Schwerhörigkeit. Für einig ist der Hörverlust so weit fortgeschritten, dass Hörgeräte oft kein ausreichendes Hörverständnis mehr ermöglichen. In diesen Fällen kann ein Cochlea-Implantat (CI) eine Lösung sein. Hier im Überblick die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Welche Voraussetzungen müssen für ein Cochlea-Implantat noch vorliegen? "Grundsätzlich kann ein Cochlea-Implantat nur dann erfolgreich eingesetzt werden, wenn die Hörschnecke und ein funktionsfähiger Hörnerv vorhanden sind", sagt Dr. Sandra Schmidt. Alle weiteren Überlegungen seien Gegenstand der ausführlichen Diagnostik und individuellen Beratung im Vorfeld der Implantation, wie die Leiterin des CI-Centrums Rhein-Mosel-Lahn des Bundeswehrzentralkrankenhauses Koblenz erklärt.

Wie funktioniert ein Cochlea-Implantat? Im Prinzip einfach: Über das Cochlea-Implantat wird das Hören direkt auf den Hörnerv übertragen. Damit wird die Funktion defekter Haarsinneszellen in unserem Innenohr ausgeglichen. "Das CI-System besteht deshalb aus zwei Komponenten – dem Soundprozessor, der die eintreffenden Schallwellen in digital kodierte Signale umwandelt und dem Implantat, das die kodierten Signale in elektrische Impulse umwandelt, die direkt die Hörnervenfasern stimulieren", erklärt der Hör- und CI-Akustiker Michael Willenberg. Die so weiter geleiteten Impulse erzeugen im Gehirn den Höreindruck.

Wie ist das Hörerlebnis mit einem Hörimplantat? "Das ist von Patient zu Patient unterschiedlich", sagt Sebastian Thömmes. Manchmal gelingt bereits bei der Erstaktivierung des Systems eine sofortige lautsprachliche Verständigung. In anderen Fällen nimmt der Patient zunächst einmal nur Geräusche wahr. "Mit der Zeit – und der Anpassung der Einstellungen des Systems – wird das Hörverständnis immer besser", so der Ingenieur für Hörakustik. "Die Erinnerung an das alte Hören verblasst und das Hören mit dem Implantat wird zur Normalität."

Erfordert das Einsetzen eine größere Operation am Kopf? Was sind die Risiken? "Die Implantation eines Cochlea-Implantats dauert etwa eineinhalb Stunden und ist heute ein sicheres und etabliertes Verfahren", sagt Dr. Sandra Schmidt. Es sei jedoch wichtig zu wissen, dass in einer Region operiert werde, in der das Gleichgewichtsorgan und der Gesichtsnerv liegen. "Dem Schutz dieser durch den Eingriff gefährdeten Strukturen gilt bei der Operation deshalb hohe Priorität." Daneben gelten die allgemeinen Risiken, die auf jeden medizinischen Eingriff unter Narkose zutreffen. Teil der Vorbereitung ist daher eine ausführliche Aufklärung der Patientinnen und Patienten vor der Implantation.

Wie geht es nach der OP weiter? Ungefähr eine Woche nach der OP findet die Wundkontrolle statt und der Kopfverband kann in den allermeisten Fällen abgenommen werden. "Etwa einen Monat nach der OP wird das Implantat in der implantierenden Klinik in Betrieb genommen und der Prozessor angepasst", erläutert Lars Clausen. "Zu diesem Zeitpunkt erlebt der Patient die ersten Höreindrücke mit dem Implantat", schildert der Audiologe des Vivantes Klinikum im Friedrichshain Berlin weiter.

Nach der sogenannten Erstanpassung erfolge die weitere Betreuung in einem Rehazentrum, in dem regelmäßig Einstellungen, Messungen und Übungen mit dem CI durchgeführt werden. Die Lautstärke muss in allen Frequenzbereichen stückweise wieder angehoben werden, bis der Patient eine akkurate Geräuschdetektion und später dann ein Sprachverstehen entwickelt.

Muss das Implantat irgendwann ausgetauscht werden? Die Implantate sind laut Willenberg für eine lebenslange Nutzung konzipiert. Sollte es aus technischen oder medizinischen Gründen erforderlich sein, kann ein Austausch des Implantats in Frage kommen. "Entscheidend ist die individuelle Situation und die Einschätzung aller beteiligten Disziplinen", wie Willenberg erklärt. Die außen am Kopf getragene Komponente – der Prozessor – könne natürlich ohne operativen Eingriff erneuert werden.

Werden die Kosten für ein Cochlea-Implantat von der Krankenkasse übernommen? Die gesetzlichen Krankenkassen tragen nicht nur die Kosten für das Implantat und die Behandlung, sondern Sebastian Thömmes zufolge auch für notwendiges Zubehör und die Energieversorgung. Bei privaten Kassen hängt die Kostenübernahme vom Vertrag ab.