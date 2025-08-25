Montag, 25. August 2025

zurück
Plus Langsamer Umbruch

Wechseljahre - Natürliche Veränderung, individuelle Lösungen

Das Klimakterium ist ein langsamer Umbruch mit körperlichen, aber auch seelischen Folgen. Was hilft – Hormonersatz, Sport, pflanzliche Mittel? Und braucht jede Frau Hilfe? Zwei Expertinnen klären auf.

25.08.2025 UPDATE: 25.08.2025 08:04 Uhr 3 Minuten, 49 Sekunden
Unterwegs in eine neue Lebensphase: Was brauche ich, was will ich? Wie Frauen mit den Wechseljahren umgehen, ist eine individuelle Entscheidung, bei der Fachpersonen helfen können. Foto: Uwe Umstätter/Westend61/dpa-tmn​

Von Bernadette Winter

Berlin. Die Wechseljahre sind ein natürlicher Übergang im Leben jeder Frau - von der fruchtbaren zur unfruchtbaren Phase. Während viele Menschen sofort an Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen denken, ist es wichtig zu verstehen: Die Wechseljahre sind keine Krankheit, sondern eine normale Entwicklung des weiblichen Körpers. "Das

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote