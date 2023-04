Von Sabine Meuter

Ständig schweißnasse Hände sind für Betroffene mehr als lästig. Schließlich ist der Handschlag Tradition in der zwischenmenschlichen Kommunikation und mit dem Ende der Pandemie wieder üblich.

Doch was tun, um dem Gegenüber einen feuchten Händedruck zu ersparen? Und wie wird man das Schwitzen an den Händen los - oder kann es zumindest lindern?

Ursachen: Psychische Faktoren und körperliche Erkrankungen

Dafür muss man wissen: "An den Händen sind rund 400 Schweißdrüsen pro Quadratzentimeter, das ist relativ viel", sagt die Münchner Dermatologin Marion Moers-Carpi. Weil in der Haut der Handinnenflächen weder Haare noch Talgdrüsen sitzen, verfängt sich der Schweiß nicht so gut. Die Folge: Die Hände werden schnell feucht.

Und woher genau kommt das übermäßige Schwitzen? "Die Ursachen hierfür liegen beispielsweise im psycho-vegetativen Bereich", sagt der Rheinbacher Dermatologe Jan-Olaf Piontek. Sprich: Auslöser können Angst, Stress oder Ärger sein.

Daneben gibt es auch Krankheiten, die vermehrtes Schwitzen an Händen oder Füßen sorgen. Dazu gehören etwa Bluthochdruck, Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes oder Autoimmunerkrankungen.

"In 65 Prozent der Fälle ist Hyperhidrosis, also das vermehrte Schwitzen an den Händen, Füßen oder Achseln genetisch bedingt", sagt Marion Moers-Carpi.

Handschlag umgehen oder zur Hyperhidrosis stehen?

Wie nun Betroffene mit feuchten Händen im Alltag oder Beruf umgehen, ist der Dermatologin zufolge eine individuelle Entscheidung.

Eine Lösung kann sein, dem Gegenüber nicht die Hand zu geben und das auch in der Post-Corona-Zeit mit einem potenziellen Infektionsrisiko zu begründen.

"Man kann es etwa asiatisch machen", sagt Marion Moers-Carpi. Also zur Begrüßung oder zum Abschied vor dem Gegenüber die Hände falten, den Kopf neigen und auf eine nette Weise formulieren: "Sie verstehen, ich möchte wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr keine Hände schütteln".