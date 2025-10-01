Erkältungs-Hausmittel im Check
Die Nase läuft, der Hals kratzt: Jetzt braucht der Körper Unterstützung. Was bringen warme Wickel, Hühnersuppe oder Fußbäder wirklich? Experten verraten, welche Hausmittel funktionieren.
Von Anke Dankers
Berlin/Butzbach. (dpa-tmn) Wenn es draußen kühler wird, beginnt quasi gleichzeitig auch die Erkältungszeit. Doch nicht jeder will bei leichten Infekten gleich zu chemischen Arzneimitteln greifen. Ob kratzender Hals oder laufende Nase - für nahezu jedes Erkältungssymptom gibt es alternative Hausmittel. Doch was bringen die überhaupt, was sagt die Wissenschaft? Und:
