Von Gerhard Bühler

Ludwigshafen. Anlässlich des Auftakts ihrer Aktion "Darmkrebsmonat März" ruft die in Ludwigshafen beheimatete Stiftung "LebensBlicke" zur Beschäftigung mit dem Thema Darmkrebsvorsorge auf. Noch immer erkranken in Deutschland etwa 65 000 Menschen pro Jahr an Darmkrebs, knapp 40 Prozent von ihnen sterben daran. Statistisch liegt die Zahl der Erkrankungen in der Rhein-Neckar-Region jedes Jahr bei rund 2000. Die Zahlen sind umso bedrückender, weil bei rechtzeitiger Diagnose fast jeder Betroffene geheilt werden könnte.

"Die Situation ist nach wie vor erschreckend. Wir hatten 2015 wieder 62420 diagnostizierte Neuerkrankungen, nur leicht unter dem Niveau der Vorjahre. Noch immer sterben jährlich 26000 Menschen an Darmkrebs", berichtet Professor Jürgen Riemann, Vorsitzender der Stiftung "LebensBlicke. Dagegen sei die Teilnahme an den kostenfreien Angeboten der Krankenkassen mit 20 bis 30 Prozent eher niedrig. Eine Darmspiegelung (Koloskopie) machen nur zwei bis drei Prozent der Berechtigten.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 hat es sich die gemeinnützige Stiftung zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Bedeutung der Darmkrebsvorsorge zu stärken. Auch in diesem Jahr ruft sie mit der Aktion "Darmkrebsmonat März" alle Erwachsenen ab 50 Jahren zur möglicherweise lebensrettenden Vorsorgeuntersuchung auf. "Anders als andere Krebsarten ist Darmkrebs bei rechtzeitiger Erkennung zu nahezu 100 Prozent heilbar", betont Riemann, der vor seinem Altersruhestand viele Jahre Chefarzt am Ludwigshafener Klinikum war. Unbehandelt führe Darmkrebs dagegen innerhalb von zwölf Monaten zum sicheren Tod.

"Da Männer ein höheres Darmkrebsrisiko haben, sollten sie schon ab 45 Jahren Zugang zu Darmkrebsvorsorge und Früherkennung bekommen", formuliert Riemann eine Forderung. Große Hoffnungen setzt er in 2013 beschlossene gesetzliche Regelungen, die in diesem Jahr endlich in Kraft treten sollen. Kommen soll ein Präventionsgesetz mit einem bundesweit organisierten Einladungsverfahren zur Früherkennung. Eingeführt werden soll auch ein einfacher neuer Test zum Nachweis für verborgenes (okkultes) Blut im Stuhl.

Da Darmkrebs sich fast immer aus zunächst gutartigen Wucherungen der Darmschleimhaut, sogenannten Polypen, entwickelt, ist Blut im Stuhl ein erster Hinweis auf einen möglichen Krebs. Klarheit verschafft eine anschließende Darmspiegelung.

Nach den Worten von Professor Dieter Schilling, Chefarzt am Mannheimer Diakonissenkrankenhaus und Vorstandsmitglied der Stiftung, soll auch die Früherkennung für Familienangehörige von Krebskranken ausgebaut werden, da diese ein deutlich größeres Risiko der Erkrankung besitzen.