Frankfurt/Wiesbaden. (dpa/lhe) In Hessen haben mehr Männer als Frauen ein Suchtproblem. «Egal ob Alkohol, Cannabis oder andere illegale Drogen konsumiert werden, der Anteil der Männer liegt immer weit über dem Anteil der Frauen. Einzige Ausnahme bildet der problematische Konsum von Medikamenten», heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Sozialministeriums und der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen (HLS). Dies habe die jährliche Auswertung der Suchthilfeeinrichtungen ergeben.

Besonders auffällig: Die Zahl der pathologischen Glücksspieler steigt, und immer mehr jüngere Menschen suchen wegen einer Sucht in einer Beratungsstelle Hilfe. «Je früher wir ansetzen können, desto besser stehen die Chancen die Suchtproblematik aufzubrechen», sagte der Geschäftsführer der (HLS), Wolfgang Schmidt-Rosengarten.

Rund 21 000 von Sucht Betroffene und Angehörige suchten 2012 in einer der mehr als 100 ambulanten Suchthilfeeinrichtungen Rat und Unterstützung. Diese Zahl sei in den vergangenen Jahren nicht signifikant anders gewesen, sagte Schmidt-Rosengarten. Die größte Gruppe waren Menschen mit einem Alkoholproblem (43 Prozent), gefolgt von Heroinabhängigen (28 Prozent), Cannabiskonsumierenden (14 Prozent) und pathologischen Glücksspielern (7 Prozent). Nur zehn Prozent der Heroinabhängigen, aber mehr als die Hälfte der Glücksspielsüchtigen war zum ersten Mal in einer Beratungsstelle.

Mehr als 40 Prozent der Klienten haben von sich aus den Kontakt mit einer Suchthilfeeinrichtung gesucht. Viele Suchtkranke sind erwerbslos, nur 44 Prozent gingen einer bezahlten Arbeit nach. Am Ende der Betreuung hatte sich die Situation von etwa 62 Prozent der Ratsuchenden verbessert. «Ein guter Wert bei einer chronischen Erkrankung, wie sie die Suchterkrankung darstellt», heißt es in der Mitteilung.