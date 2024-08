Behauptung: Nachcremen verlängert den Sonnenschutz.

Bewertung: Falsch.

Fakten: Das Bundesamt für Strahlenschutz rät, die Sonnencreme 20 bis 30 Minuten vor dem Aufenthalt in der Sonne aufzutragen. Um die Schutzwirkung der Sonnencreme aufrechtzuerhalten, sei regelmäßiges Nachcremen mindestens alle zwei Stunden wichtig – was jedoch nicht die Schutzzeit in der Sonne verlängern könne, wie der Münchner Dermatologe Christoph Liebich erklärt. "Wenn ich etwa einen Zehner-Schutzfaktor auftrage und eine Eigenschutzzeit von zehn Minuten habe, ist es nach 100 Minuten vorbei. Dann nützt es auch nichts mehr, wenn ich den Zehner oder sogar den Fünfziger nachschmiere." Die Strahlung hat dann bereits die Haut durchdrungen und die Schutzzeit ist erschöpft.

Behauptung: Eine Tagescreme ist als leichter Sonnenschutz ausreichend.

Bewertung: In einigen Fällen richtig.

Fakten: Für den Sonnenschutz durch eine Tagescreme ist es essenziell, dass sie überhaupt einen UV-Filter beinhaltet (der auf der Verpackung angegeben sein sollte). Auch bei Tagescremes raten Fachleute zu einem hohen Lichtschutzfaktor. Außerdem ist es bei der Tagescreme genauso wie bei Sonnencreme wichtig, eine ausreichende Menge davon zu verwenden. Dermatologe Liebich fürchtet, dass sich manche Menschen bei teuren Cremes nicht ausreichend davon ins Gesicht schmieren: "Wenn man die empfohlene Menge nicht aufträgt, bietet ein niedriger Schutzfaktor noch weniger Schutz."

Behauptung: Vorbräunen im Solarium schützt die Haut.

Bewertung: Falsch.

Fakten: Das in Solarien verwendete Licht besteht vorwiegend aus UVA-Strahlen, die für eine schnelle, aber nicht dauerhafte Bräune sorgen. Häufig wird die für den Schutzaufbau benötigte UVB-Strahlung herausgefiltert. Generell entsteht beim Vorbräunen im Solarium eine Strahlenbelastung – nicht ohne Grund sind Solarien für Menschen unter 18 Jahren verboten. "Jegliche zusätzliche Strahlung ist nicht gut", betont auch Christoph Liebich.

Behauptung: Vegane Ernährung schützt vor einem Sonnenbrand.

Bewertung: Falsch.

Fakten: Zwar können die vorwiegend in gesunden Nahrungsmitteln vorhandenen Beta-Carotine sowie Vitamin A laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände Abda für einen natürlichen Schutz der Haut – auch vor Sonne – sorgen. Dieser ist jedoch nicht alleine ausreichend, um die Haut bei einem hohen UV-Index vor einem Sonnenbrand zu bewahren. Bei den Beta-Carotinen etwa sind für den Menschen Gemüse und Obst die wichtigsten Quellen. Wer davon viel esse, bekomme "sekundäre Pflanzenfarbstoffe, die dann einfach zusätzlich die Haut vor Sonnenbrand schützen", erklärt Liebich. Die Basis müsse aber immer Sonnencreme sein.

Behauptung: Sonnencreme kann verfallen.

Bewertung: Richtig.

Fakten: Auch Sonnenschutzmittel können schlecht werden. So lässt zum einen der Schutz vor UV-Licht nach. Deshalb geben die Hersteller an, wie viele Monate lang ein Sonnenschutzmittel nach dem Öffnen verwendet werden sollte. Zudem bildet sich in vielen Sonnencremes mit der Zeit das womöglich krebserregende Benzophenon. Das haben Forschende in einer Studie für die "American Chemical Society" festgestellt. Benzophenon kann sogar in ungeöffneten Packungen entstehen. Serhat Kocak