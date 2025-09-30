Dienstag, 30. September 2025

Stirbt die Schwulenszene aus?

Die Feierkultur steckt in der Krise, die LGBT-Szene wohl besonders. Das zeigt das Beispiel "SchwuZ" in Berlin, Deutschlands größter queerer Club. Eine Bestandsaufnahme nicht-heterosexuellen Ausgehens.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 08:10 Uhr 3 Minuten, 8 Sekunden
Stirbt die Schwulenszene aus?
Im Club «SchwuZ» in Berlin-Neukölln steht in leuchtenden Buchstaben «Cheers Queers». (Archivbild)

Berlin (dpa) - Online flirten, Inflation und neue Anfeindungen setzen der schwulen Ausgehkultur zu. Kneipen- und Clubsterben gibt es nicht nur im Mainstream: Hierzulande kämpfen auch Bars und Betriebe, die sich an Männer richten, die auf Männer stehen, ums Überleben. In Berlin etwa meldete kürzlich Deutschlands ältester queerer Club Insolvenz an: das "SchwuZ" (der Name leitet sich von

