Dienstag, 09. September 2025

Geliebte Fellnasen

Sind Hunde die besseren Kinder?

Mama, Papa, Hund. Nicht wenige Menschen sorgen für ihre tierischen Begleiter wie fürs eigene Kind. Was steckt dahinter?

23.05.2025 UPDATE: 23.05.2025 08:08 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Sonnenaufgang in Hannover
Hund statt Kind? Ganz so einfach ist es nicht.

Budapest (dpa) - Der Hund im winzigen Pullover, teures Premium-Futter im Napf, vielleicht sogar eine Hackfleisch-Torte zum Geburtstag: Vielfach werden Hunde verhätschelt wie Babys. Die Zahl der Haushalte mit Hund ist auch in Deutschland groß, gleichzeitig sinkt wie in vielen Ländern die Geburtenrate. Forschende haben sich gefragt: Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang? 

