Sind Hunde die besseren Kinder?
Mama, Papa, Hund. Nicht wenige Menschen sorgen für ihre tierischen Begleiter wie fürs eigene Kind. Was steckt dahinter?
Budapest (dpa) - Der Hund im winzigen Pullover, teures Premium-Futter im Napf, vielleicht sogar eine Hackfleisch-Torte zum Geburtstag: Vielfach werden Hunde verhätschelt wie Babys. Die Zahl der Haushalte mit Hund ist auch in Deutschland groß, gleichzeitig sinkt wie in vielen Ländern die Geburtenrate. Forschende haben sich gefragt: Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang?
Immer mehr
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+