Wiesbaden (dpa) - Knapp jedes zweite Kind in Deutschland wächst mit einer Schwester auf. Von 14,5 Millionen Kindern unter 18 Jahren lebten 2018 in Deutschland 46 Prozent mit mindestens einer Schwester im elterlichen Haushalt, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Anlass ist der «Tag der Schwestern» am 4. August, die Aussagen basieren auf Ergebnissen des Mikrozensus.

Rund 3,4 Millionen Jungen und 3,2 Millionen Mädchen teilten sich der Statistik zufolge den Haushalt mit einer oder mehreren Schwestern. 2,7 Millionen Jungen und 2,5 Millionen Mädchen hatten genau eine Schwester. 579 000 Jungen und 569 000 Mädchen hatten zwei Schwestern. Drei oder mehr Schwestern hatten 141 000 Jungen und 146 000 Mädchen.