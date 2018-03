Von Alexander R. Wenisch

Auch wenn die Zahl der Scheidungen seit rund zehn Jahren kontinuierlich zurückgeht, bedeutet jede Trennung für die Betroffenen Unsicherheit, Wut, Trauer. Und wenn Kinder Teil der Familie sind, verschärft sich die Lage noch mehr. Jörg ter Veer (54) hat sich des Themas angenommen und einen Ratgeber geschrieben, wie man die emotional schwierige und auch finanziell belastende Lebensphase am besten organisieren kann. Der Bammentaler ist, wenn man so will, "Spezialist" - er ist selbst geschieden und Scheidungskind; seine Eltern trennten sich, als er 14 war. "Und wir vier Brüder haben dann später das gemacht, was die Eltern vorgelebt haben: Heiraten, Kinder kriegen, scheiden lassen."

"Nicht sofort zum Anwalt"

Sie geben Ratschläge, wie man sich - wenn es schon sein muss - friedlich trennt. Was ist der größte Stolperstein?

Ganz am Anfang wird meist der Grundstein dafür gelegt, ob eine friedliche Trennung möglich ist. Wenn die Entscheidung getroffen ist, kommt es beispielsweise darauf an, wem man als Erstes davon erzählt. Stellen Sie sich vor, Sie haben schon zwanzig Freunden von dem Trennungswunsch erzählt … und Ihre Partnerin bekommt das von Ihrem besten Kumpel gesteckt. Das verursacht eine Verletzung, die jedes konstruktive Gespräch erst mal unmöglich macht.

Wie geht man ein solches Gespräch an?

Offen, klar und bestimmt. Natürlich wird dies den Partner vor den Kopf stoßen. Aber es ist dann eben wichtig, in Kontakt zu bleiben, um nötige Regelungen - Sorgerecht, Unterhalt, gemeinsame Güter - gemeinsam zu treffen. Ich rate auch davon ab, sofort zum Anwalt zu rennen!

Warum keine Anwälte?

Die machen mehr kaputt als nötig. Wenn Sie zum Anwalt gehen, dann bestimmt der das Drehbuch. Oft haben Partner den Willen und auch gute Ideen, eine Trennung gemeinschaftlich zu regeln. Aber dann kommt etwas, das das Vertrauen zerstört. Und das ist meist: Der Brief des Anwaltes, der etwas zu spitz oder zu formal formuliert ist. Ein falscher Ton trifft auf eine Empfindlichkeit und man fühlt sich gekränkt. Die Fronten verhärten sich …

Was ist Ihr Ratschlag?

Es gibt Kanzleien, die Mediationen anbieten. In denen können die Partner im angeleiteten Gespräch gemeinsam alle nötigen Regelungen treffen. Und da kann man dann auch mal emotional werden, da fließen auch mal Tränen. Das gehört dazu. Wenn Konflikte auftreten, müssen sie ausgetragen werden und das führt letztendlich zu einem Kompromiss, dem beide Seiten bewusst zugestimmt haben.

Von der Trennungs-Ankündigung getroffen und gekränkt ist es doch schwer vorstellbar, sich quasi am nächsten Tag gesittet über den Weg aus der Beziehung zu verständigen.

Das darf man als derjenige, der geht, auch nicht erwarten. Wut, Trauer, Hass, Verlustangst, Zukunftsangst, Angst um die Kinder … da kommt so viel zusammen. Man muss dem Partner Zeit geben - aber eben geduldig im Gespräch bleiben. Es ist gut, sich der emotionalen Reaktion seiner Entscheidung nicht via Anwaltsschreiben zu entziehen. Das bietet übrigens auch die Chance, sich zu entschuldigen, was helfen kann, Wunden zu heilen.

Und das verhindert die Schlammschlacht um das letzte Sofakissen?

Das klappt natürlich nicht immer. Klar gibt es Fälle, wo die pure Unvernunft, die pure Habgier oder Eifersucht im Vordergrund stehen. Oder bei Härtefällen mit seelischer oder körperlicher Gewalt, da muss schnell ein Schlussstrich gezogen und Hilfe geholt werden. Aber ich bin überzeugt: Im Normalfall ist eine partnerschaftliche Trennung für beide Seiten der bessere Weg. In der Mediation kann man eine Vereinbarung treffen, mit der man dann zum Notar geht. So wird die Scheidung günstiger - und die Partner fühlen sich nicht über den Tisch gezogen.

Info: Jörg ter Veer: How to survive Scheidung. Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf. 300 Seiten. 9,99 Euro.