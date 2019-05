RNZ/csw. Damit jemand, der dauerhaft auf Hilfe angewiesen ist, zu Hause gepflegt werden kann, bietet die Pflegeversicherung diverse Leistungen an. Man muss jedoch wissen, was einem im Fall des Falles zusteht. Wie sehr das Thema bewegt, zeigte unsere vor Kurzem durchgeführte Telefonaktion, bei der sich viele Leser meldeten. Didar Dündar und Andreas Schütz von der bundesweit agierenden Compass-Pflegeberatung beantworten einige der wichtigsten Fragen.

Wenn Bedarf absehbar ist - kommen Pflegeberater auch ins Haus, um dem Betroffenen und den Angehörigen zu erklären, was die Pflegekasse für sie machen kann? Das ist möglich. Die Pflegeberatung findet in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach Anforderung statt - auf Wunsch in der Wohnung des Pflegebedürftigen. Zuständig ist die Pflegekasse des Betreffenden, bei Privatversicherten die bundesweite Compass-Pflegeberatung. In der Region stehen zudem Pflegestützpunkte bereit. Die Beratung können auch Angehörige erhalten, ohne dass der Pflegebedürftige selbst dabei sein muss. Neben der Information über das Begutachtungsverfahren und alle Leistungen der Pflegeversicherung können auch Listen der regionalen Pflegeanbieter eingesehen werden.

Wie stellt man einen Antrag auf einen Pflegegrad? Der Antrag auf Pflegeleistungen wird bei der Pflegekasse des Betreffenden gestellt. Diese beauftragt den Medizinischen Dienst der Krankenkassen oder bei Privatversicherten Medicproof mit der Begutachtung im häuslichen Umfeld. Wenn die Begutachtung erfolgt ist, wird auf der Grundlage des erstellten Gutachtens ein entsprechender Pflegegrad zuerkannt. Man kann dann wählen, ob Pflegegeld, Sachleistungen oder eine Kombination aus beidem in Anspruch genommen werden soll.

Der Gutachter hat sich angemeldet. Was sollte man zur Hand haben? Neben dem eigenen Pflegetagebuch sollten auch alle anderen relevanten Unterlagen zur Hand sein. Dazu gehören insbesondere medizinische Dokumente zu Erkrankungen, ärztliche Verordnungen, Arztberichte und Bescheinigungen, Medikamenten- und Therapiepläne. Eine Übersicht der behandelnden Ärzte und der in letzter Zeit erfolgten Arzttermine und Behandlungen gehört ebenso dazu. Um ein richtiges Bild vom Pflegebedarf abzubilden, sollten auch alle bereits zum Einsatz kommenden Hilfsmittel gezeigt werden - von der Schnabeltasse über Inkontinenzartikel bis zum Rollator. Empfehlenswert ist auch, dass die Person, die sich um den Betreffenden kümmert, anwesend ist.

Der Antrag auf eine Pflegestufe wurde abgelehnt. Inzwischen braucht der Betroffene noch viel mehr Hilfe. Sollte man einen neuen Antrag stellen? Auf jeden Fall. Anders als zuvor wird beurteilt, in welchem Maß die Selbstständigkeit beeinträchtigt ist. Das wird in sechs Modulen berücksichtigt. Die Selbstversorgung spielt dabei die größte Rolle, aber es werden auch Mobilität, Einschränkungen in der Alltagskompetenz, psychische Probleme, der Umgang mit Medikamenten und soziale Kontakte einbezogen.

Ist es möglich bei Pflegegrad 1 einen Zuschuss für den Umbau des Bades zu erhalten? Den Zuschuss in Höhe von 4000 Euro bekommt man, wenn einer der fünf Pflegegrade vorliegt. Der Antrag wird bei der Pflegekasse gestellt. Am besten dem Antrag einen Kostenvoranschlag beilegen und erst mit dem Umbau beginnen, wenn der Bewilligungsbescheid da ist. In der Regel wird vorab geprüft, ob die Maßnahme tatsächlich pflegeerleichternd ist.

Die Betreuung eines pflegebedürftigen Elternteils oder beider Eltern erfolgte bisher zu Hause - nun ist ein Umzug ins Pflegeheim geplant. Inwieweit werden Kinder zur Finanzierung herangezogen? Für die Finanzierung der Heimkosten werden die Einkommen sowie das Vermögen der Eltern und die Leistungen der Pflegeversicherung genutzt. Sind sie beihilfeberechtigt, gibt es noch besondere Regelungen. Reichen diese Quellen nicht aus, um alles zu bezahlen, können die Eltern beim zuständigen Sozialamt einen Antrag auf Hilfe zur Pflege stellen. Das Sozialamt springt dann ein, prüft aber seinerseits, ob und inwieweit die Kinder in die Pflicht genommen werden können. Dabei kommen jedoch diverse Freibeträge in Anrechnung. Die sozialrechtliche Stellung der Kinder findet ebenso Berücksichtigung wie beispielsweise das Vorhandensein von noch in der Ausbildung stehenden Kindern.