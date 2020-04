Von Elena Burbach

Je länger Schulen und Kindertagesstätten geschlossen bleiben, desto mehr Kreativität ist gefordert. Dabei können ganz alltägliche Dinge für die Kinder jetzt spannend sein, sagt Lara Merz, selbstständige Erlebnispädagogin.

Zu-Hause-Olympia

Damit sich die Kinder auch drinnen richtig austoben können, schlägt Merz vor, Olympische Spiele in der Wohnung zu veranstalten. Dafür können in jedem Raum kleine Erlebnisparcours eingerichtet werden. Das funktioniert mit kleinen Hilfsmitteln wie einem Zollstock, auf dem dann balanciert werden muss. Auch das Spülbecken in der Küche lässt sich super einbinden. Mit verbundenen Augen müssen die Kinder zum Beispiel erfühlen, wann ihr Teller sauber gespült ist.

Eltern können für den Wettstreit durchnummerierte Zettel mit Aufgaben in der Wohnung verteilen. An einem zentralen Punkt wird auf einem Spielfeld mit den jeweiligen Nummern nacheinander gewürfelt. Der Spieler muss die gewürfelte Zahl zunächst in der Wohnung finden und die entsprechende Aufgabe lösen. Zum Beispiel: zehn Hampelmänner machen, fünfmal rechtsherum im Kreis drehen, ein Lied singen, mit geschlossenen Augen den Namen auf ein Blatt Papier schreiben, fünf Dinge aufräumen, fünf Reimpaare finden oder einen Witz ausdenken.

Eine eigene Sprache ausdenken

Wie wäre es mit einem thematischen Anreiz, um klassisches Malen interessanter zu gestalten? So schlägt Merz vor, dass man das Kind zum Beispiel fragt: "Was glaubst du, wie die Sprache von Bäumen ist?" Dann denkt man sich eine ganz eigene Sprache aus.

Post spielen

Wer mehrere Kinder zu betreuen hat, kann gut eine Poststation nachbauen, schlägt Merz vor. Das verbinde Bewegung und Kommunikation. Mit einer Kordel und zwei Dosen können die Kinder ein klassisches Dosentelefon basteln, aber auch individuell gestaltete Briefmarken selbst malen.

In einem Rollenspiel werden dann Aufgaben verteilt: Einer arbeitet in der Poststation, ein anderer schreibt Briefe, und wieder einer trägt die Briefe aus. "Da können sich auch die Eltern gut mit einbringen", so Merz. Eine schöne Geste: Über die entstandenen Briefe freut sich auch die Nachbarschaft.

Samenbomben basteln

Auch über kleine Geschenke wie zum Beispiel Samenbomben freuen sich die Nachbarn. Dazu einfach eine Blumensamen- oder Kräutermischung mit fünf Teilen Blumenerde und zwei Teilen Katzenstreu mischen. Bei Bedarf ein wenig Wasser hinzufügen. "Wie wenn man Frikadellen knetet", sagt Merz. Anschließend an der Sonne trocknen lassen und kühl und trocken lagern. Je nachdem, wie gut sie getrocknet sind, halten sie bis zu zwei Jahre.

Osterhase aus einer Einzel-Socke

Passend zur Jahreszeit schlägt Patricia Wons, Betreiberin des Familienblogs "Moms-Blog", vor, mit den Kindern Osterhasen aus Socken zu basteln. Dafür braucht es nicht mal eine Nadel – und einzelne Socken finden eine neue Verwendung. Die Socke dafür einfach zu zwei Dritteln mit Reis oder Vogelsand füllen und mit Garn fest zubinden. Den oberen Rest in der Mitte durchschneiden und halbrund zuschneiden, so dass zwei Schlappohren entstehen. Dann den oberen Teil der gefüllten Socke so abbinden, dass eine Art Kopf entsteht. Wackelaugen aufkleben oder mit Filzstift aufmalen.

Fahrzeuge aus Verpackungen

Aus Milchkartons, Hölzchen und Deckeln von Flaschen lassen sich super Fahrzeuge basteln, schwärmt Merz. Dafür müsse man nur mit dickem Draht durch die Verpackung stechen, ein Hölzchen oder einen alten Bunt- oder Filzstift hindurchschieben und an beiden Enden mit den Deckeln versehen. "Dann rollt das Ganze auch."

Spiele personalisieren

Spieleklassiker wie Halli Galli oder Memory lassen sich ganz leicht personalisieren. Dafür lässt man die Kinder zum Beispiel Fotos von der Familie, von Freunden oder Tieren heraussuchen und ausdrucken, erklärt Merz. Insbesondere für ältere Kinder sind Memoryspiele aus Fotos herausfordernder, wenn sie ähnliche Fotos zeigen, zum Beispiel eines gemeinsamen Picknicks, sagt Merz. Kinder mit viel Fantasie können sich auf Papier natürlich auch eigene Brettspiele ausdenken.