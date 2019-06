Von Constanze Werry

Eltern können einem manchmal auf den Keks gehen - das kann nerven, ist aber normal und okay. Wichtig ist, dass sie sich um dein Wohl, deine Erziehung und auch Bildung kümmern. Andernfalls kann es sein, dass Kinder woanders als bei den Eltern besser aufgehoben sind: zum Beispiel in einer Pflegefamilie oder größere Kinder in einer Wohngruppe. Allerdings dürfen Kinder nur in ganz bestimmten Fällen von ihren Eltern getrennt werden. Das schreibt Artikel 6 Absatz 3 des Grundgesetzes vor (siehe blauer Kasten). Dort steht: Nur wenn Eltern versagen oder Kinder zu verwahrlosen drohen, kommt es überhaupt in Frage, dass Kinder und Eltern getrennt werden. Was bedeutet das?

Eltern haben viele Rechte, aber auch viele Pflichten. Sie können zum Beispiel bestimmen, ob und wie viel Taschengeld du bekommst, welche Schule du besuchst und mit welcher Religion du aufwächst. Sie können außerdem auch festlegen, dass du erst spielen gehen darfst, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. "Das findest du vielleicht unfair und du wirst auch mal sauer, aber auf lange Sicht ist das gut für dich", erklärt die Expertin Simone Reuther. Sie hat mehrere Jahre für ein Jugendamt gearbeitet. Jugendämter haben die Aufgabe, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

Das Wohl von Kindern und Jugendlichen gilt zum Beispiel als gefährdet, wenn sie viel zu wenig zu essen bekommen. "Das heißt aber nicht, dass dir deine Eltern ständig dein Lieblingsessen kochen müssen", erklärt die Expertin. Es gehe zum Beispiel darum, dass Kinder nicht ausreichend gut versorgt werden, Hunger leiden oder immer wieder Gewalt und Demütigungen erfahren.

"Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen." (Absatz 3)

Wenn so etwas vorkommt, heißt das aber nicht, dass das Jugendamt Eltern und Kinder gleicht trennt. "Normalerweise kommt erst mal jemand in die Familie, um zu helfen", erklärt Simone Reuther. "Der Helfer oder die Helferin versucht dann zum Beispiel den Alltag zu ordnen und die Probleme zu lösen, die es in der Familie gibt, so dass es den Kindern wieder besser geht."

Manchmal können sich Eltern aber einfach nicht gut genug um ihre Kinder kümmern. Dann hat das Jugendamt das Recht und die Pflicht einzuschreiten. Das Kind kommt dann zu seinem eigenen Schutz erst mal zum Beispiel zu Pflegeeltern. Ein Familiengericht muss dann entscheiden, wie es weitergeht.

Haben Eltern das Recht verloren, sich um ihre Kinder zu kümmern, können sie sich jederzeit an das Familiengericht wenden, um das Recht wieder zu erhalten. Dazu müssen sie aber beweisen, dass sie etwas geändert haben und sich jetzt gut um ihre Kinder kümmern können.