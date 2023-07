Von Christoph Jänsch

Wenn die Tage lang und die Nächte warm sind, treibt es viele Menschen in die Natur - immerhin ist Hochsaison für Open Air-Veranstaltungen, Grillabende und Badevergnügen. Doch nicht alle Dinge, die man gerne tun würde, sind auch wirklich erlaubt. Wer sich nicht an die Spielregeln hält, begeht mitunter Ordnungswidrigkeiten, bei schweren Verstößen sogar Straftaten. Ein Überblick:

1. Ein Bad im Fluss oder See genießen

Dieses Vergnügen sei "grundsätzlich unproblematisch", sagt Jürgen Krüger von der Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer - zumindest dann, wenn an der entsprechenden Stelle kein dauerhaftes oder temporäres Badeverbot gilt. Das kann zum Beispiel in Naturschutzgebieten, an Stellen mit gefährlichen Strömungen oder in Gewässern mit starkem Schiffsverkehr der Fall sein.

Dort, wo Schiffe verkehren, sind zudem weitere Besonderheiten zu beachten. Im Bereich von 100 Metern ober- und unterhalb einer Brücke, eines Wehrs, einer Hafeneinfahrt, einer Liegestelle oder einer Anlegestelle der Fahrgastschifffahrt ist das Baden oder Schwimmen prinzipiell verboten. Ebenso im Schleusenbereich und im Arbeitsbereich schwimmender Geräte. Darauf weist Rechtsanwalt Swen Walentowski, Sprecher von "anwaltauskunft.de", hin.

2. Nackt ein Sonnenbad nehmen

In seinen eigenen vier Wänden dürfe man tun und lassen, was man möchte, sagt Walentowski - "solange die Handlung nicht gegen ein Gesetz oder die geltende Hausordnung verstößt". Das gilt auch im Garten oder auf dem Balkon. Und weil das bloße Nacktsein in Deutschland nicht verboten ist, spricht grundsätzlich auch nichts gegen das FKK-Sonnenbad auf dem Balkon oder den nackten Sprung in den Pool.

Doch die Freiheit des Einzelnen hört dort auf, wo sich ein anderer durch die Nacktheit gestört fühlt - zum Beispiel ein Nachbar. Ist das der Fall, kann das freizügige Sonnenbad laut Walentowski im Einzelfall eben doch eine "Belästigung der Allgemeinheit" darstellen und damit ordnungswidrig sein.

An öffentlichen Orten sollte man mit Nacktheit vorsichtig sein. Hier könnten Städte und Gemeinden die Freizügigkeit verbieten oder gesonderte FKK-Bereiche ausweisen, sagt Jürgen Krüger.

3. Den Grill ...