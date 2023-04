Von Evelyn Steinbach

Marie Kondo ist wohl die berühmteste Aufräumerin der Welt. Mit Büchern, Shows und Social-Media-Kanälen hat sie Millionen Menschen beigebracht, wie man mit Freude mehr Ordnung hält. Jüngst gab sie aber zu, dass es bei ihr zu Hause auch mal chaotisch aussehen kann. Denn sie hat mittlerweile drei Kinder.

Aber Marie Kondo bringt ihrem Nachwuchs das Aufräumen auch näher, von Anfang an, wie sie im schriftlichen Interview verrät.

Hintergrund

Das sind Marie Kondos Tipps für Eltern mit kleinen Kindern: 1. Erklären "Erklären Sie Ihren Kindern während des Aufräumens, was Sie tun, damit sie von Ihnen lernen können", empfiehlt Marie Kondo. 2. Spielen und Aufräumen gehört zusammen "Zeigen Sie den Kindern, dass Aufräumen und Spielen zusammengehören", so Kondos Tipp. "Sobald sie laufen können, ermutigen Sie sie, ihre Sachen nach dem Spielen wegzuräumen." 3. Fester Platz fürs aufgeräumte Spielzeug "Bringen Sie ihnen bei, dass alles ein Zuhause hat", rät Kondo. "Legen Sie einen festen Platz fest, an dem jedes Spielzeug aufbewahrt wird, und sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder wissen, wohin ihr Spielzeug gehört." 4. Nur etwas kaufen, wenn es dafür Platz gibt Feste Aufbewahrungsorte helfen dabei, den Überblick zu bewahren, wie viel Stauraum man eigentlich im Zimmer oder im ganzen Haus zur Verfügung hat. Das gilt für Spielzeug und Gebrauchsgüter wie Feuchttücher und Windeln gleichermaßen. "Wenn Sie erkennen, dass dieser Platz begrenzt ist, verhindern Sie, dass Ihre Wohnung von weiteren Sachen überflutet wird", so Marie Kondo. [-] Weniger anzeigen

Wie vermeiden Sie, dass Aufräumen zur Stressfalle wird?

Marie Kondo: Ich beobachte oft, dass Menschen die gleiche Art von Gegenständen an mehreren Orten aufbewahren. Wenn man jeden Ort einzeln aufräumt, wiederholt man die Arbeit und erhält nie den Überblick über alle Dinge, die man besitzt. Das Ergebnis ist, dass man in einem endlosen Kreislauf des Aufräumens gefangen ist, was letztlich Stress verursachen kann.

Das Aufräumen nach Kategorien - Kleidung, Bücher, Papiere, Kleinkram und dann emotionale Dinge - kann helfen, Freude zu empfinden, ruhig zu bleiben und sich auf einen erfolgreichen Aufräum-Weg zu begeben, anstatt sich überfordert zu fühlen.

Wie bringen Sie Ihren Kindern das Aufräumen bei?

Kondo: Ich räume vor meinen Kindern auf, damit sie es als tägliche Aufgabe oder als etwas sehen, das Freude macht - und nicht als lästige Pflicht. Waschen und Falten sind ein guter Anfang. Manchmal ertappe ich meine Töchter dabei, wie sie die Wäsche zusammenlegen oder den Esstisch abdecken.

Ich habe meinen Kindern von klein auf beigebracht, dass sie die Dinge behalten sollen, die ihnen Freude bereiten. Kinder können schon mit drei Jahren entscheiden, was ihnen Freude macht. Und der wichtigste Grundsatz ist, dass jeder Mensch für sich selbst Entscheidungen treffen sollte.

Familie, Haushalt, Job - wie schaffen Sie es als dreifache Mutter, auch Zeit für sich einzuplanen?

Kondo: Um den Tag zu beginnen, öffne ich die Fenster und lasse frische Luft herein. Dann zünde ich Duftstäbchen an oder verteile ätherische Öle. Wann immer es möglich ist, warte ich mit dem Essen, bis ich Hunger verspüre. Ich erledige etwas Hausarbeit oder beende eine Job-Aufgabe, damit mein Darm zu arbeiten beginnt.

Seitdem ich verheiratet bin und ...