Heidelberg. (rho) Inwiefern negative Nachrichten über den Klimawandel die Psyche junger Menschen beeinträchtigen, erklären die Psychotherapeuten Dr. Julia Kalmar (35) und Dr. Johannes Mander (41) im Gespräch mit RNZ-Redakteur Robin Höltzcke. Beide arbeiten für das Psychologische Institut der Uni Heidelberg und kennen das Leid der Jugendlichen.

Dr. Julia Kalmar und Dr. Johannes Mander vom Zentrum für Psychologische Psychotherapie Heidelberg. Fotos: zg

Frau Kalmar und Herr Mander, wie wirken sich negative Nachrichten über das Klima auf Jugendliche aus?

Johannes Mander: Das hängt davon ab, wer die Nachrichten konsumiert. Nicht jeder reagiert darauf gleich. Bei manchen können sich negative Informationen auf die Psyche auswirken. Die Klimaangst kann Traurigkeit, Wut, Schuldgefühle hervorrufen – je nachdem, welche Alltagsprobleme dominieren.

Julia Kalmar: Wir können uns das wie ein Fass voller Stressfaktoren vorstellen. Ein i-Tüpfelchen mehr und das Fass läuft über. Das kann sich bei Jugendlichen stärker auswirken als bei Erwachsenen. Denn sie haben noch einen größeren Lebensabschnitt vor sich und das in einer Zukunft, deren Prognosen eher negativ sind.

Das "Fass der Stressfaktoren" kann bei jungen Menschen also schneller überlaufen?

Kalmar: Ja, genau. Die Jugendzeit ist eine vulnerable Phase und ein Prozess der Identitätsentwicklung, da viele Themen eine Rolle spielen. Abnabelung von den Eltern, Autonomieprozesse und die Fragen: Was möchte ich später mal werden, wo soll es mit mir später hingehen? Sich Sorgen zu machen, wie es weitergeht und Zukunftsängste, gehören aber auch in gewisser Weise zu einer gesunden Entwicklung dazu.

Sind denn Emotionen – wie etwa Angst oder Schuld – prinzipiell schlecht?

Mander: Nein, es hängt davon ab, wie mit diesen Emotionen umgegangen wird. Sobald ich weiß, welche Handlungsalternativen es gibt, um das Problem zu lösen, können negative Emotionen auch Kraft spenden und dabei helfen, in eine soziale Identität hineinzugehen. Aufgrund einer Angst kann ich eine Gruppe suchen, die diese Sorge teilt, um sozial agieren zu können und Lösungen zu entwickeln. Das hat man auch bei den Fridays for Future gesehen.

Welche Verhaltensmuster beobachten Sie bei Jugendlichen im Umgang mit negativen Emotionen?

Mander: Es gibt unterschiedliche Mechanismen: etwa Gefühlsvermeidung. Also im Sinne von Leugnung und Verdrängung. Das ist eine Strategie, die wahrscheinlich wenig hilft. So kennen wir es zumindest bei anderen psychischen Problemen. Bei Verleugnung und Verdrängung kommt man am wenigsten voran. Doch auch individuelle mit Schuld verbundene Ängste sind nicht selten.

Kalmar: Durch negative Emotionen können die Jugendlichen auch eine Selbstwirksamkeit entwickeln – also Vertrauen in das eigene Können. Das kann schließlich eine Handlungsfähigkeit hervorrufen.

Das heißt, negative Nachrichten können auch motivieren?

Mander: Ja. Wichtig ist, dass junge Leute nicht in der Ohnmacht verharren, sondern das Gefühl haben, dass sie Lösungen und Veränderungen mitgestalten können. Das wirkt sich dann positiv auf ihr Selbstwertgefühl aus.

Und was passiert, wenn das Narrativ immer wieder Ängste hervorruft?

Mander: Wenn ein gesellschaftliches Narrativ Angst auslöst, dann kann das kurzfristig hilfreich sein. Wenn etwa vor mir ein Tiger steht, kann die Angst mir Kraft geben, wegzurennen. Aber wenn ich Angst langfristig immer wieder aktiviere, kann das dazu führen, dass ich eine chronische Angststörung bekomme, die sich auch körperlich auswirken kann. Oder es führt zu Verleugnung und Verdrängung.

Wie unterstützen Sie Jugendliche dabei, solche Probleme langfristig zu bewältigen?

Mander: Wir arbeiten viel mit Bildern und orientieren uns in den Therapien an den Patienten. Wenn Jugendliche denken, dass sie durch ihre kleinsten Verhaltensweisen gar nichts im großen System bewirken, dann schauen wir uns beispielsweise an, wie Flüsse funktionieren. An der Quelle sind kleine Pfützen, die zu Flüssen anwachsen und in Richtung Meer führen. Wenn ich ihn nun den Fluss personifiziere, dann wird er nicht an der kleinsten Stelle sagen: "Ich bin nur so ein kleines Pfützchen, aus mir kann eh nichts werden."

Kalmar: Wir helfen erst einmal, mit der Angst umzugehen. Wir gehen in das Leid erst einmal hinein und setzen uns mit ihm aktiv auseinander, um es dann zu lindern. Wir nehmen der Angst die Bedrohung, um dann konkrete Handlungsschritte individuell zu erarbeiten. Die kleinen Handlungsschritte motivieren und können zu einer langfristigen Verbesserung der persönlichen Gefühlslage führen.