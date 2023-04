Ranzen oder Rucksack sollte außerdem in Fächer unterteilt sein, damit schwere Gegenstände möglichst nah am Rücken gelagert werden können. Das Material sollte stabil und wasserdicht sein. Auf der Webseite des Aktion Gesunder Rücken gibt es eine

So mancher Rucksack hat zwar keinen Beckengurt, bei Ranzen sollten Eltern aber schon darauf achten, dass es einen solchen gibt. Denn: "Die Belastung, die auf der Hüfte liegt, muss der Rücken nicht mehr stemmen", sagt Maximilian Leugner.

Damit der Rucksack oder der Ranzen nah am Körper getragen werden kann, müssen die Träger leicht verstellbar sein und dürfen keine Druckstellen verursachen, sagt Detlef Detjen. Außerdem sollte ein Tragegriff vorhanden sein.

Worauf Eltern bei der Auswahl besonders achten können, ist der Rückenbereich. Er sollte gepolstert und an den entsprechenden Stellen ausgespart sein und auch innen eine stabile Rückwand haben, rät Maximilian Leugner.

Zum Start in die Grundschule wollen die Kinder Ranzen mit Einhörnern oder Action-Figuren. Später ist es dann eher der coole Rucksack, der beim Nachwuchs gut ankommt.

Von Elena Hartmann

Zum Start in die Grundschule wollen die Kinder Ranzen mit Einhörnern oder Action-Figuren. Später ist es dann eher der coole Rucksack, der beim Nachwuchs gut ankommt.

Das beobachtet auch Detlef Detjen, Geschäftsführer der Aktion Gesunder Rücken (AGR): "Der beste ergonomische Ranzen muss irgendwann getauscht werden, weil die anderen mit dem Schulrucksack rumlaufen und der irgendwie lässiger aussieht." Das passiert häufig noch vor dem Wechsel zur weiterführenden Schule.

Doch nicht nur das Aussehen der Schultasche zählt, sondern auch, dass sie sich gut trägt. Auch beim Rucksack können Eltern einiges beachten, damit der Rücken des Kindes geschont wird, wie Maximilian Leugner sagt. Er ist Labor-Manager "Mechanische Produkte und Haushalt" vom Tüv Rheinland.

Das ist bei der Auswahl wichtig

Vorab: Das Wichtigste ist, dass die Schultasche zum Kind passt. Der perfekte Ranzen - das heißt nicht, dass ein Kriterium perfekt erfüllt wird und die anderen gar nicht. "Ein gutes Produkt ist ein Kompromiss aus allen Dingen. Das heißt aus der Einstellbarkeit, der Sicherheit, der Stabilität und dem Gewicht", sagt Detlef Detjen. Beratung und das Probetragen sind beim Kauf deswegen essenziell.

Worauf Eltern bei der Auswahl besonders achten können, ist der Rückenbereich. Er sollte gepolstert und an den entsprechenden Stellen ausgespart sein und auch innen eine stabile Rückwand haben, rät Maximilian Leugner.

Damit der Rucksack oder der Ranzen nah am Körper getragen werden kann, müssen die Träger leicht verstellbar sein und dürfen keine Druckstellen verursachen, sagt Detlef Detjen. Außerdem sollte ein Tragegriff vorhanden sein.

So mancher Rucksack hat zwar keinen Beckengurt, bei Ranzen sollten Eltern aber schon darauf achten, dass es einen solchen gibt. Denn: "Die Belastung, die auf der Hüfte liegt, muss der Rücken nicht mehr stemmen", sagt Maximilian Leugner.

Ranzen oder Rucksack sollte außerdem in Fächer unterteilt sein, damit schwere Gegenstände möglichst nah am Rücken gelagert werden können. Das Material sollte stabil und wasserdicht sein. Auf der Webseite des Aktion Gesunder Rücken gibt es eine Checkliste für den Ranzenkauf.

Wollen Eltern auf Nummer sicher gehen, empfiehlt Leugner, sich an der Norm "DIN 58124" zu orientieren. Sie deckt unter anderem Aspekte wie Wasserdichtigkeit oder die Mindestbreite der Träger ab. Die Norm ist über das Label erkennbar.

Sicherheit im Dunkeln: Reflektoren und Lichter

Und sie schreibt zum Beispiel auch eine Mindestfläche an Reflektoren vor, die an der Schultasche bereits angebracht sein muss. Denn es gilt: "Je besser das Kind sichtbar ist, desto geringer ist das Risiko im Straßenverkehr", sagt Leugner.

Laut Detjen trifft aber hier Theorie auf Praxis: Viele Familien greifen dann doch eher nach dem Ranzen oder Rucksack, dessen Aussehen dem Kind besser gefällt. Und diese Modelle haben häufig nicht die Mindestfläche an Reflektoren.

Für solche Fälle gibt es Reflektoren, auf denen zum Beispiel Tiere abgebildet sind und die damit cool aussehen. "Das ist für Kinder angesagt, und trotzdem leuchten sie", so Detjen. Zusätzlich können Eltern kleine LED-Lichter besorgen, damit das Kind im Dunkeln auch dann sichtbar ist, wenn es nicht gerade von Autoscheinwerfern angeleuchtet wird.

Das ist beim Tragen von Ranzen und Rucksack wichtig

Und was ist beim Tragen des Schultasche wichtig? Die Träger sollten so eingestellt sein, dass die Unterseite des Rucksacks oberhalb des Beckens liegt. Zwischen Rücken und Schultasche sollte keine Luft sein. Hierfür den Rucksack zunächst leicht auf den Rücken setzen und dann die Träger festziehen, empfiehlt Detjen.

Das Problem: Vor allem beim Rucksack sieht Detjen immer wieder, dass dieser einfach lässig über den Rücken geworfen wird. Er hängt teilweise unter dem Po oder nur über einer Schulter.

"Man kann da aber nur bedingt als Elternteil drauf einwirken." Detjen empfiehlt Eltern, bei ihren Kindern trotzdem ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Tragweise schädlich für den Rücken sein kann.

Denn Schulkinder sind noch in der Wachstumsphase, weswegen der Körper relativ sensibel auf Fehlbelastungen reagiert. Bei einer falschen Tragweise kann es also sein, dass nach einer dauerhaften Fehlbelastung Rückenschmerzen auftreten, so Detlef Detjen.

Trotzdem: "Die Dosis macht das Gift." Bei kurzen Strecken muss eine falsche Tragweise nicht zwingend Schaden anrichten. Bei längeren Wegen sollten Eltern und Kinder aber schon darauf achten, dass der Ranzen oder Rucksack richtig sitzt.

Clever Packen: Das Schwere an den Rücken

Das Wichtigste beim Packen des Rucksacks: "Schwere Bücher und volle Ordner sollten nah an der Rückwand verstaut werden. So liegt der Schwerpunkt möglichst nah am Rücken", sagt Maximilian Leugner.

Damit die Bücher nicht wieder nach hinten fallen und das Kind dadurch nach hinten ziehen, ist die Unterteilung in Fächer auch so wichtig. Einige Rucksäcke haben sogar Fächer mit einem Tunnelzug mit Kompressionseffekt, womit man Bücher sicher am Rücken lagern kann.

Ansonsten sollten Eltern laut Detlef Detjen auch überlegen, was das Kind wirklich transportieren muss. Gibt es Schließfächer, in denen Bücher eingeschlossen werden können? Können sich die Kinder Bücher teilen? So lässt sich das Gewicht der Schultasche verringern.

Es gibt auch Richtwerte für das Gewicht des Rucksacks inklusive Inhalt - diese sind laut Detjen jedoch nicht wirklich praktikabel ist, da jedes Kind anders gebaut ist. Wenn alles gut sitzt, ist etwas mehr Gewicht auch kein Problem, da dadurch die Rückenmuskulatur gestärkt wird, so Detjen.

Hintergrund Berlin (dpa) Bereits ab der ersten Klasse können Kinder in den meisten Fällen alleine zur Schule laufen. Damit das aber sicher klappt, müssen die Eltern mit ihnen den Schulweg zuvor intensiv trainieren, informiert die Deutsche Verkehrswacht (DVW). Die Übungsläufe [+] Lesen Sie mehr Bereits ab der ersten Klasse können Kinder in den meisten Fällen alleine zur Schule laufen. Damit das aber sicher klappt, müssen die Eltern mit ihnen den Schulweg zuvor intensiv trainieren, informiert die Deutsche Verkehrswacht (DVW). Die Übungsläufe müssen rechtzeitig in oder am besten noch vor den Sommerferien beginnen und mehrmals wiederholt werden. "Dadurch prägen sich Kinder die Abläufe erst ein und können sicherer werden", so DVW-Sprecher Heiner Sothmann. Die Route im Detail abgehen und erklären Für ein realistisches Verkehrsszenario ist wichtig, die Wege zu Zeiten zu gehen, an denen normal die Schule beginnt. Der kürzeste Weg ist dabei nicht unbedingt der sicherste. Für die meisten Schulen gibt es laut DVW Schulwegpläne. Die weisen Routen ohne oder mit nur geringen Gefahrenpunkten auf. Jedes Abbiegen, jede Straßenüberquerung und alle Gefahrenpunkte wie etwa eine Baustelle werden beim Üben einzeln besprochen. "Das ist wichtig, weil es Schulanfängern noch schwerfällt, Zusammenhänge herzustellen und das Erlernte auf andere Situationen zu übertragen", so Sothmann. Auch der Rückweg wird so trainiert. Wo für zu weite Wege Schulbusse zum Einsatz kommen, können Eltern die Wege zu und von den Haltestellen entsprechend üben. Rollentausch zur Kontrolle der Fortschritte Wird das Kind nach einigen Übungsgängen sicherer, tauschen die Eltern die Rollen und lassen sich vom Kind lotsen. Die Eltern wirken nur noch bei Bedarf korrigierend ein. Klappt das souverän allein, können Eltern langsam loslassen. Das gilt auch generell. Denn vom Grundsatz her ist es laut DVW besser, wenn Kinder zur Schule laufen. Dabei sammeln sie wichtige Erfahrungen für ihre sichere Verkehrsteilnahme, bewegen sich und interagieren stärker mit anderen. Wer den Nachwuchs regelmäßig mit dem Auto zur Schule bringt, nimmt ihnen solche Erfahrungen. Und die sogenannten Elterntaxis sorgen oft für Verkehrschaos vor der Schule, wenn viele Autos gleichzeitig vor- und abfahren wollen. Das erhöht die Gefährdung. "Oft ist es nicht nur eine Zeitersparnis, sondern die Angst, dem eigenen Kind könne etwas Schlimmes passieren. Dass Elterntaxis Teil des Sicherheitsproblems sind, wird dabei schnell übersehen", so Sothmann. Zumindest ein kleines Stück zu Fuß gehen Wer die Kinder mit dem Auto bringt, sollte sie schon in einiger Entfernung vor der Schule an einer geeigneten, sicheren Stelle aussteigen lassen. So können sie von da aus für ein paar Hundert Meter die Erfahrung des gelaufenen Schulwegs machen. Dieser kurze Weg sollte aber auch zuvor sicher eingeübt werden. Für den sicheren Weg zur Schule ist immer genügend Zeit einzuplanen. "Kinder sind impulsiv, unter Druck können sie hastige und unüberlegte Entscheidungen treffen, zum Beispiel ohne zu schauen über die Straße laufen", so Sothmann. Auch autofahrende Eltern vermeiden Hektik und Zeitdruck auf dem Weg zur Schule besser, um nicht unaufmerksam zu werden oder zu schnell zu fahren. [-] Weniger anzeigen

Hintergrund Von Katja Sponholz Frankfurt/Hamburg. (dpa/tmn) - Ob an diesem Tag tatsächlich der Ernst des Lebens beginnt? Fest steht: Wenn ein Kind eingeschult wird, ist das für alle aufregend - nicht nur für den ABC-Zwerg, sondern auch die Eltern. [+] Lesen Sie mehr Von Katja Sponholz Ob an diesem Tag tatsächlich der Ernst des Lebens beginnt? Fest steht: Wenn ein Kind eingeschult wird, ist das für alle aufregend - nicht nur für den ABC-Zwerg, sondern auch die Eltern. Damit die Kleinen Spaß und die Großen wenig Stress haben, sollte man frühzeitig planen, wie und wo man feiern möchte. Dazu zählt als erstes: Sobald der Termin der Einschulung feststeht, am besten direkt den Termin in der Wunsch-Location buchen. Denn die beliebtesten Lokale, in denen es vielleicht draußen sogar noch Spiel- und Tobemöglichkeiten gibt, sind bei vielen Eltern besonders begehrt. Und der Platz für diesen einen Tag ist zwangsläufig begrenzt. Natürlich sollte man auch seine Gäste nicht auf den letzten Drücker einladen: Schließlich finden die offiziellen Feiern an den Schulen in einigen Bundesländern wochentags statt. Da sollten alle Berufstätigen genügend Zeit bekommen, um sich dafür Urlaub zu nehmen. Dabei kann die Einladung dem Anlass entsprechend gestaltet werden: "Wer sie persönlich überreichen möchte, könnte sie in eine Eiswaffel stecken", schlägt Kinder-Event-Planerin Irina Schulz vor. Schließlich ähnelt die Eiswaffel einer großen Schultüte. Alternativ kann man auch einen kleinen Schulranzen basteln oder eine aufklappbare Tafel, in der sich dann die Einladung befindet. In Eigenregie oder mit Profis? Ganz gleich, wo und wie man feiert - für Anna Goudinoudis von der Lernplattform scoyo ist klar: "Im Mittelpunkt steht, dass nun wirklich ein komplett neues Kapitel für die Kinder beginnt. Ein absoluter Meilenstein." Daher sei es wichtig, den Tag zu einem besonderen zu machen und angemessen zu feiern - ohne, dass er zu einer Belastung wird. Wer Stress vermeiden will, engagiert eine Eventagentur, wie etwa die von Irina Schulz ("Geburtstagsglück"). Die Frankfurterin hat sich mit ihrer Schwester Anna zwar auf Geburtstage spezialisiert, hat jedoch auch schon Einschulungsfeiern gestaltet. Für zwei Stunden Animation, die ein buntes Programm mit Kreativ- und Bewegungsspielen beinhaltet, müssen Eltern mit Kosten von 300 bis 350 Euro rechnen. Um Ausgaben zu minimieren, könnte man sich mit befreundeten Familien zusammenzutun. "Auch wenn man einen Indoor-Spielplatz oder eine kleinere, kinderfreundliche Event-Location buchen möchte, ist das mit mehreren eher möglich", lautet eine Empfehlung von Goudinoudis. Deko und Motto Aber auch zu Hause und in Eigenregie lässt sich die Einschulung feiern. Ideen für die Dekoration gefällig? "Girlanden als Schultüten, kleine Schultafeln als Platzkärtchen und Kreide, Stifte und Bücher auf dem Tisch zaubern die entsprechende Schuldeko", zählt Irina Schulz auf. Wem Zeit oder Geschick zum Basteln fehlen, der findet im Internet eine breite Auswahl - von Ballons bis zu Tischsets. Dabei kann die Deko auch passend zum Schulranzen-Motiv gestaltet werden - etwa rund um Figuren wie Harry Potter, Einhörner, Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen. Irina Schulz würde jedoch bei der Einschulung kein anderes Motto außer "Schule" wählen: "Weil sich dieser Anlass eben nicht wiederholt wie ein Geburtstag, den man jedes Jahr feiert", sagt sie. Es muss nicht die Mega-Hüpfburg sein, damit Kinder bei einer Feier zu Hause Spaß haben. Die Event-Planerin empfiehlt klassische Spiele mit den Kindern: "Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser", "Bello, Bello, dein Knochen ist weg", "Kind unter der Decke", "Hexe, Hexe, was kochst du heute" oder Schuhsalat, als Beispiele. "Das sind alles Spiele, die keine Vorbereitung benötigen", so die gelernte Erzieherin. Und man kann sie mit wenigen oder vielen Kindern spielen. Bei ihrem eigenen Programm achtet Irina Schulz immer auf einen Wechsel zwischen ruhigen und lebendigen Bewegungsspielen sowie einer Kombi aus Fang-, Konzentrations- und Koordinationsspielen. Restaurant, Catering oder eigene Verpflegung? Geht es um das leibliche Wohl auf der Einschulungsfeier, favorisiert Schulz die Beauftragung eines Caterings: "Denn das entlastet und man steht nicht unter dem Stress, allen gerecht werden zu wollen." Ein Vorteil, wenn man im Restaurant feiert, ist wiederum: "Man muss sich um nichts kümmern und hat auch als Eltern frei", sagt Schulz. So könne man den Kindern und auch den Gästen Aufmerksamkeit schenken. Anna Goudinoudis gibt indes zu bedenken: "Das Restaurant ist zwar schon etwas Besonderes für die meisten Kinder. Auf der anderen Seite ist es aber auch schön, zu Hause zu sein, weil dort das entspanntere Umfeld für sie ist und sie sich frei bewegen können." Wer sich daheim selbst um die Verköstigung kümmern mag, könne ja Salate schon am Vortag vorbereiten. Zudem kann man auch Familienangehörige um Unterstützung für ein Büffet bitten. "Auch dann, wenn jemand einen besonders schönen Kuchen backen mag", so Goudinoudis. Der sollte idealerweise auch zum Motto Schule passen. Etwa, indem er mit Buchstaben oder Zahlen verziert ist oder direkt in Form einer Schultüte oder einer Tafel gebacken wird. Ein süßes Highlight kann ein Schokobrunnen sein, an dem die Kids mit Obst naschen dürfen. Flexible Planung beim Wetter Wer zuhause feiert, sollte nicht ausschließlich ein Fest nur unter freiem Himmel planen. Denn auch wenn die Einschulungen im Sommer stattfinden, kann ein unerwarteter Regenguss jeder noch so schönen Planung einen Strich durch die Rechnung machen. Optimal wäre, wenn man die Möglichkeit hat, drinnen und draußen zu kombinieren, sagt Irina Schulz. Also ein Gartenfest unter freiem Himmel vorbereiten, aber bei Notfällen auch unter einen Pavillon oder ins Wohnzimmer ausweichen können. Die Eventplanerin hat noch eine Idee, wie sich das neue Schulkind und seine Gäste besonders gerne und gut an diesen Tag erinnern: "Als Give-Away könnten die Kinder, aber auch die Erwachsenen, einen Holz-Bilderrahmen verzieren." In den kommt dann ein Foto, das man vor der Schule zusammen mit dem Schulkind aufgenommen und optimalerweise mit einem kleinen Sofortdrucker ausgedruckt hat. Das kann dann von den Gästen im verzierten Bilderrahmen mit nach Hause genommen werden. Tipps zur Einschulung von der Lernplattform scoyo

Kinder-Event-Agentur Geburtstagsglück [-] Weniger anzeigen